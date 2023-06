Vivo X90 Pro: zaostřeno na 1" fotoaparát, výhody optiky Zeiss a portrétní režim

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jedním z nejlepších fotomobilů letošního roku je bezpochyby Vivo X90 Pro, které nasadilo za hlavní senzor Sony IMX989 s nejlepší světelností na trhu f/1.75 (při srovnání s modely osazenými stejným snímačem). Jaké jsou hlavní výhody takto velkého snímače s uvedenou clonou? A jaké portrétní snímky lze s telefonem zachytit? Na to i výhody optiky od renomované společnosti Zeiss obecně se zaměříme v tomto článku. Níže si rovněž můžete prohlédnout podrobné specifikace všech použitých snímačů.

Hlavní snímač 2× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 12 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.75 f/1.6 f/2.0 f/2.45 Označení snímače IMX989 IMX758 IMX663 ? Ohnisko/rozsah 23 mm 50 mm 16 mm (108˚) 24 mm Velikost senzoru typ 1" 1/2,51" 1/2,93" 1/2,8" Velikost pixelu 1,6 µm 0,7 µm ? µm 0,8 µm Druh ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF AF AF fixní Stabilizace OIS OIS - -

Proč na velikosti záleží?

Hlavní snímač typu 1" (velikost skutečného jednoho palce tyto snímače nemají, a proto je správné označení typu 1") má logicky výhodu zejména v oblasti samotné velikosti pixelů, přičemž platí přímá úměra, že čím větší je jednotlivý pixel, tím lépe.

I to je ostatně důvod, proč jsme svědky běžného skládání více pixelů do jednoho, tedy i dvou rozdílných přístupů, kdy někteří výrobci nasadí raději snímač s velmi vysokým rozlišením a poté skládají více pixelů dohromady, nebo (jako v případě Viva) mají o něco nižší rozlišení, avšak s fyzicky většími pixely. U tohoto modelu pak mají jednotlivé pixely velikost 1,6 mikrometru a při skládaní čtyř do jednoho dokonce 3,2 mikrometrů. To znamená, že je v nich obsaženo mnohem více detailů.

Velká plocha senzoru však rovněž umožňuje, aby se do něj dostalo mnohem více světla, což se přetaví ve světlejší a detailnější snímky pořízené za zhoršeného osvětlení. Další zásadní výhodou je hezčí bokeh efekt s přirozeněnjším efektem rozmazání pozadí oproti menším snímačům.

Optika Zeiss

Kromě výše uvedeného je Vivo X90 Pro zajímavé rovněž optikou výrobce Zeiss, která se konkrétně skládá z jedné skleněné čočky a sedmi plastových částí + je opatřena tzv. Zeiss T* Coating, což je povrchová úprava zamezující vzniku různých světelných artefaktů, jako jsou nevzhledné odlesky na pořízených snímcích. V nastavení fotoaplikace se pak nachází i styly focení od Zeiss a pochopitelně se tento výrobce spolu s Vivem podílel i na zachycení maximálně realistických barev, které však rozhodně nevypadají příliš „sterilně“.

Výše popsané přednosti Viva X90 Pro jsou pak důvodem, proč se (nejen) podle našeho názoru jedná o jeden z nejzajímavějších fotomobilů současnosti.