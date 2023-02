Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vivo si pro nás přichystalo představení špičkového X90 Pro, na český trh už také za pár dní vtrhne Xiaomi 13 a dále si ukážeme, jak Realme napodobí Apple nebo kdy budeme mít občanku v telefonu. Vítejte u mNews.

mNews #203 – Vivo X90 Pro s palcovým foťákem vstupuje na náš trh

Podcast v audio formě

Vivo představilo X90 Pro v Evropě

Na českém trhu se velmi úspěšně zabydluje Vivo. A to nejen ve střední třídě, ale útočí i mezi vlajkovými loděmi. Minulý rok jsme chválili model X80 Pro, jehož nástupce jsme se dočkali nyní. Očekávejte špičkový výkon i povedené fotoaparáty. Alespoň to dává tušit palcový senzor hlavního snímače. Nechybí ani 50Mpx teleobjektiv nebo 12Mpx ultraširokoúhlý snímač. Pokud jste fanoušky Snapdragonu, tak vás zklamu. Čipsetem je tentokrát MediaTek Dimensity 9200. I kvůli tomu telefon nemá onu skvělou velkou ultrazvukovou čtečku otisků prstů, ale musíte se spokojit s běžnou optickou. My telefon již máme na test, takže vám přineseme recenzi. Objednávat ho můžete již nyní za 27 tisíc korun, dostupný by měl být od 3. března.

Xiaomi 13 startuje v Česku

Na český trh míří také další skvěle vybavená novinka. Dvě novinky Xiaomi 13 a 13 Pro již byly představeny v prosinci, ale evropské uvedení nás čeká až tuto neděli v Barceloně. Již nyní však víme, že se modely podívají i na náš trh. A to konkrétně 26. února dle obchodu Xiaomi Česko. Nechybí špičkový čipset Snapdragon 8 Gen2 a také palcový snímač hlavního fotoaparátu. Přijít by měl také model Xiaomi 13 Lite, který třeba zaujme čipsetem Snapdragon 7 Gen1. Na ceny si ovšem musíme počkat do neděle.

Realme kopíruje Dynamic Island

Výřez nebo průstřel v displeji je takovou otravnou nutností, na kterou jsme si pravděpodobně již zvykli. A zatímco čekáme na rozšíření selfie kamerek schovaných pod displejem, Apple vymyslel, jak nevzhlednou černou plochu integrovat přímo do prostředí. Dynamic Island se setkal víceméně s chválou a bylo jen otázkou času, kdy jeho přístup někdo napodobí. Nové úniky naznačují, že by na podobném systému mělo pracovat Realme a okolo průstřelu ukazovat notifikace. Říká tomu Mini Capsule a snad se již brzy dozvíme, co všechno má umět.

Doklady v mobilu již za rok

Možná to znáte také, peněženku s sebou často už nosím vážně jen proto, abych měl někde schovanou občanku a řidičák. Doba, kdy budeme tyto důležité dokumenty moci uložit do telefonu, se však blíží. Evropská komise totiž schválila, jak má vypadat řešení digitální identity. Tato specifikace nyní poslouží jednotlivým státům k nasazení vlastního řešení. V případě Česka půjde o aplikaci eDokladovka, kterou bude provozovat Státní tiskárna cenin. Aplikace bude zabezpečená podobně jako třeba vaše bankovnictví. Fungovat bude i offline bez nutnosti připojení k síti. Státy by měly řešení nasadit do jednoho roku, právě česká aplikace je již v pokročilém stavu, takže bychom se jí mohli dočkat brzy.

A jak to vidíte vy? Nahradíte plastové kartičky zabezpečenou aplikací v mobilu? Nebo Těmto technologiím nevěříte a raději zůstanete u klasiky? Dejte nám vědět do komentářů.