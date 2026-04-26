400 metrů na displeji je moc aneb Když vás operátor odrazuje od používání mobilu

Kam až moje paměť sahá, a je to zhruba do dob, kdy jsme zde měli jen NMT síť od EuroTelu, operátoři se nás vždycky snažili přimět k tomu, abychom jejich služby využívali co nejvíce. Nejdřív to byly „volné minuty“ v rámci paušálu, pak slevy na volání v noci nebo o víkendech, ale ten pravý uragán přišel až po příchodu GSM sítí, předplacených karet a vzniku konkurence. To se operátoři začali předhánět v mobilech za korunu nebo na splátky a vše vyvrcholilo v dubnu 2013, kdy právě operátor O2 zavedl neomezené volání a SMS za celkem přijatelných 749 korun za měsíc.
S nadsázkou tak říkám, že telefon i jeho používání si dnes mohou dovolit lidé, kteří nemají ani zubní kartáček. O to překvapivější je tisková zpráva právě od O2, která začíná nadpisem „400 metrů na displeji každý den je příliš.“ Oněch 400 metrů je vzdálenost, kterou podle výzkumu Nadace O2 (o2chytraskola.cz) urazí každý den po displeji děti a mladiství v Česku, kteří jej používají v průměru čtyři hodiny. A přidává také nezbytný přepočet pro všechny, kteří si doposud nezvykli na metrický systém. „Pro představu: 400 metrů na displeji je zhruba jako jedno kolo na atletickém stadionu nebo čtyři fotbalová hřiště za sebou,“ sděluje tisková zpráva (o2.cz).
Pokud vás tato informace dostatečně vyděsila a obáváte se o prsty svých ratolestí stejně jako o jejich psychický stav, pak už následuje jádro marketingového sdělení, které vás směřuje k virtuální AI asistence Elin, která pomůže s navigací na sociálních sítích a kterou O2 představil už loni a jež asi příliš nezaujala, a proto se opět připomíná.
A co děti? Pomyslel někdo na děti?
Ale žerty stranou. Jako rodič dvou předpubertálních dětí vím, že jejich používání elektroniky je jedním z ožehavých témat jejich výchovy. Problém nejde ignorovat nebo zakázat. Kvůli škole potřebují děti nejpozději na 2. stupni nástroje Microsoftu i jeho účet (ano, i po 30 letech tento hrozný monopol trvá), ten zase vyžadu 2FA ověřování, pouze pomocí aplikace. Hodinky nebo hloupý telefon tak nepřipadá v úvahu.
A pak nastane nekonečný kolotoč žadonění o tu či onu hru (když ji nedostanou, začnou hrát v prohlížeči) nebo sociální síť. TikTok vyhodíte dveřmi, ale oknem vám vlezou Shorts od YouTube. Zajímavé je, že i tato služba umožňuje omezit přístup jak pro děti, tak pro sebe sama.
Že by technologický svět přeci jenom došel nějaké sebereflexe? Ne, to je asi tak naivní představa, jakože by se Pablo Escobar jednoho rána probudil, uvědomil si, kolik životů zničil a místo kokainu začal vyrábět čokoládu. U Googlu a Mety lze vysledovat spíše obavy z toho, že soud rozhodl v jejich neprospěch a uznal, že jejich produkty mohou být návykové a tedy i zdraví poškozující.
Jak došli k podobnému závěru v O2, zůstává otázkou. Vinit operátora ze současné situace dává asi takový smysl, jako vinit výrobce nožů, že jeho produkty mohou být použity k vraždě. Každopádně si tiskovou zprávu, která má v nadpisu slovní spojení „je příliš“ a kterou vydal operátor, jehož sloganem je „Více ze života“, pečlivě archivuji.