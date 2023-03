Regulérní vlajková loď Xiaomi 13 Pro přináší hned několik vylepšení oproti „základnímu“ Xiaomi 13, mezi nimiž najdeme hlavní snímač typu 1", ale také výkonnější nabíjení. Obhájí tato a další vylepšení vyšší pořizovací cenu?

Zatímco Xiaomi 13 Pro je vlajkovou lodí každým coulem a znatelné je to mimo jiné i na rozměrech a hmotnosti, dříve testované Xiaomi 13 představuje zajímavou alternativu pro vyznavače kompaktnějších smartphonů. Při pohledu na tabulku se specifikacemi, samotné označení, ale i cenu je však jasné, že to nejlepší najde právě u modelu Pro. Jak se novinka povedla? To prozradím na řádcích níže.

Technické parametry Xiaomi 13 Pro 256 + 12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,9 × 74,6 × 8,4 mm , 210 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej Super AMOLED, 6,73" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50,3 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , CPU: 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz , GPU: Adreno 740 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 820 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost prosinec 2022, 25 000 Kč

Obsah balení: včetně pouzdra i adaptéru

Balení Xiaomi 13 Pro obsahuje kromě telefonu a USB-A/USB-C kabelu také 120W adaptér a praktické (průhledné) silikonové pouzdro.

Líbilo se nám včetně adaptéru i pouzdra

Konstrukční zpracování: prémiová keramika a výrazný fotomodul

Na první pohled lze jen stěží rozpoznat, že Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro patří do jedné řady, neboť mají dost odlišný design. Spojovacím prvkem je sice fotomodul s logem výrobce Leica, který je u Xiaomi 13 Pro (kvůli velkému senzoru) skutečně masivní, jinak však ale Xiaomi 13 Pro využívá běžnější zaoblené rámečky. Po stránce designu je mým jasnem favoritem Xiaomi 13, pravdou však je, že u většího zařízení (kterým Xiaomi 13 Pro jistě je), jsou obvykle zaoblené rámečky praktičtější a telefon se díky tomu lépe drží. Ostatně výška umístění ovládacích tlačítek je ideální, všechny prvky tak lze snadno nahmatat, stejně tak potěší prémiová haptická odezva či odolnost dle IP68, což Xiaomi v minulosti scházelo.

Na chvíli se pozastavím také u zad, která mají skutečně prémiovou keramickou podobu. Výhodou keramiky je extrémně vysoká tvrdost, tedy šance, že si záda poškrábete, je skutečně nízká, na druhou stranu je také keramika vcelku křehká. Nepochybuji však o tom, že výrobce použil tak upravenou keramiku, aby možnost prasknutí co nejvíce minimalizoval, navíc je v balení přiložené pouzdro. Nevýhodou keramiky je pak relativně velká náchylnost na otisky (zvlášť v testovaném tmavém provedení), záda tak budete muset celkem často čistit. Z další výbavy stojí za zmínku designově tvarovaná mřížka reproduktoru či infraport na horní straně. Nakonec ještě zmíním, že do výsuvného slotu na spodní straně lze umístit až dvě nanoSIM a telefonu nedělá problém ani eSIM.

Líbilo se nám prémiové zpracování

keramická záda

odolnost dle IP68

vlajková haptická odezva

Nelíbilo se nám keramická záda v tmavém provedení se snadno umastí

Displej: zaoblený tak akorát?

Obrazovka Xiaomi 13 Pro je v některých ohledech stejná jako ta u dříve testovaného Xiaomi 13. Mezi tyto vlastnosti patří například schopnost vyvinout maximální jas až 1 900 nitů, zobrazit více než miliardu barev či podpora standardů Dolby Vision, HDR10+ a až 120Hz obnovovací frekvence. Na rozdíl od Xiaomi 13 se však jedná o LTPO panel, což znamená, že zvládne obnovovací frekvenci měnit mnohem plynuleji, tedy i úsporněji k baterii. Větší je pochopitelně také uhlopříčka 6,73" či maximální možné rozlišení 3 200 × 1 440 pixelů, i když budete pravděpodobně používat většinu času jen Full HD+.

Dalším z rozdílů je pak přítomnost skla Gorilla Glass Victus, které navíc ještě kryje ochranná fólie. Právě u ní by si však Xiaomi mohlo dát trochu více záležet na kvalitě provedení, vzhledem k zaobleným bokům totiž bude při provádění gest mírně řezat do prstů. Přitom jsem se již setkal s fóliemi, které jsou na bocích zkosené tak, aby tento nepříjemný jev zmizel. U vlajkového modelu s cenou přes 30 tisíc korun by mě rovněž potěšila modernější ultrazvuková čtečka otisků prstů od Qualcommu. Ačkoliv ani zvolené optické nelze nic vytknout (funguje rychle i spolehlivě), jednalo by se o jeden z důvodů, proč by někdo mohl sáhnout po Xiaomi 13 Pro namísto třeba konkurence od Samsungu.

Celkově však displej hodnotím kladně. Sice ničím vyloženě neohromí (jas až 1 900 nitů manuálně vynutit nelze, z pohledu uživatele by tak byl displej stejně skvěle čitelný, i kdyby měl například pouze 1 500 nitů), ale rozhodně ani nezklame. Obsah na něm zobrazený vypadá skvěle, ať už se jedná o videa či hry. V neposlední řadě chválím výrobce také za tenké rámečky.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá optická čtečka otisků prstů

špičkový maximální jas

kvalitní LTPO OLED panel

Nelíbilo se nám ochranná fólie řeže do prstů

potěšila by ultrazvuková čtečka otisků prstů

Zvuk: za jedna s hvězdou

Xiaomi 13 Pro je vybaveno stejně jako Xiaomi 13 dvojicí hlasitých reproduktorů, které zvládnou hrát skutečně velmi nahlas a také jim neschází kýžená kvalita, k níž nemám výhrad. Majitele potěší sytá basová složka, podpora Dolby Atmos (jehož aktivací se stane zvuk prostorovějším a jednoduše zní lépe) či bezproblémová kvalita zvuku během telefonních hovorů.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: sázka na jistotu se vyplatila

Xiaomi 13 Pro se těší z procesoru Snapdragon 8 Gen2, který má brutální výkon, ale také je energeticky efektivní a příliš se nezahřívá ani při náročnějších operacích. Společnost mu dělá bohužel pouze 256GB úložiště (naštěstí typu UFS 4.0), ale v případě modelu Pro bych už očekával dvojnásobné, respektive alespoň možnost zařízení s 512GB úložištěm pořídit. Ve výbavě dále najdeme štědrých 12 GB RAM (typu LPDDR5X), je tak jasné, že hrubého výkonu bude mít telefon dostatek ještě i za několik let.

Líbilo se nám výkonný hardware

Výdrž baterie: nabito během chvilky

Xiaomi 13 Pro využívá to nejlepší, co má k dispozici, tedy 120W drátové nabíjení, které jsme mohli vyzkoušet již v minulosti. Díky němu není problém doplnit energii zhruba za 20 minut, což je špičková hodnota. Ještě více potěší, že takto výkonný adaptér se nachází již v balení. Oproti jihokorejské konkurenci se pak může Xiaomi pochlubit také 50W bezdrátovým nabíjením, jedná se však již o proprietární standard (rovněž podporovaný standard Qi dosahuje maxima 15 W), je tak potřeba za tímto účelem dokoupit nabíječku přímo od Xiaomi. Nadprůměrný je i výkon reverzního bezdrátového nabíjení, který činí 10 W.

Xiaomi 13 Pro potěší také výdrží, neboť jednodenní velmi náročné používání mu nedělá žádný problém a k večeru má ještě pár procent k dobru. Při střídmějším používání by pak neměl být problém 1,5, ale i 2 dny na jedno nabití, i když se baterie o kapacitě 4 820 mAh mezi ty největší rozhodně neřadí. Škoda také, že nelze (softwarově) omezit nabíjecí výkon, některé telefony to totiž umí a ne vždy je maximální nabíjecí výkon potřeba.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

120W drátové nabíjení

50W bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám chybí softwarová možnost zpomalení nabíjení

Konektivita: vše, jak má být

V oblasti konektivity na uživatele čeká podpora 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, ale dokonce i infraport. Z navigačních služeb se lze spolehnout na GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC i evropský systém Galileo. Navíc, ačkoliv tuto informaci nemám potvrzenou, se domnívám, že by telefon Xiaomi 13 Pro (včetně Xiaomi 13) mohl disponovat technologií UWB, a to kvůli možnosti odemykání vozidel BMW, která má být později spuštěna.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: to nejlepší od Xiaomi

Hlavní okrasou Xiaomi 13 Pro v oblasti fotovýbavy je nepochybně 50,3Mpx snímač typu 1" (Sony IMX 989) s ohniskem 23 milimetrů a clonou f/1.9. Díky pokročilému ostření (laserovému i fázovému) a optické stabilizaci pak slibuje vysoce kvalitní fotografie. A výsledek? Nezávisle na tom, zda si vyberete režim Leica Vibrant či Leica Authentic, se můžete těšit na pěkně ostré fotografie plné detailů, to je ostatně jedna z výhod velkých snímačů, jejichž jednotlivé pixely jsou nadprůměrně velké. Podle zvoleného Leica režimu se pak dočkáte vyššího kontrastu, saturovanějších barev i výraznějších stínů při focení s Leica Vibrant, naopak Leica Authentic pak kontrast drží více na uzdě, stejně jako podání barev, které má být věrnější realitě. Ani jeden z režimů však nelze kritizovat. Přičteme-li k tomu i vcelku povedené sjednocení barevného podání napříč všemi dalšími fotoaparáty, odvedlo Xiaomi s Leicou dobrou práci.

Další snímače, ať už se jedná o 3,2× teleobjektiv s optickou stabilizací a schopností zaostřit již od vzdálenosti 10 centimetrů (lze jej tedy použít i jako makro) či 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv (má naštěstí také automatické ostření), rozhodně také neudělají ostudu. Snímky z nich vypadají skvěle i za náročnějších světelných podmínek, a to včetně selfie kamerky. Ta však, stejně jako u Xiaomi 13, zvládá natáčet video pouze ve Full HD, a to je zkrátka u vlajkového telefonu dnes již trochu ostuda. Naneštěstí však Xiaomi není jediné, které podporuje u vlajkového telefonu natáčení selfie kamerkou pouze ve Full HD.

Video u hlavního snímače pak může vyšplhat až na (zbytečně vysokou) kvalitu 8K s 24 FPS a všechny zbylé fotoaparáty zvládají 4K ve 60 FPS. Pochválit musím také portrétní snímky, které vypadají skutečně velmi hezky a předčily má očekávání.

Líbilo se nám snímky jsou barevně konzistentní napříč objektivy

kvalitní fotovýbava

velmi povedené portrétní snímky

ultraširokoúhlý objektiv s AF

teleobjektiv schopný ostřit již od 10 cm

Nelíbilo se nám u selfie pouze Full HD video

Software: Android 13 a slušná podpora

Xiaomi 13 Pro dorazí k zákazníkům s Androidem 13 a nadstavbou MIUI 14, která hraje všemi barvami, ale také nabídne skutečně nepřeberné množství nastavení včetně možnosti naprogramovat automatické vypínání a zapínání smartphonu či ztlumení podsvícení optické čtečky otisků prstů (která jej vyžaduje k naskenování otisku). Systém fungoval během používání svižně a nesetkal jsem se s žádným bugy, potěší také 5 let bezpečnostních záplat či 3 roky aktualizací systému, i když Samsung je v tomto ohledu o něco napřed.

Líbilo se nám odladěný systém

relativně dlouhá softwarová podpora

Nelíbilo se nám na Samsung však stále ztrácí

Zhodnocení

Xiaomi 13 Pro je v současnosti tím nejlepším, co si můžete od Xiaomi na našem trhu pořídit. Kromě prémiového zpracování využívajícího keramiku potěší rovněž odolnost dle IP68, špičkový displej i procesor či obří fotosenzor typu 1". Telefon má na druhou stranu skutečně ambiciózní cenu, zamrzí tak, že za ni dostanete „pouze“ 256GB úložiště a nemá například rovnou i pokročilejší ultrazvukovou čtečku otisků prstů.

Konkurence

Přímým konkurentem Xiaomi 13 Pro je Samsung Galaxy S23 Ultra, který zajme kromě integrovaného S Pen také větším displejem s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, 10× teleobjektivem či lepší podporou. Na rozdíl od Xiaomi mu však schází ultrarychlé nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra 1024+12 GB Rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Google Pixel 7 Pro nabídne špičkovou fotovýbavu i záruku rychlých aktualizací od Googlu, navíc má oproti Xiaomi 13 Pro o něco originálnější design. Xiaomi 13 Pro však nabídne zásadně rychlejší nabíjení a také výkonnější procesor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 Pro 512 GB Rozměry 162,9 × 76,6 × 8,9 mm , 212 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz