Tyhle hodinky nejsou pro starý, ale vaše děti by je mohly zbožňovat

Ve směti novinek výrobce Huawei, kde nejdůležitější roli hraje řada Huawei Watch Fit 5 (přinejmenším pro český trh), byly v rámci premiéry nových produktů v Bangkoku uvedeny také chytré hodinky pro děti. A Huawei nijak netroškařil, neboť má rovnou dva modely, přičemž ani jednomu neschází prvky výbavy, které byste u dětských hodinek dost pravděpodobně nečekali.
Huawei uvedl sérii X1 skládající se z modelu Huawei Watch X1 a Watch X1 Pro. Začněme modelem Pro, který se chlubí 1,82" horizontálně orientovanou AMOLED obrazovkou s širokým poměrem stran a rozlišením 480 × 408 pixelů. Typově se tak jedná o zobrazovací panel, který najdeme například u hodinek Huawei Watch Fit 5, pouze otočený o 90 stupňů. Výrobce se pro horizontální umístění rozhodl údajně proto, aby byly prvky pro děti lépe viditelné a čitelné. Co je na této obrazovce rovněž unikátní, je možnost ji u modelu X1 Pro odepnout, vyklopit či otočit, a to hned v 360 stupních. Jedny hodinky tak lze nosit mnoha různými způsoby. Jakmile přitom obrazovku odpojíte, můžete ji nacvaknout do speciálního „držáku“ a nosit tak hodinky i s veškerou jejich (foto)výbavou v ruce místo „na ruce“. Děti přitom mohou s hodinkami také fotit, a to hned na dva snímače. Na čelní straně se nachází 5Mpx selfie kamerka, vzadu pak 13Mpx senzor, což je na poměry hodinek špičková hodnota. Čelní fotoaparát má navíc rozsah záběru 110 stupňů pro zachycení skupinových snímků či videí, jedná se tak svým způsobem o ultraširokoúhlý objektiv.
Pochopitelně však novinky nechtějí bodovat pouze displejem a fotovýbavou, hodinky umožňují rovněž vyřizovat telefonní hovory, posílat zprávy a dokonce zůstat ve spojení i mimo domovskou zemi, neboť podporují více než 30 různých druhů telekomunikačních frekvencí. Pokud byste se tak vydali s dětmi, respektive hodinkami někam do „exotiky“, kde využívají jiné frekvence než v Česku, neměli byste mít problém s konektivitou, alespoň to tvrdí Huawei.
V rámci hovorů je k dispozici překvapivě také AI potlačení okolních ruchů a pochopitelně nechybí zřejmě to nejdůležitější: sledování polohy dítěte v reálném čase. Hodinky zároveň monitorují srdeční tep a podle Huawei i duševní pohodu, což mohou rodiče rovněž monitorovat v jejich mobilní aplikaci, která bude dostupná pro HarmonyOS, Android a také iOS. A jaké jsou tedy vůbec rozdíly mezi X1 Pro a X1? Druhý jmenovaný model nedisponuje odpojitelnou obrazovkou a také má menší úložiště (32 GB vs. 64 GB u X1 Pro), ve všech ostatních ohledech by se však mělo jednat o identické produkty.
Huawei Watch X1 (Pro) dále disponují 2 GB operační paměti, ochranou IP69 i IP68, ale také bohatou konektivitou. Ta čítá kromě podpory SIM rovněž Wi-Fi a pochopitelně i Bluetooth. Stran výdrže bohužel hodinky nabídnou „standard“, a to pouze jeden den na plné nabití. V kontextu toho, že například u Huawei Watch Fit 5 Pro uvádí výrobce až 10 dní lehkého používání na plné nabití (v průběhu našeho testování se jednalo cca o 5 dní), se tak nejedná o nijak oslnivou hodnotu, na druhou stranu je u mnoha výrobců stále standardem a například videopřenosy v HD kvalitě budou jistě energeticky náročné.
Oba dva modely mají být dostupné ve dvou barevných provedení (Watch X1 v modré a růžové a X1 Pro v černé a fialové) za cenu 249 a 349 eur, tedy přibližně 6 000 a 8,5 tisíce Kč. Podle našich zdrojů bychom se mohli/měli dočkat i dostupnosti na českém trhu v příštích měsících.
Načíst všechny komentářePřidat názor