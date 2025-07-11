Už víme, proč občas ukazatel síly signálu na Androidu neodpovídá realitě

Kolegové z Android Authority rozebrali zajímavý fenomén, na který přibližně před měsícem upozornil vývojář Nick J. na blogu Nick vs Networking. Jak jistě víte, Android má své způsoby, jak ukázat sílu mobilního signálu, ale zdá se, že občas i trochu „přibarví“ realitu. Funkce, která uměle navyšuje sílu signálu je známá jako KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL a je součástí Android Carrier Config Manageru. Tato volba přitom ve zkratce umožňuje, aby telefon interpretoval sílu signálu jako o proužek lepší oproti realitě. Vývojář Nick J. přitom zjistil, že v USA takto přikrášlují sílu signálu i velcí operátoři, jako jsou AT&T či Verizon.
Podle Google jde o prvek, který většina operátorů požaduje, a nebyl přidán za účelem zmatení uživatele. Do kódu Androidu byl vložen už v červnu 2017, kdy se zároveň přešlo ze čtyř na pětibarovou škálu síly signálu. Cílem přechodu mělo být, minimálně podle aktuálního vyjádření Googlu, zjednodušit orientaci pro uživatele.
Stojí za to také uvést, historicky nebyly a nejsou ukazatele signálu jednotné – každý výrobce telefonu i operátor totiž používá vlastní algoritmus pro výpočet síly signálu. I proto je vizuální indikátor spíše orientační. Pro přesnější údaj o síle sítě pak mohou uživatelé telefonů s Androidem navštívit Nastavení > O telefonu > Stavové informace > Síla signálu, kde je kromě dalších detailů uvedena i hodnota v dBm. Čím blíže se přitom číslo blíží k nule, tím silnější je připojení. V praxi se hodnota kolem -65 dBm považuje za velmi dobrý signál, zatímco signál pod -110 dBm už může znamenat nestabilní připojení.
Je sila jestli je to teda mysleno vazne ze abych vedel aspon nejak orientacne signal ze musim lezt nekam doprdele do deseti menu a hledat cislo - xxx dBm, ktere ale laikovi nerekne ale uz vubec lautr nic... Za me kdyby byla indikace signalu 8 dilky nejak "standartne" zkalibrovana, tak jen dobře. Pak by clovek jedel ze 1 je uplna smrt a 7 temer deluxe. Takhle splívá dokupy situace kdy je signal uplne shit a nebo jeste jakoz takoz pouzitelny do 1 dílku a treba se poser z toho...
