Vánoční dárek od OnePlus? Dočkáme se hned tří novinek

Do konce roku nás čeká příchod ještě několika novinek a samotný závěr bude díky OnePlus vcelku rušný. Výrobce dnes oficiálně potvrdil příchod mobilního telefonu OnePlus 15R, tabletu OnePlus Pad Go 2 a chytrých hodinek OnePlus Watch Lite. Výrobce prozatím jen částečně odhalil vzhled a některé klíčové prvky výbavy.
OnePlus 15R
Největší pozornost bude věnována samozřejmě novému modelu vyšší střední třídy. OnePlus 15R bude vzhledově vycházet z vlajkové lodi OnePlus 15. Čekejte kovovou konstrukci s plochými boky a přepracovaný modul s fotoaparáty. Potvrzena je zvýšená odolnost se stupni krytí IP65? IP68 a IP69, mobilu tak nebude vadit prach ani voda. Prozatím enznáme cenu, ale v rámci předprodeje bude nabízena sleva ve výši 100 eur a dárky v podobě 120W nabíječky a magnetického ochranného krytu. Navrhc výrocbe přidá další slevu 100 eur při výkupu starého zařízení a 10% slevu pro studenty.
OnePlus Pad Go 2
Druhou novinkou bude tablet. Model Pad Go 2 má matný antireflexní skleněný povrch. K dispozici je ve dvou barevných variantách, Shadow Black a Lavender Drift. Varianta Shadow Black je zároveň prvním tabletem od OnePlus s podporou 5G. Novinkou v řadě Pad Go je také stylus OnePlus Pad Go 2 Stylo, první integrované pero v této řadě určené pro produktivní práci a kreativní tvorbu. I tablet bude možné pořídit výhodněji. Při předobjednávce výrobce nabídne 50eurovou slevu, zdarma chytré hodinky v hodnotě 275 eur a 30 eur slevu za výkup starého zařízení.
OnePlus Watch Lite
OnePlus rovněž rozšíří nabídku chytrých hodinek o model OnePlus Watch Lite, který přináší pokročilé funkce pro sledování zdraví a fitness za dostupnější cenu.
Všechny tři novinky budou oficiálně představeny 17. prosince a tentýž den půjde do předprodeje, minimálně skrze oficiální stránky výrobce.