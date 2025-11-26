Honor má nové levné hodinky. Zaujmou velkým displejem a dlouhou výdrží

Honor představil své nejnovější chytré hodinky Honor Watch X5 (viz honor.com/cn), které přinášejí kombinaci elegantního designu a pokročilých funkcí za dostupnou cenu. Hodinky se vyznačují obdélníkovým tělem a lákají na velký displej.
Dominantou hodinek je 1,97" AMOLED displej, který nabízí živé barvy a dostatek prostoru pro zobrazení informací. Hodinky jsou voděodolné do 5 ATM, což znamená, že jsou vhodné pro plavání a další vodní aktivity. Dostalo se však i na stupeň krytí IP68, díky čemuž hodinkám nevadí ani prach.
Jednou z klíčových předností, kterou Honor zdůrazňuje, je dlouhá výdrž baterie. Hodinky vydrží až 14 dní běžného používání na jedno nabití, což minimalizuje nutnost častého nabíjení. Při aktivaci režimu Always-on má být výdrž 5 dnů.
Watch X5 jsou vybaveny všemi nezbytnými senzory pro sledování zdraví a kondice. Patří sem monitorování srdečního tepu, sledování hladiny kyslíku v krvi a pokročilá analýza spánku. Hodinky dokáží automaticky rozpoznat a sledovat přes 120 sportovních režimů, včetně běhu, jízdy na kole a plavání. K přesnějšímu sledování jistě přijde vhod i GPS. Nechybí jim ani reproduktor a mikrofon. Po propojení s mobilem tak můžete telefonovat i skrze hodinky. Honor dále zmiňuje i podporu NFC.
Nové chytré hodinky Honor Watch X5 jsou k dispozici v černé a bílé variantě, prozatím na čínském trhu. Cena se pohybuje v přepočtu pod hranicí 2 tisíc korun. O dostupnosti na českém trhu prozatím informace nemáme.
Technické parametry Honor Watch X5Kompletní specifikace
|Konstrukce
|45,7 × 40,2 × 10 mm, 29 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano, zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,97" (450 × 390 px), tvar: hranatý
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ?, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: proprietární kolébka
|Dostupnost
|, ?