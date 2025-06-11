Podezřele drahé tarify v Česku? ÚOHS si posvítí na operátory

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil sektorové šetření trhu s mobilními telekomunikačními službami pro domácnosti v České republice. Jeho cílem přitom je prověřit, zda trh skutečně funguje konkurenčně, nebo zda dochází k deformacím, které omezují výběr spotřebitelů a zvyšují ceny.
„Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto vedle zmíněných neceníkových nabídek hodláme i působení lock-in efektů, které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora,“ objasnil důvody k zahájení šetření předseda ÚOHS Petr Mlsna, který současně ocenil komplementární spolupráci s ČTÚ. „Cenové strategie mobilních operátorů pečlivě a průběžně sledujeme a hodnotíme, jakkoliv dotčené trhy již nejsou regulované. Proto poskytneme ÚOHS potřebnou odbornou podporu s využitím našich odborných znalostí mobilního trhu. Výsledky sektorového šetření ÚOHS využijeme při následujícím hodnocení velkoobchodního trhu,“ přivítal zahájení šetření také předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.
Podle zjištění ÚOHS, která vycházejí z analytické spolupráce s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), existují indicie, že na mobilním trhu mohou být narušeny některé konkurenční mechanismy. Roste tržní podíl hlavních operátorů, zatímco menší a nezávislí virtuální operátoři ztrácí půdu pod nohama. Úřad proto zkoumá především cenové podmínky mobilních služeb – volání, SMS a dat – a také vliv balíčkování těchto služeb s dalšími produkty, jako je internet nebo televize. Pozornost bude věnována i nabídkám mimo veřejné ceníky, které se často objevují v retenčních či individuálních akcích. Šetření pokrývá období od roku 2018 do října 2025.
Předběžná analýza přitom naznačila, že jednotliví operátoři mohou čelit málo elastické poptávce, tedy že zákazníci reagují na změny cen jen velmi omezeně. To by mohlo vytvářet prostor pro plošné zdražování.
ÚOHS už dříve podobné sektorové šetření prováděl – tehdy se zaměřil na retenční nabídky a nenašel důkazy o tzv. tacitní koluzi, tedy tichém sladění cenové politiky mezi operátory. Nové šetření má ověřit, zda tyto závěry platí stále.