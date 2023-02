Řada Xiaomi 13 míří na český trh. Víme, kdy se začne prodávat

Svou vlajkovou řadu Xiaomi představilo již v prosinci loňského roku. Abychom ale byli přesní, šlo o jistou část řady a jen o čínskou premiéru. Ta globální nás čeká už zanedlouho, konkrétně v neděli 26. dubna, kdy má Xiaomi v plánu tiskovou konferenci v Barceloně v rámci veletrhu MWC 2023. Dojde k opětovné prezentaci Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro. Toto duo špičkových telefonů s procesorem Snapdragon 8 Gen2 doplní ještě minimálně Xiaomi 13 Lite.

The #Xiaomi13Series dual-flagship is waving at you, see you at the #XiaomiLaunch!



Any questions about #BehindTheMasterpiece? ✍️⬇️



🗓Live on Feb 26th, 16:00 (GMT+1)



🟠📷🔴 loading...