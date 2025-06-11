Vodafone opět zdražuje starší tarify. O kolik a dotkne se to i vás?

Společnost Vodafone Česká republika oznámila, že od 4. prosince 2025 upraví ceny vybraných mobilních paušálních tarifů. Změna se dotkne zákazníků s pravidelnou měsíční platbou, nikoli uživatelů pevných služeb či Vodafone TV. Zákazníkům, kteří využívají slevy nebo zvýhodnění, zůstanou tyto výhody zachovány – pouze se automaticky přepočítají na nové ceny. Připomeňme, že jde o stejnou situaci, ke které se Vodafone uchýlil už v lednu 2023.
„Na naši mobilní síť se denně spoléhají miliony zákazníků. Navíc je součástí kritické infrastruktury Česka, a proto intenzivně investujeme do její rychlosti a zabezpečení. Rozšiřujeme nejrychlejší 5G síť. V dosahu ji má už 97 % z vás a díky tomu si užíváte svižnější online zážitky a kvalitnější streamování. Jsme také první operátor, který 5G signálem pokryl 100 % českých dálnic. Každoročně investujeme miliardy korun do nejnovějších technologií včetně nepřetržitého zabezpečení sítě. Výsledkem je stabilní síť, odolná vůči vnějším hrozbám. Stejně jako další odvětví i my čelíme rostoucím nákladům. Díky inovacím a optimalizaci se nám v uplynulých třech letech dařilo udržovat pro vás vysokou kvalitu a hodnotu služeb. Vyšší náklady a zmíněné investice do modernizace ale nyní vyžadují, abychom ceny mobilních služeb upravili,“ uvádí operátor na svých stránkách.
Zákazníci každopádně uvidí změnu v prvním vyúčtování po začátku prosince 2025 – tedy například ti, kteří mají zúčtovací období k 10. dni v měsíci, zaplatí novou cenu od 10. prosince, přičemž úprava se projeví ve faktuře vystavené 10. ledna 2026.
Vodafone zároveň na svém webu zpřístupnil individuální přehled, kde si každý uživatel může po přihlášení ověřit, jak přesně se nová cenová struktura dotkne jeho konkrétního tarifu.
Konkrétní ukázkové příklady
- Lucie využívá tarif Red Basic Lite s 3 GB, který podle dosavadního ceníku stojí 567 Kč. Pořídila si ho v akci s trvalou slevou 15 %, takže teď platí 482 Kč měsíčně. Podle nového ceníku bude tento tarif stát 609 Kč. Díky 15 % zvýhodnění, které Lucii zůstává, bude platit jen 518 Kč, tedy o 36 Kč za měsíc víc.
- Karel má tarif Red Basic+ s 10 GB, který podle dosavadního ceníku stojí 697 Kč. Od Vodafonu má na jednom zákaznickém účtu i pevný internet a televizi a díky tomu získal na mobilní tarif 20 % zvýhodnění, takže teď za tarif platí 558 Kč. Zvýhodnění mu bude platit dál. Přestože Red Basic+ s 10 GB bude po změně ceníku o 50 Kč dražší, Karel díky 20 % zvýhodnění zaplatí za tarif jen o 40 Kč měsíčně víc. A za pevný internet a televizi bude platit stejně jako doteď.
