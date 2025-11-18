Česká armáda si staví vlastní 5G síť. Bude fungovat, i když přijde blackout

Ministerstvo obrany České republiky uzavřelo memorandum o spolupráci zaměřené na rozvoj a testování moderních mobilních privátních sítí sespolečností O2 Czech Republic. Dokument, podepsaný 14. listopadu 2025, navazuje na předchozí pilotní projekty, při kterých Spojovací vojsko Armády ČR ověřovalo chování technologií 4G a 5G v reálném terénu.
Připomeňme, že privátní mobilní síť funguje podobně jako infrastruktura běžného operátora, je však určena výhradně pro konkrétní místo či organizaci a veškerá komunikace zůstává uvnitř uzavřeného systému. Díky tomu zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, odolnost proti kyberútokům i nezávislost na veřejných sítích. To je klíčové právě v krizových situacích, kdy může být běžná infrastruktura přetížená nebo zcela mimo provoz.
Technologie 5G pak umožňuje extrémně rychlý přenos dat, má minimální odezvu a současně zvládá připojení velkého množství zařízení – od senzorů a kamer přes drony až po vojenskou techniku. Armáda tak získává možnost rychle rozvinout vlastní komunikační síť přímo v terénu, například prostřednictvím mobilního vysílače umístěného na speciálním vozidle. Taková síť může fungovat zcela offline a zajistit spojení mezi velitelskými jednotkami i jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému.
„Privátní 5G sítě jsou cestou k větší suverenitě i rychlejší pomoci. Umožní nám lépe, rychleji i bezpečněji řídit a chránit klíčové komunikační infrastruktury. Díky tomu dokážeme poskytnout spojení i dalším složkám záchranného systému. Ty tak mohou fungovat spolehlivě a nezávisle na veřejných operátorech i v případě mimořádných událostí,“ uvedl generál Petr Šnajdárek, ředitel Sekce KIS MO.
Během dvoutýdenního testování u Lipníku nad Bečvou se potvrdilo, že privátní 5G síť ve standardu SA (Stand Alone) zvládá provoz i v obtížných klimatických a geografických podmínkách. Vojáci vyzkoušeli přenos obrazu pomocí milimetrových vln, rozšiřování pokrytí mobilními platformami i připojení kamer s vysokým rozlišením. Technologie se ukázala jako rychlejší než satelitní spojení a v některých scénářích i ekonomičtější než tradiční vojenské systémy.
„Vyzkoušeli jsme přenos pomocí milimetrových vln, rozšíření pokrytí dálkově řízenými vozy i připojení kamer s vysokým rozlišením. Testování potvrdilo, že 5G technologie, a zvláště pak privátní sítě mají v armádním prostředí své místo – jsou rychlejší než satelitní spojení, v některých oblastech levnější než tradiční vojenská technika a umožňují přenos obrazu i dat v reálném čase,“ uvedl ředitel ICT sales v O2 Tomáš Linhart.
Memorandum přináší rámec pro další společné projekty, sdílení zkušeností a rozvoj technologií, které mohou v budoucnu posílit schopnost státu reagovat na živelní pohromy, výpadky energie i kybernetické hrozby.