Originalita, vlastní nápad, vystoupení z davu šedé průměrnosti – to jsou věci drtivé většině dnešních telefonů cizí. Jako blesk z čistého nebe pak působí novodobá Motorola Razr. Její propracovaný design odkazující na model z přelomu století upoutá, stejně jako ohebný displej. Má v dnešní době šanci uspět i telefon, který neklade důraz na co nejlepší výbavu?

Začátkem 21. století mnozí z nás využívali telefony véčkových konstrukcí a mohli elegantně přijímat hovory rozevřením mobilu. Příchod dotykových telefonů však způsobil, že konstrukční rozmanitost takřka vymizela, už se zdálo, že budeme vídat jen obyčejné „placky“. Možnou renesanci však véčka zažívají s příchodem ohebných displejů. Píše se rok 2020 a přijmout hovor otevřením telefonu je opět možné, a to s dnes testovanou Motorolou Razr.

Technické parametry Motorola Razr (2019) Kompletní specifikace Konstrukce 94 × 72 × 14 mm , 205 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ne Displej OLED, 6,2" (2 142 × 876 px) Fotoaparát 16 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 710 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 616 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 2 510 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 2:16 hodin Dostupnost duben 2020, Kč 29 990 Kč 39 990 Kč

Motorola RAZR – videorecenze

Obsah balení

Exkluzivní Motorolu Razr najdete ve velmi netradičním balení, které vypadá jako vitrína. Z části je průhledné, tudíž vidíte dovnitř. Tam je vše úhledně srovnáno, v popředí je samotný telefon, v pozadí precizně zpracované látkové pouzdro, ve kterém je nabíječka, USB kabel a velmi dobře vypadající špuntová sluchátka. Pokud budete chtít připojit vlastní sluchátka, dostalo se také na redukci z USB-C na 3,5mm jack.

Konstrukční zpracování: vrže, ale vypadá fantasticky

Motorola Razr je skutečně novodobé vzkříšení legendy z roku 2004. Na první pohled zůstala zachována ikonická brada a relativně tenké tělo, což však platí jen v otevřeném stavu. Jakmile telefon opětovně zavřeme, vyhoupne se tloušťka na 14 milimetrů. Na druhou stranu, jde o totožnou míru v pase ve srovnání s původním modelem.

Vzhled telefonu patří k tomu nejoriginálnějšímu, co jsme za poslední roky mohli vidět.

Samotný vzhled telefonu patří k tomu nejoriginálnějšímu, co jsme za poslední roky mohli vidět. Motorola se nebála a skutečně se snažila podřídit vše designu. Máme zde ostře řezané linie kolem displeje i z venku, stejně tak venkovní displej. Důraz je kladen na lesklé materiály, které samozřejmě přitahují otisky prstů. Časté leštění povrchu bude denním chlebem. Potěší proto, že spodní část telefonu je již matná.

Pamětníci si jistě vybaví, že k původnímu RAZRu neodmyslitelně patřila leptaná klávesnice. Klasická tlačítka se dnes již nenosí, jenže snaha výrobce dovést vše k dokonalosti se projevila i zde. Stačí ve výbavě najít speciální funkci Retro mód a voila, máme před sebou původní RAZR. Dobrá, na leptanou klávesnici to nemá, ale dojem je to skutečně působivý a nostalgie pracuje na plné obrátky. Navíc nejde jen o hezký obrázek, retro prostředí je z části funkční. Drobnou kaňkou na kráse je, že si, celkem logicky, neporadí s českými znaky, místo kterých je pouze prázdné místo.

Retro mód

Do ruky padne nový Razr poměrně dobře, určitě vás ale překvapí jeho hmotnost. 205 gramů již v ruce jednoduše pocítíte. Jde však spíše o zvyk a po pár dnech si lze zvyknout. Totéž už bohužel nelze říci o bočních tlačítkách. Jsou z pochopitelných důvodů v horní části a je nutné se k nim natáhnout. Navíc jsou tenká a celkově se hůře tisknou, což je škoda. Naštěstí je nemusíte nijak často používat. Drtivou většinu obsluhy obstará otevření, zavření a čtečka otisků prstů. Ta je ideálně umístěna v bradě telefonu a funguje spolehlivě.

Na těle telefonu je jediný konektor, přičemž hned vedle USB-C se nachází hlasitý reproduktor. Za vypíchnutí stojí, že byste například marně hledali nějaký slot či šuplíček. Žádný Razr nemá. To mimochodem znamená nejen to, že nepodporuje paměťovku, ale ani klasickou fyzickou SIM kartu. Vždy je nutné si vyřídit eSIM kartu, což může být poněkud limitující.

Dost ale bylo vzhledu a zevrubného popisu, vás jistě zajímá, jak se Motorola popasovala s konstrukcí. Přeci jen, co se hýbe, to se kazí. A máme zde i ohebný displej, tedy stále relativně novou technologii. Samotné otevření telefonu lze učinit jednou rukou, ale chce to cvik a důvěru, že vám telefon nevyklouzne. Motorola Razr má silný pant – když překonáte odpor, provede zbytek otevření sám, což působí velmi stylově.

Opětovné zavření jde opět s trochou šikovnosti provést jednou rukou, přičemž u samotného konce vám opět pomůže mechanismus pantu. Po zavření je telefon pevný a díly se mezi sebou nijak nehýbají. To chválíme. Slušnou pevnost vykazuje konstrukce i po otevření. Problémem je ale proces otevírání a zavírání, který doprovází hluk. Jde o kombinaci šoupání displeje, který se posouvá (skvěle je to vidět u brady), a drobného vrzání. Jde o asi největší slabinu nového Razru. U telefonu za 40 tisíc korun nenadchne mírně vrzající kloub...

Líbilo se nám originální vzhled

dobře padne do ruky

pant napomáhá při otevření

matná záda