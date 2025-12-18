mobilenet.cz na sociálních sítích

Signál ve vlacích už by měl být lepší. České dráhy hlásí, že mají hotovo

Marek Vacovský
Signál ve vlacích už by měl být lepší. České dráhy hlásí, že mají hotovo
Fotografie: České dráhy
  • Cestující v Pendolinech, Railjetech a InterPanterech se mohou těšit na lepší mobilní signál a rychlejší internet
  • Projekt zahrnoval instalaci opakovačů do 151 vozů v celkem 27 jednotkách a byl financován z dotačních prostředků ČTÚ

České dráhy oznámily, že úspěšně dokončily instalaci 5G opakovačů mobilního signálu ve všech jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter. Projekt realizovalo konsorcium společností ČD - Telematika a.s. a Kontron Transportation s.r.o., přičemž celkové náklady dosáhly 132 milionů korun bez DPH. Financování proběhlo z dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“ Českého telekomunikačního úřadu.

Opakovače mobilního signálu významně zlepšují dostupnost datových a hlasových služeb uvnitř vlaků. Signál mobilních operátorů, který je běžně tlumen vozovou skříní, je zesilován a distribuován mezi cestující. Díky tomu se zvyšuje rychlost i kvalita připojení.

Instalace zahrnovala nejen samotné opakovače, ale i laserovou úpravu oken 209 vozů, která umožňuje snazší průchod mobilního signálu. Všechny upravené vozy jsou již v provozu. Dodejme také, že České dráhy testují v ostrém provozu i satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX.

,
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Skvělá zpráva!
