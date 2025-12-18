Signál ve vlacích už by měl být lepší. České dráhy hlásí, že mají hotovo

České dráhy oznámily, že úspěšně dokončily instalaci 5G opakovačů mobilního signálu ve všech jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter. Projekt realizovalo konsorcium společností ČD - Telematika a.s. a Kontron Transportation s.r.o., přičemž celkové náklady dosáhly 132 milionů korun bez DPH. Financování proběhlo z dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“ Českého telekomunikačního úřadu.
Opakovače mobilního signálu významně zlepšují dostupnost datových a hlasových služeb uvnitř vlaků. Signál mobilních operátorů, který je běžně tlumen vozovou skříní, je zesilován a distribuován mezi cestující. Díky tomu se zvyšuje rychlost i kvalita připojení.
Instalace zahrnovala nejen samotné opakovače, ale i laserovou úpravu oken 209 vozů, která umožňuje snazší průchod mobilního signálu. Všechny upravené vozy jsou již v provozu. Dodejme také, že České dráhy testují v ostrém provozu i satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX.
