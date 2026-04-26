Už i „zelené bubliny“ budou bezpečnější. Apple chystá novinku pro RCS zprávy

Komunikace mezi iPhony a smartphony s Androidem by měla být zase o něco bezpečnější. Apple v poznámkách k vydání iOS 26.5 potvrdil, že aplikace Zprávy získá podporu end-to-end šifrovaných RCS zpráv. Jinými slovy, modernější náhrada za klasické SMS a MMS se posune blíže tomu, co uživatelé znají například z iMessage.
RCS zprávy jsou důležité především ve chvíli, kdy si píše majitel iPhonu s uživatelem Androidu. Oproti běžným SMS mohou nabídnout potvrzení o doručení, indikaci psaní, kvalitnější posílání médií a další prvky, které dnes už u moderních chatovacích služeb považujeme za samozřejmost.
Šifrování dorazí postupně
Podle Applu bude end-to-end šifrování RCS zpráv v iOS 26.5 zatím označeno jako beta. Zároveň nebude dostupné úplně všude – fungovat má u podporovaných operátorů a podpora se bude rozšiřovat postupně. Apple má zároveň zveřejnit seznam operátorů, u kterých bude novinka dostupná.
Dobrou zprávou je, že funkce se objevila už v testovacích verzích iOS 26.5 a nyní ji Apple výslovně zmiňuje i v poznámkách k vydání. Podobná funkce se přitom dříve krátce objevila také v betaverzi iOS 26.4, do finální verze se ale nakonec nedostala.
Malý detail, velký rozdíl
Na první pohled nejde o změnu, která by zásadně proměnila vzhled aplikace Zprávy. Praktický dopad ale může být výrazný. Zatímco komunikace přes iMessage je šifrovaná už dlouhodobě, klasické zelené bubliny mezi iPhonem a Androidem byly v tomto směru slabším článkem. Právě RCS s end-to-end šifrováním má tuto mezeru postupně zmenšit.
Stále však platí, že výsledná dostupnost bude záviset nejen na samotném iOS 26.5, ale také na operátorech. Pro uživatele to znamená jediné: po vydání aktualizace bude potřeba sledovat, zda jejich operátor novou podobu RCS komunikace podporuje.