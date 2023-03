Vivo X90 Pro je jedním z hrstky smartphonů, které se mohou pochlubit fotosenzorem typu 1", o to více je zajímavé kvůli spolupráci s renomovanou společností ZEISS. Jak novinka dopadla v našem testu nejen po stránce fotovýbavy, ale také výkonu, nabíjení a dalších aspektů? Na to odpovím na řádcích níže.

Vivo X80 Pro způsobilo v loňském roce poprask nejen fotovýbavě, ale také kvůli displeji, neboť právě v něm se ukrývala doposud nepřekonaná špičková ultrazvuková čtečka otisků prstů. Letos představené Vivo X90 Pro na to jde trošku jinak – láká především na hlavní fotoaparát s obrovským senzorem typu jednoho palce, ultrarychlé 120W nabíjení, ale také (na dnešní poměry) relativně přívětivou cenu. Na to, jak se povedlo, se zaměřím v této recenzi.

Vivo X90 Pro – videorecenze

Technické parametry Vivo X90 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 164,1 × 74,5 × 9,3 mm , 215 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset CPU: 1×3,01 GHz + 3×2,85 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 870 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 26 990 Kč

Obsah balení: kompletní výbava

Vivo X90 Pro na environmentální trend co nejmenších krabiček příliš nehledí, zákazníkům tak přinese v podstatě kompletní výbavu. Kromě pečlivě uloženého telefonu jsem v hezky provedeném balení našel také adaptér s kabelem USB-C/USB-C, ale i praktické průhledné pouzdro.

Líbilo se nám včetně adaptéru i pouzdra

Konstrukční zpracování: tohle se povedlo

Vivo X90 Pro bude na českém trhu dostupné v jediném barevném provedení spíše konzervativnější černé barvy, což ale vůbec nevadí, protože telefonu tato barva sluší. Naprostou samozřejmostí je špičkové zpracování, ale i hodnotné a odolné materiály. Na čelní straně tak například najdeme ochranné sklo výrobce Schott, zatímco na straně zadní se nachází Gorilla Glass kryjící výrazný fotomodul. Toto sklíčko mimochodem dosahuje šestého stupně tvrdosti na Mohsově stupnici.

Samotný fotomodul je pak alespoň za mě osobně velmi povedený a vypadá skutečně hezky, i díky logu společnosti ZEISS pak částečně připomíná profesionální fotografické náčiní. Daní za velký snímač a našlapanou fotovýbavu s optikou ZEISS je na druhou stranu fakt, že poměrně hodně vystupuje nad úroveň zad, což může být tak trochu problém u některých bezdrátových nabíjecích podložek, neboť budou cívky relativně daleko od sebe. Těžko však přijít s nějakým kompromisem, nemá-li narůst tloušťka telefonu i v místech, kde fotomodul není. Kovové rámečky a koženková záda se stříbrným proužkem jsou pak jen hezkou designovou tečkou u telefonu za 27 tisíc korun. Pochopitelně neschází ani odolnost dle IP68.

Nakonec pochválím také kvalitně zpracovanou haptickou odezvu či prémiový pocit z telefonu jako takového. Novinka se díky zaobleným bokům příjemně drží v dlani a zásluhou koženky na zádech neklouže. Telefon pojme přitom až dvě nanoSIM a problém mu nedělá ani eSIM, zároveň aktivní však mohou být standardně pouze dvě SIM.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

povedený design

odolnost dle IP68

kvalitní haptika

Nelíbilo se nám vystouplý modul není výhodný z hlediska bezdrátového nabíjení

Displej: z ultrazvuku na optiku

Oblast, kde mě Vivo X90 Pro nadchlo, ale zároveň i trochu zklamalo, je displej, který má sympaticky tenké rámečky, jejichž šířku po stranách ještě opticky zmenšují mírně zaoblené boky. Uhlopříčka takřka 6,8" i jemnost přes 450 pixelů na palec spolu s technologií AMOLED, 120Hz obnovovací frekvencí i velmi vysokým maximálním jasem jej pak pasují do role jednoho z panelů, které se velmi příjemně používají. Na druhou stranu však není typu LTPO, jako tomu bylo u předchůdce, hlavně ale postrádá na začátku zmíněnou ultrazvukovou čtečku otisků prstů.

Volba podle Viva nesouvisí s použitým čipsetem, který nepochází od Qualcommu, tedy stejného výrobce, jenž stojí za ultrazvukovou čtečkou otisků prstů poslední generace. Na druhou stranu má právě tento senzor Vivo X90 Pro+ s procesorem Snapdragon 8 Gen2, které však u nás není dostupné. Nechci si vyloženě stěžovat, neboť ani použitá optická čtečka otisků prstů nefunguje špatně, naopak je velmi pohotová a spolehlivá, přesto se bude podle mě pro naprostou většinu jednat o ústupek, ze kterého jsem ani já osobně nebyl nadšený.

Zákazníky strachující se o displej na druhou stranu potěší, že kromě již zmíněného sklíčka Schott je na něm rovněž již z výroby předinstalovaná ochranná fólie. Chvalitebné je rovněž nasazení technologie pro potlačení modrého světla a 2 160Hz PWM, což rovněž přispěje ke komfortnímu používání.

Líbilo se nám velká uhlopříčka i vysoká jemnost obrazu

120Hz obnovovací frekvence

tenké rámečky

spolehlivá optická čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám v minulé generaci byla nasazena lepší ultrazvuková čtečka

displej není typu LTPO

Zvuk: naprosto bez problémů

Hlasité reproduktory hrají skvěle, jsou dva a nechybí jim slušné náznaky basů ani vysoká hlasitost, v tomto ohledu si tedy není absolutně nač stěžovat. Kvalitní je také záznam videa (či zvuku) díky soustavě mikrofonů rozmístěných po těle telefonu.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: sázka na 4nm MediaTek

Vivo X90 Pro, které je na našem trhu vlajkovým modelem čínského výrobce, je nabízeno výlučně s 256GB úložištěm nejmodernějšího typu UFS 4.0 a 12 GB RAM LPDDR5X. Slot pro paměťovou kartu již tradičně na telefonu nenajdete. Co však neschází, to je moderní a výkonný 4nm procesor Dimensity 9200, za jehož výrobou stojí TSMC. Pokud tak slepě nelpíte na čipsetech od Qualcommu, můžete se těšit na zcela dostačující výkon na léta dopředu, ale také v podstatě neexistující zahřívání ani při náročnějších operacích.

Líbilo se nám výkonný hardware

Výdrž baterie: rychlé nabíjení, fantastická výdrž

Velmi příjemně navíc procesor potěšil spolu s baterií v oblasti výdrže, která je podle mých zkušeností skvělá. Přičteme-li k tomu podporu rychlého nabíjení, kdy lze nabít 50 % kapacity za pouhých 8 minut a do plna pak zhruba za minut 25, máte v ruce mobil, se kterým můžete při méně náročném vytížení zvládnout i dva dny a navíc se extrémně rychle nabije. Ačkoliv mizí procenta baterie hodně pomalu i při náročnějším používání, musím zmínit spotřebu ve „standby“, kdy telefon víceméně většinu času jen leží. Na veletrhu MWC 2023, kde jsem měl celkem napilno a používal i jiné telefony, mi takto bez používání Vivo X90 Pro leželo asi dva dny na stole a sledoval jsem úbytek pouhého jednoho procenta, což je excelentní výsledek, i když nebylo připojené k internetu.

Vivo navíc nezapomnělo ani na podporu bezdrátového nabíjení o výkonu 50 W či jeho reverzní bezdrátové alternativy (o nespecifikovaném výkonu). Zároveň nemusíte řešit, kde si pořídit 120W adaptér, protože na vás bude čekat již v balení. V nastavení pak můžete superrychlé nabíjení zpomalit a šetřit baterii. Nicméně výrobce se chlubí tím, že po 1 460 nabíjecích cyklech si má 4 870mAh baterie udržet stále více než 80 % své kapacity, což by mělo vystačit i při nabíjení jednou denně na více než 4 roky náročného používání.

Líbilo se nám skvělá výdrž

rychlé nabíjení

možnost zpomalit superrychlé nabíjení

Konektivita: vše, jak má být

V oblasti konektivity na uživatele čeká podpora 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, ale dokonce i infraport. Z navigačních služeb se lze spolehnout na GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC i evropský systém Galileo.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát: naplní vaše očekávání?

Fotovýbava je jedním z hlavních lákadel modelu Vivo X90 Pro a musím říct, že skutečně stojí za to. Během rozhovoru se zástupci společnosti Vivo i ZEISS bylo rovněž naznačeno, že preferují spíše co největší snímač před ultravysokým rozlišením a následným skládáním menších pixelů do jednoho, jako je to třeba u Samsungu. Cesta Viva je podle mě správná, ale samozřejmě to není žádná garance toho, že se v budoucnu nedočkáme smartphonů Vivo s vyšším rozlišením/menším snímačem. .

Hlavní snímač 2× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 12 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.75 f/1.6 f/2.0 f/2.45 Označení snímače IMX989 IMX758 IMX663 ? Ohnisko/rozsah 23 mm 50 mm 16 mm (108˚) 24 mm Velikost senzoru typ 1" 1/2,51" 1/2,93" 1/2,8" Velikost pixelu 1,6 µm 0,7 µm ? µm 0,8 µm Druh ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF AF AF fixní Stabilizace OIS OIS - -

Hlavní senzor má 50 Mpx a kromě toho, že se jedná o fotosenzor typu jednoho palce, rovněž pochází od renomovaného výrobce Sony. Snímač IMX989 má mít navíc nejlepší světelnost při srovnání s telefony s tímto senzorem, což je f/1.75. Přičteme-li k tomu ostření Dual Pixel PDAF, optickou stabilizaci či laserové ostření, jedná se přinejmenším parametrově o skutečně špičkový hardware. Navíc doplněný o pokročilou optiku od ZEISS, která má významně redukovat například typické duchy či různé artefakty a odlesky od světelných odrazů.

Naštěstí nejsou špičkové pouze parametry, ale i výsledné fotografie, ze kterých jsem byl nadšený, neboť jsou plné detailů, mají správně nastavenou expozici i dobře fungující HDR, stejně jako jsou velmi líbivé barevně. Barevné podání je navíc napříč senzory konzistentní. Ačkoliv je v tomto případě hlavním „tahounem“ fotovýbavy senzor typu 1", ani zbylé fotoaparáty vás nezklamou. Ať už se jedná o 2× telobjektiv či ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, jenž tak zastoupí i dedikovanou makro kamerku, můžete se těšit na kvalitní fotografie s dobrou ostrostí, dostatkem detailů, pěknými barvami i správně nastavenou expozicí a dobře fungujícím HDR. Stejně tak působivý je noční režim, kde opět exceluje hlavní snímač – i když má ultraširokoúhlý objektiv již typicky méně detailů a nějaký ten šum, byl jsem s fotkami spokojen.

V oblasti videa pak rozhodně zamrzí podpora maximálně Full HD záznamu u čelní 32Mpx selfie kamery. To je bohužel neduh více výrobců a je škoda, že Vivo X90 Pro, které láká na fotovýbavu, v tomto ohledu nenabízí víc. Snímky z čelní kamerky na druhou stranu vypadají k světu a minimálně pro občasné pořizování selfies plně postačí. Spokojen jsem byl také s fotoaplikací, která obsahuje celou řadu portrétních bokeh efektů. V nich se Vivu daří, neboť zpravidla zvládne velmi dobře oddělit focený objekt od pozadí. Velkou měrou se mimochodem na kvalitě fotografií a videa podílí také proprietární ISP jednotka V2, kterou však telefon využívá také v jiných oblastech (například hraní her).

Líbilo se nám špičkový hlavní snímač typu 1"

povedená fotoaplikace

snímky jsou barevně konzistentní napříč objektivy

optika od ZEISS potlačující odlesky

proprietární čip V2

Nelíbilo se nám u selfie pouze Full HD video

Software: Android 13 a Funtouch OS

Výrobce garantuje tři velké aktualizace operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat, což je trochu škoda, neboť konkurenční Samsung i Xiaomi jsou na tom v tomto ohledu o něco lépe. Na druhou stranu mně vyhovuje prostředí Funtouch OS u Viva o krapet více než MIUI od Xiaomi, ačkoliv je to skutečně hodně o osobních preferencích. Během používání jsem se pak nesetkal s žádnými pády aplikací ani jinými problémy, vše fungovalo velice svižně. Kromě běžných aplikací v telefonu najdeme například i speciální widget Vivo pro přehrávání hudby či herní režim.

Líbilo se nám odladěný a dobře fungující systém

Nelíbilo se nám ve srovnání s konkurencí kratší softwarová podpora

Zhodnocení

Vivo X90 Pro je povedenou vlajkovou lodí se špičkovým hlavním fotoaparátem typu 1" a optikou ZEISS, k níž mám pouze několik menších výhrad. Krokem zpátky je v oblasti displeje odstranění ultrazvukové čtečky otisků prstů, stejně tak by mohla být (měla být) o něco delší i softwarová podpora, aby Vivo drželo krok s konkurencí. Na druhou stranu novinka stojí méně než mnohé ostatní vlajkové modely, přitom nabídne 120W nabíjení, excelentní výdrž, špičkový výkon, ale také elegantní design s IP68 či kvalitní displej.

Konkurence

Samsung Galaxy S23 Ultra nabídne ultrazvukovou čtečku otisků prstů (ačkoliv ne tak dobrou jako mělo Vivo X80 Pro), integrovaný S Pen, delší softwarovou podporu i technologicky vyspělejší displej s LTPO, na druhou stranu mu schází 120W nabíjení či senzor typu 1" a je výrazně dražší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra 512 + 12 GB Rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Google Pixel 7 Pro se u nás oficiálně neprodává, u přeprodejců jej lze však pořídit za podobnou cenu jako Vivo X90 Pro. Tento telefon nabídne o něco lepší softwarovou podporu, speciální softwarové vychytávky, ale také originální design, IP68 či fantastickou fotovýbavu. Oproti Vivu X90 Pro opět ztrácí v oblasti rychlosti nabíjení a příliš nepotěší ani poměrně časté softwarové bugy.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 Pro 256 GB Rozměry 162,9 × 76,6 × 8,9 mm , 212 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz