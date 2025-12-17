mobilenet.cz na sociálních sítích

Marek Vacovský
Podle statistik každý pátý Čech během posledních 2 let změnil operátora. Co vy?
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Pro 78 % Čechů je při výběru mobilního operátora klíčová cena a také pokrytí
  • Operátora během posledních dvou let změnilo 18 % zákazníků, dalších 17 % o změně uvažovalo

Čeští zákazníci jsou vůči svým mobilním operátorům poměrně loajální, přesto však část trhu zůstává v pohybu. Podle aktuálního průzkumu společnosti IBRS pro Tesco Mobile změnilo během posledních dvou let mobilního operátora 18 % Čechů. Dalších 17 % zákazníků o změně alespoň uvažovalo, zatímco většina uživatelů (65 %) zůstala svému operátorovi věrná bez úvah o odchodu. Pouze jedno procento respondentů pak operátora v uvedeném období změnilo dokonce dvakrát.

Průzkum zároveň jasně ukazuje, jaké faktory hrají při výběru operátora zásadní roli. Pro 78 % respondentů je rozhodující jak cena služeb, tak kvalita pokrytí mobilním signálem. Tyto dva parametry tak jednoznačně převyšují všechny ostatní sledované aspekty. Na opačném konci žebříčku důležitosti se umístily marketingové aktivity. Reklamu v médiích považuje za podstatnou pouze 23 % dotázaných a aktivity operátora na sociálních sítích jen 28 %. Zákazníci se tak při výběru orientují především na praktickou hodnotu služeb, nikoli na jejich mediální prezentaci.

Význam ceny potvrzují i zkušenosti samotných operátorů. „Klíčový význam ceny při změně operátora potvrzují i naše dlouhodobé zkušenosti. Nejčastěji k nám noví zákazníci přicházejí během listopadu a prosince, kdy probíhá naše každoroční vánoční kampaň. Ta kromě bonusů pro současné zákazníky přináší významné benefity také novým klientům. Letos mohou například získat až 60 GB dat zdarma,“ říká Lada Franková, marketingová manažerka Tesco Mobile.

Průzkum realizovala společnost IBRS – International Business & Research Services pro Tesco Mobile v listopadu 2025 na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů.

,
