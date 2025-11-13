Nový vlajkový model OnePlus 15 má přinést zásadní změny, i proto údajně značka přeskočila číslovku 14, byť důvody mohou být i jiné. Do značné míry byl přepracován vzhled, fotoaparáty, baterie a samozřejmě je nový i procesor. Obhájí si mobil cenu začínající na 25 tisících korunách?
Na mp.cz koupíte nový OnePlus 15 se slevou 2 500 Kč a jako dárek dostanete k telefonu hodinky OnePlus Watch 3 v hodnotě 7 490 Kč zcela zdarma. Akce platí jen do konce listopadu.
Technické parametry OnePlus 15 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,4 × 76,7 × 8,2 mm, 215 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|listopad 2025, 27 990 Kč
OnePlus 15 je jeden krůček od dokonalosti (RECENZE)
Obsah balení: v červených barvách
OnePlus se drží tradice a i novinka s označením 15 je dodávána v červeném prodejním balení. Uvnitř se toho však moc nenachází. Kromě samotného telefonu jde o klíček k šuplíčku na SIM kartu, návody a USB kabel. Ten je zakončen USB-C na jedné straně a USB-A na straně druhé. To je dnes již trošku škoda, vhodnější by bylo řešení s USB-C na obou koncích.
- v balení není nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: dokonalost v každém detailu
Na test nám s předstihem dorazila písková varianta, která působí velmi elegantně. OnePlus si dalo záležet na každém detailu a výsledek stojí za to. Konstrukce je sice hliníková, ale téměř to nepoznáte, neboť boky jsou potaženy speciální měkčenou úpravou, která je příjemná na dotyk, neklouže a svým způsobem mobil i chrání.
Na zádech je nasazeno sklo, ovšem s matnou úpravou. Můžete dát sbohem otisků prstů či nepěknému upatlání. Spíše si ale všimnete zcela přepracovaného modulu s fotoaparáty. OnePlus po letech opustilo tradiční kruh a vsadilo na čtvercový tvar se zakulacenými vrcholy.
V pase 8,1 mm a 211 gramů hmotnosti řadí OnePlus mezi dnešní průměr. V ruce se však drží skutečně pohodlně. Mobil působí elegantně, což podtrhují i opravdu velmi tenké rámečky kolem displeje, které jsou mimochodem stejné po všech stranách, což je prozatím velmi neobvyklé. Jejich tloušťka je pouze 1,15 mm.
Telefon se pyšní i zvýšenou odolností IP69, kdy vydrží po dobu 30 minut až 2 metry pod vodou. Zpracování je pak naprosto příkladné, mobil je robustní a snese nejpřísnější měřítka. Nezmínili jsme ještě tlačítko na levém boku. To je nastavitelné, můžete pomocí něj zapnout třeba režim nerušit, avšak zbylé možnosti jsou v praxi velmi zřídka využívané, tlačítko tak má velmi malé využití. Vzpomínám tak na posuvník, který mi přišel výrazně užitečnější.
- elegantní vzhled
- příjemný povrch boků
- zvýšená odolnost IP69
- posuvník byl lepší než tlačítko na boku
Displej: když chcete to nejlepší
V superlativech se lze vyjádřit k displeji. OnePlus nasazuje 165Hz AMOLED panel s vysokým rozlišením, které si lze uživatelsky snížit. Částečně můžete volit i obnovovací frekvenci, avšak uživatelsky přepínáte jen mezi 60 a 165 Hz plus automatikou. Čitelnost je perfektní i na ostrém slunci, barvy pěkně syté, ale můžete si je ještě doladit.
Nechybí režim Vždy na displeji, kdy můžete využít klasiku nebo drobné podsvícení, aby byla vidět například i tapeta. Pokud používáte novější iPhony či Samsungy, tušíte, o čem je řeč. O ochranu displeje se pak stará Gorilla Glass Victus 2 a výrobce na něj ještě přidal ochrannou fólii. Zabezpečené přihlášení do telefonu zajišťuje ultrazvuková čtečka otisků prstů, která je perfektní. Prst stačí přiložit na zlomek vteřiny a mobil je odemčen.
- vysoké rozlišení
- 165Hz obnovovací frekvence
- rychlá čtečka otisků prstů
Zvuk: fajn stereo
Zvukově si mobil nevede špatně, má tradiční dvojici reproduktorů, hraje nahlas i v obstojné kvalitě. Sledovat videa nahlas tak není problém.
- slušné stereo
Výkon hardwaru: hodně výkonu i tepla
OnePlus 15 je jedním z vůbec prvních telefonů se špičkovým procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, který byl představen teprve před pár týdny. Jedná se o nejvýkonnější model, který v mobilu s Androidem můžete mít. Ve vrcholné verzi se pojí s 16GB RAM a 512GB úložištěm, ze kterého zbývá 452 GB po prvním zapnutí.
Výkonu má telefon opravdu mnoho, v AnTuTu dosahuje na více než 3,7 milionu bodů. Problémem ale je značné přehřívání. Nedochází k pádům aplikací, ale mobil se při hodně náročných operacích po 10 minutách rozpálí tak, že je nekomfortní ho držet. Systém chlazení tak výrobce prozatím opravdu nezvládá. Naštěstí při běžných činnostech na tento neduh téměř nenarazíte.
- extrémně výkonný procesor
- 512GB interní paměť
- při velmi náročných operacích se telefon velmi zahřívá
Výdrž baterie: baterie potěší
Potěšující zpráva se týká baterie. Výrobce nerozlišuje verzi pro domácí čínský trh a Evropu. Dočkali jsme se tak nasazení dvoučlánkové křemíko-uhlíkové baterie s kapacitou 7 300 mAh, což představuje více než 20% nárůst ve srovnání s předchozím modelem 13. Pokud ale čekáte silně nadprůměrnou výdrž, budete spíše zklamáni. Reálně telefon vydrží zhruba dva dny, pokud se nijak neomezujete s konektivitou a aplikacemi.
Dočerpání energie má trvat 40 minut pomocí 120W nabíjecího adaptéru, který si však musíte dokoupit. Bezdrátové nabíjení je pak možné 50 W, ovšem jen s vhodnou nabíječkou. Zamrzí každopádně, že OnePlus nenasadilo magnetické nabíjení.
- slušná výdrž
- rychlé nabíjení
- chybí magnetické nabíjení
Konektivita: kompletní nabídka
Konektivita je bezchybná, zahrnuje Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G i NFC a telefon zvládá také eSIM. Obecně podporuje dvě SIM karty, avšak pokud aktivujete eSIM, sekundární slot pro fyzickou kartu se deaktivuje.
- nic neschází
Fotoaparát: kvalita v každé situaci
Přepracována byla skoro celá sestava fotoaparátů a nemyslíme jen vzhled modulu. Hlavní snímač má 50 megapixelů a samozřejmě optickou stabilizaci obrazu. Rovnou prozraďme, že stejné rozlišení mají všechny zadní fotoaparáty. Ultraširokoúhlý objektiv má záběr 116° a výčet uzavírá teleobjektiv s optickou stabilizací a 3,5násobným optickým zoomem.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Teleobjektiv
|Čelní fotoaparát
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost
|f/1.8
|f/2.0
|f/2.8
|f/2.4
|Velikost
|1/1,56"
|1/2.88"
|1/2,76"
|1/2,74"
|Optická stabilizace
|Ano
|Ne
|Ano
|Ne
|Optický zoom
|Ne
|Ne
|3,5krát
|Ne
|Záznam videa
|8K, 30 FPS
|4K, 60 FPS
|4K, 120 FPS
|4K, 60 FPS
Výsledné snímky jsou skutečně kvalitní. Barevné vykreslení je přirozené, ostrost takřka dokonalá a přitom nepůsobí nepřirozeně. Hlavní snímač si dobře vede i v noci či za šera, obstojně ztížené podmínky zvládají i další dva objektivy. Přiblížení je možné hybridně dostat na 7násobek a následně pokračovat digitálně až na 120násobný zoom. V jeho případě už tedy spíše jen hádáte, co fotíte, avšak následně snímek vypadá dobře. Je to kouzlo? Zřejmě ano, a to s přispěním umělé inteligence.
Záznam videa je umožněn v 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, případně ve 4K s 30, 60 nebo 120 snímky za vteřinu. Video je každopádně pěkné po obrazové i zvukové stránce, včetně ideální stabilizace. Vracíme se k zahřívání, záznam 8K videa mobil také rozpálí, avšak nepříjemné je to zhruba až po 20 minutách.
OnePlus 15 (testovací video) – 8K, 30 FPS
OnePlus 15 (testovací video) – 8K, 30 FPS, noc
Čelní kamerka s 32 megapixely pořizuje kvalitní snímky i videa, a to klidně ve 4K s 60 FPS. Samozřejmostí je i automatické ostření, které přispívá ke kvalitnějším záběrům.
- solidní kvalita snímků ve dne i v noci
- teleobjektiv
- čelní foťák podporuje 4K video s 60 FPS
Software: do víru animací
Prostředí vás nijak zásadně nepřekvapí. OnePlus 15 využívá nejnovější Android 16 a nadstavbu Oxygen OS 16.0. Všude jsou vkusné animace, nádherně plynulé, kdy zejména v prvních dnech je budete možná až obdivně prohlížet. Podstatné však je, že optimalizace je příkladná. Prostředí je přehledné, hned vše najdete.
Dostalo se i na umělou inteligenci, která je však schována v nastavení a v praxi ji příliš nevyužijete, neboť nepodporuje například hlasové překlady z/do češtiny.
V telefonu jsou aktuální říjnové záplaty a OnePlus dodá čtyři velké aktualizace a přislíbilo celkem 6letou podporu v rámci záplat. Konkurence umí sice více, ale tyto hodnoty lze považovat za dostačující.
- aktuální a přehledné prostředí
- skvělá optimalizace
- podpora by mohla být delší
Zhodnocení
OnePlus 15 je pravou vlajkovou lodí, která se snaží ukázat, jak by se to mělo dělat. Nejde totiž jen o výkon či kvalitní displej. Výrobce vše podpořil precizním zpracováním a minimalistickými rámečky. Novinka se jednoduše snaží od prvního momentu dokázat, že patří do nejvyšší kategorie. Líbí se nám výkony fotoaparátu, prostředí, včetně adekvátní softwarové podpory, nebo úplná konektivita včetně eSIM. K dokonalosti chybí magnetické nabíjení. Celkový dojem však OnePlus 15 dělá velmi dobrý a nadchne snad každého, kdo si jej vezme do ruky a zkusí používat.
Nová vlajková loď od OnePlus má tak jen ty nejvyšší ambice a napomoci by mohla i cena, která se pohybuje v základu kolem 23 tisíc korun za 256GB variantu.
Konkurence
Konkurencí může být Samsung Galaxy S25+, který stojí zhruba stejně, avšak má horší fotoaparáty, pomalejší nabíjení či o generaci starší procesor.
Samsung Galaxy S25+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
Zaujmout by mohl Google Pixel 10 Pro XL, avšak ten využívá výrazně slabší procesor a pomalejší nabíjení. Naopak nabídne delší podporu.
Google Pixel 10 Pro XL 1 TB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
Načíst všechny komentářePřidat názor