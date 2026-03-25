Teď už je od mobilu nedostanete. Netflix vydává samostatnou aplikaci s hrami pro děti

Ondřej Pohl
Teď už je od mobilu nedostanete. Netflix vydává samostatnou aplikaci s hrami pro děti
Fotografie: Netflix
  • Netflix rozšiřuje své herní ambice novou aplikací Netflix Playground, která se zaměřuje na specifickou skupinu dětí do osmi let
  • V rámci běžného předplatného nabídne tituly inspirované populárními pořady jako Prasátko Peppa, a to zcela bez reklam či otravných nákupů v aplikaci
  • Služba je momentálně dostupná ve vybraných zemích a její celosvětové spuštění na systémech Android a iOS je naplánováno na 28. dubna

Netflix si většina z nás spojuje s pohodlný sledováním filmů a seriálů přes internet, ale tato společnost má větší ambice a chce proniknout i do videoherního průmyslu. Po několika nepříliš úspěšných pokusech z minulosti to tentokrát zkouší znovu a zaměřuje se na specifickou cílovou skupinu – děti okolo osmi let.

Jak dlouho by měly vaše děti trávit před obrazovkami? Toto jsou limity odborníků
Jak dlouho by měly vaše děti trávit před obrazovkami? Toto jsou limity odborníků

Aplikace s názvem Netflix Playground (netflix.com) se zaměřuje na hry určené pro děti ve věku do osmi let. Stejně jako ostatní hry v nabídce Netflixu jsou i hry v rámci Playgroundu zahrnuty v předplatném Netflixu a neobsahují žádné reklamy ani nákupy v aplikaci. Netflix Playground shromažďuje náš neustále se rozšiřující katalog her na jednom místě, díky čemuž máte větší klid a vaše děti si mohou hraní užít ještě více. Navíc jsou všechny hry dostupné i offline, takže si vaše děti mohou zábavu užít i během dlouhých letů nebo při cestách do obchodu.

Netflix PlaygroudNetflix PlaygroudNetflix PlaygroudNetflix PlaygroudNetflix PlaygroudNetflix PlaygroudNetflix PlaygroudNetflix Playgroud
Netflix Playgroud
Netflix Playgroud
Netflix Playgroud
Netflix Playgroud
Netflix Playgroud
Netflix Playgroud
Netflix Playgroud
Netflix Playgroud
Aplikace je nyní k dispozici v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, na Filipínách a na Novém Zélandu a do zbytku světa se začne zavádět 28. dubna. Úvodní nabídka se skládá především z titulů založených na oblíbených dětských pořadech, jako jsou Prasátko Peppa a Sezamová ulice. Aplikace je, respektive bude dostupná jak pro Android, tak iOS. Pro její plnou funkčnost je třeba se do ní přihlásit pomocí Netflix účtu.

Jak děti používají smartphony? O2 zveřejnilo výsledky výzkumu, které vás šokují

Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Sice to dá více práce, ale aktivitám kdy skončí dítě čuměním do displeje, se snažím vyhnout. Netflix si jde za svým hlava, nehlava.
