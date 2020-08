Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítejte u pravidelného pořadu mNews. No dobře, tak skoro pravidelného, když jsem minulý týden vynechal. Ale dneska si to vynahradíme obdivuhodným Xiaomi, Motorolou Razr a magickým zmizením Fortnite.

Ultimátní Xiaomi Mi 10 Ultra a zmizení Fortnite – mNews

Xiaomi Mi 10 Ultra ohromí

Velký displej, 120 Hz, Snadragon 865, 16 GB RAM a půlterabajtové úložiště. To je nové Xiaomi Mi 10 Ultra. Zaujme i sestavou čtyř fotoaparátu na zadní straně s působivým designem. Určitě zmíním 5násobný optický zoom, který zvládne až 120násobné hybridní přiblížení. Sice to bude mazanice, ale každý správný markeťák ví, že když Samsung má na telefonu napsáno „100X“, tak Xiaomi musí mít „120X“. Nabíjecí výkon 120 W? To už ani nekomentuji. Po fiasku řady Mi 10 v Evropě je však otázka, zda sem telefon vůbec zamíří.

Moto G9 Plus je poctivá střední třída

Do pravé střední třídy přijde Motorola Moto G9 Plus s velkým displejem, malými rámečky a průstřelem. Alespoň to tvrdí uniklé rendery. Potěší baterie s kapacitou 4 700 mAh, a protože ve světě telefonů platí, že více je více, tak nechybí dnes už tradiční sestava čtyř fotoaparátů na zádech v masivním modulu. Na oficiální představení si však budeme muset ještě počkat.

Blíží se Razr 2 a první zlevňuje

Asi jste si všimli, že jsme vám právě přinesli recenzi na žhavou novinku Motorolu Razr. Téměř po roce. Takže vás nepřekvapí zpráva, že 9. září se má odhalit letošní nástupce. Ten má vylepšit dva zásadní neduhy: velikost baterie a rychlost nabíjení. Hurá. Tak počkat, baterie narostla o 133 mAh a výkon se zvýší o 3 W. No, takže kromě upraveného vzhledu to asi zas takové terno nebude. Potěší však, že současný Razr zlevnil o 10 tisíc, takže ho pořídíte za necelých 30 tisíc korun. To je v podstatě zadarmo.

Fortnite zmizel z App Store a Play

Epic si dovolil v super-populární hře Fortnite nabídnout hráčům platbu za herní předměty skrz vlastní systém, obešel tak 30% poplatek pro Apple a Google. Zcela očekávaně tak čelil zlobě obou korporací a hra byla odstraněna z obchodů, na což Epic reagoval žalobou se snahou nabourat drtivý monopol Applu. Situace se vyvíjí a může mít velký dopad na fungování obchodů s aplikacemi, takže i pokud vás nějaké hry nezajímají, tento spor by měl.

Ve světě mobilů znatelně přituhuje, i když léto ještě úplně nekončí. Určitě však sledujte mobilenet.cz, ať vám nic neunikne.