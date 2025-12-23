Vánoční dárek od Kaktusu. Dnes proběhne oblíbená dobíječka

Virtuální operátor Kaktus již roky pravidelně opakuje oblíbenou akci Dobíječka. Pro jeho zákazníky je výhodná v tom, že během ní mohou snadno získat dvojnásobný kredit zdarma navíc. A takovou možnost máte právě dnes od 15:00 hodin do 17:00 hodin, jak se lze dočíst na mujkaktus.cz. V případě, že v tomto čase dobijete minimálně 200 Kč a maximálně 500 Kč, obdržíte od operátora zdarma 100 % dobíjeného kreditu navíc.
Kde dobíjet?
Dobíjet můžete klidně skrze oficiální mobilní aplikaci, webové stránky operátora, přes bankomaty či prodejní body Sazka.
Jak lze bonusový kredit využít?
Za bonusový kredit můžete dokupovat balíčky na volání, SMS či data. Samozřejmě jej můžete využívat i bez balíčků za klasické služby. Platnost bonusového kreditu je přitom omezená na 30 dní.
Na co bonusový kredit využít nelze?
Bonusový kredit, který vám operátor připíše, naopak nemůžete použít na prémiové služby. Například za něj nelze dokupovat jízdné na MHD či další služby, které jsou speciálně zpoplatněné.