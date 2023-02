Doklady v mobilu už mají specifikace, hotovo by mělo být za rok

Fotografie: Clay Banks, unsplash.com

Když odcházíte z domu, berete si s sebou vedle mobilu také peněženku. V ní není ani tak důležitá hotovost pro místa, kde neberou platební karty (nebo pro případný výpadek systémů), ale hlavně doklady pro případnou „komunikaci“ se stání správou. Občanský průkaz, řidičák a tak dále. Určitě každého napadlo, že když dnešní telefony dokážou docela dobře ohlídat uloženou platební kartu, proč by totéž nezvládly v případě zmiňovaných dokladů. Zvlášť, když se podobné představy objevují už delší dobu.

Nyní už je ale konkrétně jasné, jak by takové doklady v telefonu měly vypadat a kdy se jich dočkáme. Prozrazuje to dokument Architektura a referenční rámec evropské digitální peněženky. Co si pod tímto kostrbatým názvem představit? V první řadě to, že EU nebude konkrétně řešit, jak má implementace vypadat. Konkrétní zpracování bude v režii každého státu. Navrhovaný rámec má ovšem zaručit, že jednotlivá řešení budou navzájem kompatibilní.

Dobrá zpráva, je že technologicky bude peněženka spoléhat zejména na otevřené standardy z dílen OpenID Foundation, W3C a IETF. pic.twitter.com/nWQfEJdqWx — Jaromir Talir (@jaromirtalir) February 10, 2023

Vedle náhrady fyzických dokladů, například pro silniční kontrolu, půjdou dokumenty použít i pro ověřování identity v online prostoru. A nepůjde jen o vztah občana a státu, ale i soukromých subjektů – když si například budete chtít rezervovat hotelový pokoj nebo půjčit auto. České řešení se už začíná rýsovat. Podílet se na něm bude mojeID a stavět bude na otevřených a prověřených standardech.

eDokladovka místo dokladů

Konkrétní řešení má ale na starosti Státní tiskárna cenin, která už koncem loňského roku představila eDokladovku. Z uživatelského hlediska se jedná o aplikaci pro Android nebo iOS, kam nahrajete požadované doklady. Při případné kontrole proběhne výměna nejprve načtením QR kódu a následně pomocí Bluetooth přenosu. Celé řešení má fungovat i v off-line módu, tedy bez ohledu na to, jestli je místo kontroly pokryté signálem nebo máte dostupné datové přenosy.

Uživatel si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole, stejně tak stát uklidňuje, že se nebude jednat o povinnost. Plastové nebo jiné doklady budou mít stále stejnou platnost. Jen je můžete nechat v bezpečí doma. Ztratíte-li mobilní zařízení, zase si v novém nainstalujete aplikaci eDokladovka a aktivujete si jednotlivé doklady, což by podle všeho mohlo být mnohem jednodušší než kolečko při vyřizování nových dokladů na úřadech. Doklady uložené v mobilu budou chráněné PINem nebo biometrickým zajištěním, podobně jako například bankovnictví.

Dalším údajem z dokumentu Evropské komise je fakt, že po přijetí usnesení budou mít členské státy přesně jeden rok na implementaci. Pro některé státy to znamená vývoj od nuly, pro jiné zase složitou úpravu stávajících systémů digitální identity. České řešení se však podle všeho už od začátku buduje s ohledem na to evropské, díky čemuž bychom se mohli dočkat opravdu brzy.