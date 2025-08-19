Když se mísí luxus s kvalitním systémem. Testujeme chytré hodinky OnePlus Watch 3

Chytré hodinky má dnes v nabídce téměř každý výrobce mobilních telefonů. Výjimkou proto není ani OnePlus, jehož letošní novinka v podobě modelu Watch 3 ve 43mm variantě, má rozhodně co říci v segmentu prémiových hodinek. I z toho důvodu jsme velmi rádi, že se nám novinka dostala i na redakční stůl a my můžeme nové hodinky proklepnout.
Tradičně si hodinky nejprve rozbalíme. Ve čtvercové krabičce se kromě hodinek s již nasazeným silikonovým řemínkem nachází ještě nezbytné návody, nabíjecí kabel a kolébka, na kterou hodinky položíte v momentě, kdy budete chtít nabíjet. Právě nabíjení nás bude během testování zajímat, neboť OnePlus Watch 3 se chlubí baterií s kapacitou 354 mAh.
Na první pohled vás hodinky zaujmou svým citlivým přístupem k designu. Kruhový tvar, nenápadná lunetu s decentním lemováním se zvýrazněnými minutami se krásně snoubí s lesklými boky. OnePlus použilo titanové tělo a například nerezovou korunku, která je otočná. 1,32" AMOLED displej je pak kryt 2.5D sklíčkem. Displej je mimochodem vynikající s jemným rozlišení, skvělou čitelností a působivým podáním černé.
Lákadlem chytrých hodinek OnePlus Watch 3 je samozřejmě i operační systém, nasazen je totiž WearOS od Googlu, který lze bez okolků nazvat vyspělým prostředím pro chytré hodinky. Počáteční spuštění je snadné, vše se děje souběžně na hodinkách i mobilu, pokud jste už předtím nějaké hodinky s WearOS měli, bude vám nabídnuta záloha. Kaňkou na kráse může být, že zpočátku s vámi systém komunikuje v angličtině, čeština se objeví až ke konci úvodního nastavení.
OnePlus Watch 3 43 mm
|Rozměry
|43,2 × 43,2 × 11 mm, 37,8 g
|Displej
|AMOLED, 1,32" (466 × 466 px)
|Fotoaparát
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon W5 Gen1,
|Paměť
|RAM: 2 GB, úložiště: 32 GB, ne
|Akumulátor
|354 mAh, doba nabíjení: 1:00 hodin
Sám už asi 2 měsíce používám 46mm verzi, kde je výdrž na hodinky s Wear OS opravdu fajn a bez problému se dostanu na 4 dny a něco. Po x letech s hodinkami od Huawei si sice musím zvykat na mnohem častější nabíjení, ale není to tak hrozné. A bonus v podobě možnosti placení hodinkami se už párkrát hodil.
