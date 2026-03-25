Teď už je od mobilu nedostanete. Netflix vydává samostatnou aplikaci s hrami pro děti

Netflix si většina z nás spojuje s pohodlný sledováním filmů a seriálů přes internet, ale tato společnost má větší ambice a chce proniknout i do videoherního průmyslu. Po několika nepříliš úspěšných pokusech z minulosti to tentokrát zkouší znovu a zaměřuje se na specifickou cílovou skupinu – děti okolo osmi let.
Aplikace s názvem Netflix Playground (netflix.com) se zaměřuje na hry určené pro děti ve věku do osmi let. Stejně jako ostatní hry v nabídce Netflixu jsou i hry v rámci Playgroundu zahrnuty v předplatném Netflixu a neobsahují žádné reklamy ani nákupy v aplikaci. Netflix Playground shromažďuje náš neustále se rozšiřující katalog her na jednom místě, díky čemuž máte větší klid a vaše děti si mohou hraní užít ještě více. Navíc jsou všechny hry dostupné i offline, takže si vaše děti mohou zábavu užít i během dlouhých letů nebo při cestách do obchodu.
Aplikace je nyní k dispozici v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, na Filipínách a na Novém Zélandu a do zbytku světa se začne zavádět 28. dubna. Úvodní nabídka se skládá především z titulů založených na oblíbených dětských pořadech, jako jsou Prasátko Peppa a Sezamová ulice. Aplikace je, respektive bude dostupná jak pro Android, tak iOS. Pro její plnou funkčnost je třeba se do ní přihlásit pomocí Netflix účtu.
