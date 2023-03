Letošní vlajková řada Xiaomi 13 přináší výkonné procesory, displeje s velmi vysokým maximálním jasem či odolnost dle IP68, ale také menší i větší rozdíly mezi základní verzí a modelem Pro. O kterých byste měli vědět, pokud uvažujete o nákupu Xiaomi 13?

Xiaomi 13 se jakožto menší zástupce z vlajkové řady 13 rozhodlo vsadit na odlišný design, který se však nijak výrazně nepodepsal na výbavě. Nabízí nejvýkonnější procesor pro Android od Qualcommu, podporu rychlého drátového i bezdrátového nabíjení, ale také displej s úctyhodným maximálním jasem. Jaký ve mně Xiaomi 13 zanechalo dojem a nejedná se vlastně o zajímavější smartphone než samotné Xiaomi 13 Pro?

Xiaomi 13 – videorecenze

Technické parametry Xiaomi 13 256 + 12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 152,8 × 71,5 × 8,1 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej Super AMOLED, 6,36" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , CPU: 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz , GPU: Adreno 740 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost prosinec 2022, 23 490 Kč

Obsah balení: včetně pouzdra i adaptéru

Balení Xiaomi 13 obsahuje kromě telefonu a USB-A/USB-C kabelu také 67W adaptér a praktické (průhledné) silikonové pouzdro.

Líbilo se nám včetně adaptéru i pouzdra

Konstrukční zpracování: hezky vypadá, příjemně se drží

Xiaomi 13 vypadá oproti Xiaomi 13 Pro značně odlišně, neboť vsadilo na ploché (hliníkové) rámečky, mnoha zákazníkům tak bude nepochybně připomínat novodobé iPhony. Na druhou strany ty na podobný design patent nemají a Apple nebyl ani prvním výrobcem, který by s plochými rámečky přišel na trh, osobně mi tedy podobnost s iPhony žádným způsobem nevadí. Xiaomi lze navíc celkem snadno odlišit i při pohledu na spodní stranu. Zaprvé lze při detailnějším pozorování rozpoznat USB-C, zadruhé se pak jedná o pro Xiaomi typický tvar mřížky hlasitého reproduktoru, který se podle mě povedl a zařízením částečně odlišuje od konkurence. Z čistě praktického hlediska mohu Xiaomi 13 pochválit, neboť se velmi pohodlně drží a skvěle padne do dlaně. Palec nahoru si jednoznačně zaslouží i prémiovější haptická odezva, která by měla být u telefonů v této ceně samozřejmostí, bohužel tomu ale vždy tak nebývá.

To, že se jedná o vlajkovou loď, nasvědčuje kromě hliníkového rámečku či skleněných zad také odolnost dle certifikace IP68. Právě ta u smartphonů řady Xiaomi 12 scházela, což bylo nutné považovat za výrazný nedostatek oproti konkurenci od Samsungu, Googlu či již zmíněného Applu. Nakonec ještě zmíním, že do výsuvného slotu lze umístit až dvě nanoSIM a telefonu nedělá problém ani eSIM.

Líbilo se nám prémiové zpracování

povedený design

odolnost dle IP68

vlajková haptická odezva

Displej: velikost tak akorát a špičkový jas

Zatímco Xiaomi 13 Pro je osazeno již na můj vkus trochu velkým 6,73" panelem, Xiaomi 13 přichází se sympatickou uhlopříčkou 6,36", která může oslovit především ty, jež chtějí mít o něco více ovládacích prvků na dosah palce a naopak na telefonu tak často nesledují videa ani nehrají hry. Kromě toho, že se jedná o AMOLED displej s krásnými barvami i podporou 120Hz obnovovací frekvence, Dolby Vision a HDR10+, má tato obrazovka také jednu další velkou přednost, kterou je maximální jas až 1 900 nitů. V tomto ohledu chválím výrobce za to, že u jasu nedělal rozdíl mezi modelem Pro a testovanou verzí, bohužel však odlišnosti najdete jinde.

Xiaomi 13 se tak nemůže pochlubit technologií LTPO, která by měla prodloužit výdrž a umožnila by plynule regulovat obnovovací frekvenci v celém spektru, tedy 1 až 120 Hz. U Xiaomi 13 má uživatel možnost vše ponechat na telefonu, případně vynutit 60/120 Hz, nic mezi. Další rozdíl pak najdeme u typu krycího skla, kterým je Gorilla Glass 5 namísto Gorilla Glass Victus. Vývoj skel společnosti Corning jde stále dopředu, a tak je škoda, že u Xiaomi 13 (které je sice levnější, ale rozhodně ne levné) neuvidíme novější generaci ochranného skla. Na druhou stranu, Gorilla Glass 3 má být stále nejtvrdším sklem v portfoliu výrobce, a tak je možné, že Gorilla Glass 5 je tvrdší než Gorilla Glass Victus. Tím pádem by však zároveň mělo být také křehčí a právě prasknutí skla představuje podle mě větší riziko než jeho poškrábání, výrobce navíc nezapomněl na aplikaci ochranné fólie, za což chválím.

Spokojen jsem byl také s fungováním čtečky otisků prstů, která je sice „pouze“ optického typu (tedy vlajková řada Galaxy S má v tomto ohledu navrch), přesto však umí zprostředkovat velmi rychlé a spolehlivé odemykání prstu. Pokud by byla ještě o něco výš (například právě jako u Galaxy S23), byl bych s ní spokojený ještě o něco víc. V souladu s designem zařízení pak nepřekvapí ani kompletně plochý displej, který se mně osobně používá o něco příjemněji. V neposlední řadě potěší také velmi tenké rámečky po všech stranách, neboť i to je jedna z žádaných vlastností vlajkových smartphonů.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

velmi tenké rámečky

spolehlivá optická čtečka otisků prstů

špičkový maximální jas

Nelíbilo se nám displej není typu LTPO

schází nejnovější ochrana od Corningu

Zvuk: za jedna s hvězdou

Xiaomi 13 disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů, které zvládnou hrát skutečně velmi nahlas a také jim neschází kýžená kvalita, k níž nemám výhrad. Navzdory nijak velkým rozměrům smartphonu reproduktorům nechybí pěkná basová složka a nic vytknout nemohu ani kvalitě záznamu zvuku během telefonních hovorů i nahrávání videa.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: to nejlepší od Qualcommu

Xiaomi 13 dostalo do vínku to nejlepší od Qualcommu (tedy pomineme-li mírně upravené procesory pro řadu Galaxy S23), což je čipset Snapdragon 8 Gen2, který má brutální výkon, ale také je energeticky efektivní a příliš se nezahřívá ani při náročnějších operacích. Společnost mu dělá 256GB úložiště typu UFS 4.0 a také 8 GB RAM (ta by měla být typu LPDDR5X), což je kombinace, která by měla postačit i náročnějším uživatelům. Jen je trochu škoda, že Xiaomi nehodlá nabízet na českém trhu i 512GB verzi testovaného modelu, k podobnému kroku se však uchýlilo i u modelu Pro, kde mne toto rozhodnutí poměrně překvapilo.

Líbilo se nám výkonný hardware

Výdrž baterie: nebudete si stěžovat

Nejen u displeje, ale také v oblasti nabíjení je patrný kompromis u Xiaomi 13 ve srovnání s Xiaomi 13 Pro, neboť testovaný model podporuje „pouze“ 67W nabíjení namísto 120 W, které zvládne model 13 Pro. Naštěstí to není žádný důvod k panice, neboť i Xiaomi 13 se zvládne nabít velice rychle, konkrétně zhruba za tři čtvrtě hodiny z 0 na 100 %, což je působivá hodnota. Oproti jihokorejské konkurenci se pak může Xiaomi pochlubit také 50W bezdrátovým nabíjením, jedná se však již o proprietární standard (rovněž podporovaný standard Qi dosahuje maxima 15 W), je tak potřeba za tímto účelem dokoupit nabíječku přímo od Xiaomi. Nadprůměrný je i výkon reverzního bezdrátového nabíjení, který činí 10 W.

Xiaomi 13 boduje v oblasti nabíjení, nicméně vás nezklame ani výdrží. Na plné nabití jsem s ním i během hektického veletrhu v Barceloně zvládal jeden den vyplněný častým natáčením/focením a s aktivovaným (energeticky dost náročným) hotspotem, který využívalo 1 až 2 další zařízení. Při střídmějším používání jsem si pak celkem jistý, že je možné s mobilem dosáhnout až 1,5 dne (možná i více) na nabití, což je velmi pěkná hodnota. Škoda jen, že nelze (softwarově) omezit nabíjecí výkon, některé telefony to totiž umí a ne vždy je maximální nabíjecí výkon potřeba.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé drátové nabíjení

50W bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám chybí možnost zpomalení nabíjení

Konektivita: vše, jak má být

V oblasti konektivity na uživatele čeká podpora 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, ale dokonce i infraport. Z navigačních služeb se lze spolehnout na GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC i evropský systém Galileo.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: uspokojí i náročnější

Zatímco Xiaomi 13 Pro je osazeno hlavním snímačem typu 1", Xiaomi 13 nabízí „konzervativnější“ fotovýbavu, které ale na druhou stranu nelze vytknout téměř nic. Hlavní snímač s 50 Mpx a velikosti 1/1,49" nabídne světelnost f/1.8 a populární ohniskovou vzdálenost 23 milimetrů, stejně jako fázové automatické ostření a optickou stabilizaci. Společnost mu dělá 10Mpx teleobjektiv s 3,2× optickým přiblížením (tato úroveň je stejná i pro Xaiomi 13 Pro, i když to využívá snímač jiný), PDAF a OIS + schopností vykouzlit až 30× digitální zoom. Na zadní straně najdeme rovněž 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2 a ohniskem 15 milimetrů (rozsahem 120 stupňů). U tohoto snímače bych měl pak výtku k tomu, že spoléhá pouze na pevné ostření, což je velká škoda, neboť jej nelze použít jako makro snímač.

Kromě chybějícího makra (které lze v určitých případech částečně zastoupit teleobjektivem) jsem byl však během používání Xiaomi 13 s fotovýbavou spokojen. Snímky vypadají za denního světla velice hezky, jsou pěkně ostré a plné detailů, ale také jsem neregistroval žádné obtíže se správným nastavením kompozice ani fungováním HDR. Občas lze vytknout snad jen zbytečné umělé doostřování některých objektů, jinak však musím Xiaomi 13 pochválit, a to i s ohledem na barevné podání, které je obvykle konzistentní napříč objektivy. Logo společnosti Leica na zádech pak odkazuje na přítomnost barevných módů Leica, které se pokouší buď o reálné podání, nebo o jeho saturovanější verzi, která se však stále drží v rozumných mezích. Ani noční snímky neudělají ostudu, i když ultraširokoúhlý objektiv nijak zvlášť neexceluje a snímky z něj jsou relativně dost měkké.

Co je u vlajkového telefonu skutečně nepochopitelným rozhodnutím, je pak omezit záznam videa na čelní kamerce pouze na Full HD rozlišení, což je v době vzrůstající popularity nejrůznějších vlogů poměrně škoda. Samotné selfie snímky pak naštěstí nezklamou, ovšem oblast, kde mě Xiaomi 13 hodně překvapilo, jsou portréty. Portrétní snímky jsou ve většině případech správně rozostřené, respektive focený objekt je správně oddělen od pozadí, ale také mají relativně široké možnosti nastavení a věřím, že si vyhraje skutečně každý. Záznam videa na zadní kameru je limitován maximálně na 8K ve 24 FPS.

Líbilo se nám snímky jsou barevně konzistentní napříč objektivy

vesměs kvalitní fotovýbava

velmi povedené portrétní snímky

Nelíbilo se nám chybí automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu

u selfie pouze Full HD video

Software: Android 13 a slušná podpora

Xiaomi 13 dorazí k zákazníkům s Androidem 13 a nadstavbou MIUI 14, která hraje všemi barvami, ale také nabídne skutečně nepřeberné množství nastavení včetně možnosti naprogramovat automatické vypínání a zapínání smartphonu či ztlumení podsvícení optické čtečky otisků prstů (která jej vyžaduje k naskenování otisku). Systém fungoval během používání svižně a nesetkal jsem se s žádným bugy, potěší také 5letá podpora bezpečnostních záplat či 3 roky aktualizací systému, i když Samsung je v tomto ohledu o něco napřed.

Líbilo se nám odladěný systém

relativně dlouhá softwarová podpora

Nelíbilo se nám na Samsung však stále ztrácí

Zhodnocení

Pokud neprahnete po fotoaparátu typu 1" a naopak oceníte kompaktnější rozměry či design s plochými rámečky, je Xiaomi 13 jasnou volbou z letošní vlajkové řady čínského výrobce. Telefon nabídne kvalitní displej, špičkový výkon, rychlé nabíjení i schopnou fotovýbavu, škoda jen některých drobných (a zbytečných) rozdílů oproti Xiaomi 13 Pro či ve srovnání se Samsungem o něco kratší podporou.

Konkurence

Samsung Galaxy S23 je rozměry ještě o něco menší než Xiaomi 13 a navíc se může pochlubit ultrazvukovou čtečkou otisků prstů či delší softwarovou podporou. Jeho nevýhodou oproti Xiaomi je pomalejší nabíjení (jak drátové, tak bezdrátové) či nižší maximální jas displeje.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh

Google Pixel 7 nabídne špičkovou fotovýbavu i záruku rychlých aktualizací od Googlu, navíc má oproti Xiaomi 13 o něco originálnější design. Oproti Xiaomi 13 nabídne zásadně pomalejší nabíjení a také méně výkonný procesor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 256 GB Rozměry 155,6 × 73,2 × 8,7 mm , 197 g Displej OLED, 6,3" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz