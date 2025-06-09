OnePlus má v aktuální generaci hodinek Watch 3 hned dvě varianty, přičemž na test dorazila ta menší (43mm) verze, která se snaží cílit na náročnější hledající drobnější a stylové hodinky. Seženete je přitom už za 7 tisíc korun.
Technické parametry OnePlus Watch 3 43 mmKompletní specifikace
|Konstrukce
|43,2 × 43,2 × 11 mm, 37,8 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,32" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|Wear OS, kompatibilní s: Android
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon W5 Gen1,
|Paměť
|RAM: 2 GB, vnitřní paměť: 32 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|354 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
|Dostupnost
|Q2 2025, ?
Obsah balení: dnešní klasika
V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.
- vše potřebné
Konstrukční zpracování: nenápadná elegance
OnePlus Watch 3 ve 43mm verzi se designem liší od větší verze. Výrobce jako by u menší varianty více dbal na elegantní kruhový vzhled. Lesklý rám z nerezové oceli je zahalen do kouřových odstínů, což vypadá opravdu velmi pěkně. Za pozornost stojí malé rozměry s tloušťkou jen 11 mm a hmotností necelých 38 g. Na zápěstí o hodinkách takřka nevíte.
Designově je s hodinkami sladěna i spona, samotný řemínek je však standardně jen silikonový a oproti hodinkám působí vcelku obyčejně. Naštěstí si jej samozřejmě můžete případně vyměnit.
Ovládání je seskupeno na pravé straně, kde je vhodně umístěná otočná korunka, která funguje i jako tlačítko. Musím pochválit vynikající odezvu od korunky, která zpříjemňuje ovládání. Ve spodní části je pak ještě jedno tlačítko, které vás zavede do sportovních režimů, případně dvojklikem spustíte Google Peněženku.
Hodinky mají kromě nerezového těla plastovou spodní část, ale zpracování je příkladné. Počítat můžete se stupněm krytí IP68, kdy hodinkám nevadí voda ani prach a navíc jsou odolné do 5 ATM, tudíž s nimi můžete i plavat, nikoliv se však potápět.
- odolnost do 5 ATM
- elegantní design
- kvalitní zpracování
- nízká hmotnost
Displej: pro většinu ideální
Kruhový AMOLED displej má příjemně syté barvy a dostatečně jemné rozlišení na ploše 1,3". Displej je velmi dobře čitelný ze všech úhlů i venku. Jas patří rozhodně k tomu lepšímu. Spolehnout se můžete i na Always-On, kdy máte neustále na očích vše potřebné. Někomu však bude stačit, že se zhasnutý displej probudí i gestem otočení zápěstí.
- kvalitní AMOLED displej
- Always-On
Systém a výkon: osvědčené systémy
Hodinky využívají služeb dvou procesorů a dvou operačních systémů. Wear OS od Googlu pracuje s procesorem Snapdragon W5 Gen 1 a vlastní operační systém využívá úsporný procesor OnePlus BES2800. Hodinky mezi nimi umí chytře přepínat dle stavu baterie, případně samozřejmě můžete úsporný režim aktivovat i ručně.
Ovládání je velice snadné, kombinuje dotykový displej, tlačítko a otočnou korunku, přičemž její stisk vždy rozsvítí displej. Z domácího ciferníku se do stran dostanete do vámi navolených widgetů, ze spodní hrany vytáhnete notifikace, z horní pak panel rychlých zástupců.
Stiskem korunky vstoupíte do hlavního menu všech aplikací. Pohyb v něm je umožněn otočením korunky, kdy si ikonky oddalujete/přibližujete. V maximálním přiblížení jsou již opravdu velké, nechybí jim ani popisek. Aplikace lze samozřejmě doinstalovávat, je připraven obchod Google Play, vše zvládnete skrze samotné hodinky, přičemž 32GB paměť je dostatečně velká.
Správa hodinek probíhá skrze aplikaci OHealth, která je dostupná pro Android a iOS. Drtivou většinu nastavení však provedete přímo z hodinek. Aplikace je vhodná například pro sledování vašeho zdraví, spánku či stresu a případně aktivit.
Samozřejmostí jsou pokročilé notifikace ze všech aplikací, na které můžete reagovat hlasově nebo napsáním zprávy přímo na hodinkách. Klávesnice sice není největší, ale píše se na ní vcelku pohodlně. Nechybí ani plná konektivita včetně Bluetooth, Wi-Fi a NFC pro bezkontaktní platby. Bohužel ale musíte zapomenout na mobilní sítě, OnePlus Watch 3 je nepodporují, což je velká škoda.
Optimalizace celého prostředí je ale příkladná, vše funguje svižně, animace jsou plynulé a nečeká se ani na spouštění aplikací.
- svižný chod
- přehledné prostředí
- spousta aplikací
- pohodlné reagování na notifikace
- NFC platby
- nejsou podporovány mobilní sítě
Výdrž a nabíjení: lehký nadprůměr
V hodinkách je baterie s kapacitou 354 mAh, což není vyloženě oslnivá hodnota. Navíc, když je obecně známo, že hodinky s Wear OS mají obecně největší problém právě ve výdrži. OnePlus Watch 3 však příjemně překvapily. Při aktivním používání a zapnutém režimu Always-On (Vždy na displeji) jsem se dostával ke třem dnům bez nabíječky. Například po přesně 48 hodinách zbývalo zhruba 35 % kapacity baterie. A to je příjemný rozdíl například oproti hodinkám Samsung. Pakliže Always-On vypnete, výdrž se zhruba ještě o jeden den prodlouží, což začíná být velice zajímavé.
Nabíjení probíhá výhradně na dodávané kolébce, do které zapojíte jakýkoliv kabel skrze USB-C vstup. Na bezdrátové nabíjení se však bohužel nedostalo.
- velmi dobrá výdrž
- nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku
Sportovní a zdravotní funkce: vše podstatné
Sportovně založení jistě ocení nabídku více než stovky různých aktivit, mezi kterými kromě typické chůze, běhání, jízdy na kole či plavání najdete i třeba pouštění draka, což se nyní na podzim hodí, nebo venčení psa. Zaznamenání vašeho sportování pomáhá i dvoupásmová GPS, díky které dokáží hodinky sledovat vaši polohu přesně, navíc fixace trvá příjemně rychle. Během sportování oceníte přehledný výčet všech sledovaných věcí na displeji, kde vidíte váš tep, okysličení krve, čas, vzdálenost, kroky či spálené kalorie.
Do hodinek si můžete nakopírovat i oblíbenou hudbu a následně s nimi spárovat bezdrátová sluchátka. Při sportování pak u sebe nepotřebujete telefon. Jelikož jsou hodinky odolné proti vodě, lze s nimi plavat a následně dokáží ze svého těla speciální funkcí rychle dostat vodu.
- přehledné zobrazení naměřených údajů
- velké množství sportovních režimů
- rychlá GPS
Zhodnocení: jedny z nejlepší s Wear OS
OnePlus Watch 3 ve 43mm variantě se jeví jako veskrze povedené chytré hodinky. Výrobce si dal záležet na vzhledu, rozměrech i hmotnosti. Rozhodně na vašem zápěstí neudělají ostudu, právě naopak. Líbí se nám kvalitní displej a pohodlné ovládání spjaté s otočnou korunkou. Sázka na Wear OS je jistotou, že systém je dobře vyvíjen a současně můžete instalovat aplikace. Systém chválíme i v souvislosti s výdrží, která je delší než u většiny konkurentů. A právě ona volnost, kdy nejste nuceni každý den nabíjet, může být podstatná.
Největší nevýhodou hodinek je neschopnost pracovat s eSIM. Pokud nebudete v dosahu telefonu, jste vlastně od digitálního světa odstřiženi.
Konkurence
Velkým konkurentem jsou loňské Samsung Galaxy Watch7, které za stejné peníze, tedy cca 7 tisíc korun, mohou někomu nabídnout ještě přívětivější prostředí, kdy je nad Wear OS nadstavba One UI Watch. Hodinky Samsung na druhou stranu nabízí kratší výdrž, ovšem za příplatek zhruba tisíc korun dosáhnete na verzi s podporou LTE.
Samsung Galaxy Watch7 44 mm LTE
|Konstrukce
|44,4 × 42,8 × 9 mm, 33,3 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm)
|Displej
|Super AMOLED, 1,5" (480 × 480 px)
|Systém
|Wear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|425 mAh, nabíjení: bezdrátové
Je nutné zmínit také větší verzi dnes testovaných OnePlus Watch 3. Ta je označena jako 46mm a poznáte ji díky větším rozměrům a mírně odlišnému designu. Stojí v podstatě stejně, vypadají sportovněji a pokud potřebujete větší displej, zaměřte se spíše na ně. Navíc nabízí ještě lepší výdrž pohybující se kolem 5 dní.
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz