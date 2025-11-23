oneplus-pad-3

OnePlus už dávno nenabízí pouze mobilní telefony. Několik let má v nabídce i tablety, aktuálně je to model Pad 3, který se mezi konkurencí rozhodně neztratí. Důvodem je především velikost IPS panelu, jehož úhlopříčka se zastavila na 13,2". Máme tak před sebou jeden z největších tabletů s operačním systémem Android. Snadno jej lze využít pro práci i zábavu.
|Konstrukce
|289,6 × 209,7 × 6 mm, 675 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 13,2" (3 392 × 2 400 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, , GPU: Adreno 830
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Android 14
|Akumulátor
|12 140 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|červen 2025, 14 990 Kč
Obsah balení
Základní balení nabízí jen nezbytné. Jde tedy o tablet a USB kabel, který je laděn do červeného odstínu. Nabíjecí adaptér byste pak už tradičně hledali marně.
- červený datový/nabíjecí kabel
- chybí nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: tenký, kovový a nijak těžký
Jakmile se s tabletem prvně seznámíte, budete jen žasnout. Jde samozřejmě o velké zařízení, které držet v jedné ruce není nic lehkého. To však není výtka, tablety s displeji o úhlopříčce 12 a více palců už je vhodné ovládat oběma rukama. U OnePlus je ale hmotnost v přívětivých hladinách, za což si zaslouží chválu. Líbí se nám rovněž tloušťka jen 6 mm. U velkého zařízení totiž skutečně vynikne.
Nemusíte se ale obávat o pevnost konstrukce. OnePlus vsadilo na celohliníkovou konstrukci, která je vskutku bytelná. Design je spíše druhořadou záležitostí, ke všemu, když je k dostání jen jedna barva.
Tlačítka jsou seskupena do levého horního rohu při horizontálním držení. Regulace hlasitosti je v tom případě na horní hraně, odemykání zcela vlevo. Méně tradiční rozestavění, ale v zásadě si na něj ihned zvyknete. Všechna tlačítka jsou tenká, ale tisknou se jistě. Bohužel ani v jednom z nich není čtečka otisků prstů. Biometrie je Padu 3 od OnePlus zcela zapovězena. Je to trochu škoda, že otázku zabezpečení výrobce poněkud podceňuje. Smířit se musíte i s absencí zvýšené odolnosti.
- kvalitní konstrukce
- velmi malá tloušťka
- žádné biometrické funkce
- hodila by se zvýšená odolnost
Displej: takřka dokonalý
Přesouváme se k tomu nejpodstatnějšímu – displeji. Zabírá drtivou většinu čelní plochy, rámečky jsou malé, nikoliv miniaturní, ale to je dobře. Tablet alespoň můžete chytit bez obav, že na displeji nechtěně na něco kliknete. Úhlopříčka se zastavila na 13,2" a nasazeno je velmi vysoké rozlišení, jemnost je naprosto špičková a obnovovací frekvence dosahuje 144 Hz. V nastavení lze volit mezi automatikou – 60 a 144 Hz.
K dokonalosti chybí technologie OLED, OnePlus upřednostnilo standardní panel IPS. Výsledek nevypadá zle, naopak, ale technologie OLED by byla přeci jen vhodnější u tabletu za bezmála 13 tisíc korun. Čitelnost venku je však dostačující, pozorovací úhly jakbysmet. Displej je připraven rovněž na ovládání dotykovým stylusem.
- nádherný a velký displej
- jemné rozlišení
- OnePlus mohlo nasadit OLED panel
Klávesnice: skvělý doplněk
Volitelným doplňkem je klávesnice Smart Keyboard. Ta přináší nejen pohodlí při psaní, ale funguje i jako stojánek, který si nastavíte, jak zrovna potřebujete, což se hodí. Ihned si všimnete, že kromě bloku kláves je k dispozici i rozměrný 12cm touchpad, který funguje velmi pohodlně.
Samotná klávesnice je opravdu velmi příjemná. Jednotlivé klávesy jsou rozměrné s jistým stiskem. Nechybí ani různé klávesové zkratky či například klávesa pro okamžité vyhledávání a rychlé spuštění asistenta Gemini. Ačkoliv na klávesnici nevidíte české znaky, napsat je umí, a to ihned po připojení, netřeba nic nastavovat. Jen musíte vědět, kde se který znak nachází. Výhodou je, že klávesnici lze získat při nákupu skrze oficiální obchod OnePlus zcela zdarma. Kdybychom měli hledat nějakou výtku, je to chybějící podsvícení.
- pohodlná klávesnice
- velký touchpad
Zvuk: ideální na vše
OnePlus Pad 3 se chlubí v součtu 8 reproduktory, z nichž 4 jsou výškové a 4 basové. Výsledný zvuk zalahodí uším a je ideální pro konzumaci multimédií na cestách i hraní her. 3,5mm jack pro sluchátka chybí.
- hlasité a kvalitní podání všech reproduktorů
- chybí 3,5mm jack
Výkon hardwaru: výkonu na rozdávání
V těle tabletu je připraven Snapdragon 8 Elite, donedávna tedy ten vůbec nejvýkonnější procesor, který mohl výrobce nasadit. Nemusíte se tak obávat náročných aplikací, multitaskingu či her, případně i těch emulovaných. Například po připojení herního ovladače se z Padu 3 stane fajn herní konzole. Zcela dostatečná je 12GB RAM LPDDR5X i 256GB úložiště UFS 4.0, ze kterého zůstává 219 GB volných po prvním zapnutí. Bohužel slot pro paměťové karty chybí.
- výkonný procesor
- nepodporuje paměťové karty
Výdrž baterie: solidní průměr
OnePlus nasadilo baterii s kapacitou 12 140 mAh, která zajišťuje velmi dobrou výdrž. Velmi ale záleží, jakým způsobem budete tablet používat. Pakliže na něm budete sledovat video přes streamovací služby, dostanete se pohodlně k 10 hodinám na nabití. Používání tabletu zhruba hodinku denně na internet a konzumaci videí pak znamená nabíjení zhruba jednou za 5 dní. Doplnění energie je každopádně možné výkonem až 80 W, avšak adaptér si je nutné dokoupit.
- dobrá výdrž
Prostředí: skvěle optimalizované
Tablet využívá starší Android 15, avšak aktualizace na další verzi bude samozřejmostí. Prostředí mění nadstavba OxygenOS 15.0, ale nelze se ubránit dojmu, že si s velkým displejem výrobce neví až tolik rady. Například hlavní menu zobrazuje ikonky s obrovskými rozestupy. Lépe využitá by mohla být i hlavní obrazovka, byť zde je alespoň panel s rychlými zástupci aplikací doplněný o naposledy spuštěné aplikace.
Lépe je zpracován multitasking, kdy jsou k dispozici nejen plovoucí okna, ale rovněž možnost si velký displej rozdělit na tři části a pracovat ve třech aplikacích současně. V tomto ohledu si OnePlus vede dobře.
Pochvalu si zaslouží optimalizace prostředí, které funguje opravdu svižně. Navzdory prozatím staršímu Androidu 15 aktualizace výrobce vydává a v tuto chvíli tablet využívá říjnové bezpečnostní záplaty.
- svižné prostředí
- práce ve třech aplikacích současně
- menu zbytečně plýtvá místem
Konektivita: hlavní je Wi-Fi
Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4 jsou samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Mnohem zásadnější však je, že OnePlus Pad 3 nenabízí žádnou možnost mobilního připojení. Na cestách se tak musíte spoléhat na Wi-Fi, případně hotspot z vašeho telefonu. Nedostalo se ani na GPS, avšak opět nejde o nějak velký zádrhel, neboť takto velký tablet zřejmě nebudete brát na výlety.
- Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4
- nenabízí mobilní datové přenosy
Fotoaparát: venku obstojný
Na zadní straně je jediný fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů a světelností f/2.0. Dostalo se na automatické ostření i přisvětlovací diodu. Výsledky jsou rozhodně použitelné na momentky.
Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledek je průměrný, ale opět to není něco, co by nás v případě tabletu nějak výrazněji trápilo.
OnePlus Pad 3 (testovací video) – 4K, 30 FPS
Na čelní straně je pak 8megapixelový fotoaparát, který bude v praxi využíván nejvíce pro videohovory. Je škoda, že výrobce nenasadil vyšší rozlišení, záznam videa je pak umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu.
- čelní kamera by zasloužila vyšší rozlišení
Zhodnocení
OnePlus Pad 3 se řadí mezi největší tablety s Androidem na českém trhu. To mu dává velmi příjemnou pozici s malou konkurencí. Displej si vás okamžitě získá, ale k dokonalosti mu chybí technologie OLED. Počítá se stylusem a ideálním doplňkem k tabletu je pouzdro se stojánkem a klávesnicí.
Výhodou je i obrovský výkon. Pad 3 tak zvládá jakékoliv hry i emulaci různých herních systémů. Ideálně v kombinaci s nějakým herním ovladačem, který si bezdrátově připojíte. Líbí se nám také plynulé prostředí, které zvládá rozdělení obrazovky. Fajn je výdrž i rychlé nabíjení. Kaňkou na kráse je zejména neexistence varianty s podporou mobilních datových přenosů. Výtku pak směřujeme i k absenci čtečky otisků prstů či rozpoznání obličeje.
Konkurence
Konkurentem může být Samsung Galaxy Tab S10 FE+ s obdobně velkým displejem, avšak s nižším rozlišením. Samsung má výhodu v přibaleném stylusu. Oproti Padu 3 je však podstatně méně výkonný. Také se pomaleji nabíjí a má menší paměť. Samsung může kontrovat propracovanějším prostředím, včetně DeXu.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128 GB 5G
|Rozměry
|300,6 × 194,7 × 6 mm, 668 g
|Displej
|TFT IPS, 13,1" (2 880 × 1 800 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|Exynos 1580,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, microSD
|Akumulátor
|10 090 mAh
Zhruba o dva tisíce korun dražší je Lenovo Yoga Tab Plus 12.7" s větší operační pamětí a solidním procesorem, byť Snapdragon 8 Gen 3 je samozřejmě slabší. Výhodou Lenova je, že v balení dostanete dotykové pero.
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz