mobilenet.cz na sociálních sítích

Když se mísí luxus s kvalitním systémem. Testujeme chytré hodinky OnePlus Watch 3

Michal Pavlíček
8
Když se mísí luxus s kvalitním systémem. Testujeme chytré hodinky OnePlus Watch 3
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • OnePlus si zakládá na konstrukci z hodnotných materiálů či kvalitním displeji
  • Zaujme i s slušná baterie slibující solidní výdrž
  • Pestré možnosti využití slibuje systém WearOS
  • Cena hodinek však dle očekávání není nejnižší

Chytré hodinky má dnes v nabídce téměř každý výrobce mobilních telefonů. Výjimkou proto není ani OnePlus, jehož letošní novinka v podobě modelu Watch 3 ve 43mm variantě, má rozhodně co říci v segmentu prémiových hodinek. I z toho důvodu jsme velmi rádi, že se nám novinka dostala i na redakční stůl a my můžeme nové hodinky proklepnout.

OnePlus Watch 3

Tradičně si hodinky nejprve rozbalíme. Ve čtvercové krabičce se kromě hodinek s již nasazeným silikonovým řemínkem nachází ještě nezbytné návody, nabíjecí kabel a kolébka, na kterou hodinky položíte v momentě, kdy budete chtít nabíjet. Právě nabíjení nás bude během testování zajímat, neboť OnePlus Watch 3 se chlubí baterií s kapacitou 354 mAh.

OnePlus Watch 3OnePlus Watch 3OnePlus Watch 3OnePlus Watch 3
OnePlus Watch 3
OnePlus Watch 3
OnePlus Watch 3
OnePlus Watch 3
Na celou obrazovku

Na první pohled vás hodinky zaujmou svým citlivým přístupem k designu. Kruhový tvar, nenápadná lunetu s decentním lemováním se zvýrazněnými minutami se krásně snoubí s lesklými boky. OnePlus použilo titanové tělo a například nerezovou korunku, která je otočná. 1,32" AMOLED displej je pak kryt 2.5D sklíčkem. Displej je mimochodem vynikající s jemným rozlišení, skvělou čitelností a působivým podáním černé.

OnePlus Watch 3

Lákadlem chytrých hodinek OnePlus Watch 3 je samozřejmě i operační systém, nasazen je totiž WearOS od Googlu, který lze bez okolků nazvat vyspělým prostředím pro chytré hodinky. Počáteční spuštění je snadné, vše se děje souběžně na hodinkách i mobilu, pokud jste už předtím nějaké hodinky s WearOS měli, bude vám nabídnuta záloha. Kaňkou na kráse může být, že zpočátku s vámi systém komunikuje v angličtině, čeština se objeví až ke konci úvodního nastavení.

Chytré hodinky OnePlus Watch 3 v redakci začínám testovat a pokud vás o nich cokoliv zajímá, určitě se zeptejte přímo v diskuzi pod tímto článkem.

OnePlus Watch 3 43 mmPřejít do katalogu

OnePlus Watch 3 43 mm

Rozměry43,2 × 43,2 × 11 mm, 37,8 g
DisplejAMOLED, 1,32" (466 × 466 px)
Fotoaparát
ProcesorQualcomm Snapdragon W5 Gen1,
PaměťRAM: 2 GB, úložiště: 32 GBne
Akumulátor354 mAh, doba nabíjení: 1:00 hodin
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jan Časta
Jan Časta
Podle fotek testujete 43mm verzi, která dle specifikací výrobce rozhodně nemá safírové sklíčko, a oproti 46mm verzi má výrazně menší baterii a tedy i výdrž.

Sám už asi 2 měsíce používám 46mm verzi, kde je výdrž na hodinky s Wear OS opravdu fajn a bez problému se dostanu na 4 dny a něco. Po x letech s hodinkami od Huawei si sice musím zvykat na mnohem častější nabíjení, ale není to tak hrozné. A bonus v podobě možnosti placení hodinkami se už párkrát hodil.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Morki
Morki
Naposledy upraveno: 13:30
Ahoj mam dotaz, mohu mit Oneplus watch 3 za 3800 Kc jen me zajima Mam S23 Ultra a jsem zvykli uz samsung 6 classics ze nemusim zapinat aplikaci a spojeni mezi founem a hodinkami drzi, u jinych hodinek se spojeni rozpojovalo a nebo aby vse bylo spojene musela bezet dana aplikace hodinek na pozadi, kdyz jsem aplikaci uzavrel tak se hodinky odpojili od telefonu, jak je to tady? A da se menit velikost textu treba vetsi pismo v menu nebo pri notifikacixh ci cteni sms? A vyplati se je vymenit za Samsung watch 6 classic 47 mm a nebo si moc nepomuzu dekuji A nebo muzu mit za 7990 Samsung Ultra tak me zajima co je asi tak nejlepsi dekuji
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze