Operátoři hlásí: bílá místa bez signálu postupně mizí z mapy

Od udělení nových kmitočtových přídělů v letech 2024 a 2025 zahájili mobilní operátoři práce na pokrývání tzv. bílých míst – oblastí, kde dosud chyběl kvalitní mobilní signál. Dosud se podařilo rozpracovat více než 500 základních sídelních jednotek, a první obce se již dočkaly zlepšení signálu, jak uvádí Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).
Mezi obcemi, které jako první zaznamenaly výrazné zlepšení, jsou například Skuhrov (okres Semily), Liberk (okres Rychnov nad Kněžnou), Nové Lublice (okres Opava), Čichořice (okres Karlovy Vary) či Hlavňov (okres Havlíčkův Brod).
Podle Jiřího Grunda, prezidenta Asociace provozovatelů mobilních služeb (APMS), je příprava nové infrastruktury náročná. „Realizace projektu sice probíhá v souladu s harmonogramem operátorů, přesto jeho největší brzdou je délka a složitost správních řízení. Připravovaná novela stavebního zákona, může výstavbu infrastruktury elektronických komunikací zásadně zrychlit,” říká Jiří Grund, prezident APMS.
„Náš zájem, i zájem ze strany obcí na zlepšování pokrytí, i nadále trvá. Počet podnětů zasílaných na ČTÚ k přehodnocení dalších lokalit se od června dále zvyšuje, seznam tzv. bílých míst aktuálně čítá zhruba 1 800 základních sídelních jednotek. Pokud nějaká obec potíže eviduje a na seznamu není, může s požadavkem kontaktovat ČTÚ,” dodává Marek Ebert, předseda ČTÚ.
Obce navíc mohou výstavbu urychlit aktivní spoluprací s operátory, například hledáním vhodného pozemku nebo objektu pro vysílač. „Celý projekt stojí na spolupráci mobilních operátorů mezi sebou, ale i operátorů a státu s vizí společného cíle – vybudovat kvalitní infrastrukturu pro moderní digitální společnost. Operátoři využívají sdílení pasivní infrastruktury, které umožňuje efektivnější plánování, úsporu nákladů a rychlejší realizaci i v menších nebo technicky náročnějších lokalitách,” uzavírá Jiří Grund, prezident APMS.
Cílem projektu samozřejmě zůstává rozšíření mobilního signálu do oblastí, které ho dlouhodobě postrádaly nebo nebyly dostatečně pokryty. Informace o tom, zda je konkrétní obec nebo její část zařazena do seznamu bílých míst, je dostupná na webu ČTÚ.