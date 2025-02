OnePlus Watch 3 se ukážou už za týden. Ve světě Wear OS mají excelovat výdrží

OnePlus překvapivě potichu oznámilo, že 18. února ve 14:00 hodin středoevropského času oficiálně představí chytré hodinky OnePlus Watch 3. Na oficiálních stránkách značky se mladá čínská firma dokonce pochlubila s hodinkami v celé jejich kráse a dvou barvách.

The wait is almost over!

The #OnePlusWatch3 is coming February 18, bringing industry-leading battery life, advanced health tracking, and a premium titanium design.

✨ 120 hours of battery life

⌚ Powered by Snapdragon W5 & BES2800 chipsets

💪 Durable stainless steel body with… pic.twitter.com/EFYI6LpnUr