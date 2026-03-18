Jak děti používají smartphony? O2 zveřejnilo výsledky výzkumu, které vás šokují

Ondřej Pohl
Fotografie: O2
  • Průzkum ukázal, že většina dětí do pěti let tráví u obrazovek příliš mnoho času, a to často i bez dozoru dospělých
  • Nadměrné používání technologií v raném věku může negativně ovlivnit správný vývoj mozku, řeči i sociálních dovedností
  • Odborníci varují zejména před sledováním krátkých a vysoce stimulujících videí, která jsou pro takto malé děti nevhodná
  • Nadace O2 a projekt Zvedni hlavu proto nabízejí rodičům pomocné materiály a bezplatný webinář o digitálním rodičovství

Když dnes uvidíéte na ulici nějaké dítě, je docela pravděpodobné, že v ruce svírá mobilní telefon a bedlivě sleduje jeho displej. To je ale jen část skládačky. Jak skutečně děti používají mobily ukazuje průzkum od agentury STEM, který si objednaly Nadace O2 spolu se Zvedni hlavu, přináší celou řadu závažných zjištění a přináší vhled do toho, kolik času tráví malé děti u obrazovek, i to, jaký obsah je rodiče nechávají sledovat. Průzkumu se zúčastnilo více než 1000 rodičů dětí z celé republiky ve věku 0-5 let.

Co průzkum ukázala?

  • 55 % dětí mladších jednoho roku se již pravidelně dívá na obrazovky
  • 41 % dětí ve věku 1–2 roky tráví u obrazovek více než hodinu denně a každé páté více než dvě hodiny
  • 68 % předškoláků je u obrazovek déle než hodinu denně.
  • 37 % nejmenších dětí sleduje obrazovky samo bez přítomnosti dospělého
  • 40 % ětí sleduje obrazovky během jídla
  • 25 % dětí do 5 let pravidelně sleduje krátká videa typu YouTube Shorts, TikTok či Instagram Reels
Jaká jsou rizika?

Tato čísla nejsou jen zajímavá statistika. Za každým z nich se skrývají tisíce dětí, na jejichž životy mají digitální technologie dopad, a to pozitivní i negativní.

V prvních letech života se mozek dítěte vyvíjí mimořádně rychle a klíčovou roli v tomto období hraje přímá interakce s dospělými, pohyb a hra v reálném prostředí. Právě při těchto aktivitách se formují základní sociální dovednosti, schopnost soustředění i emoční regulace. Pokud malé dítě tráví nadměrné množství času u obrazovek, může to tyto přirozené vývojové procesy narušovat,“ vysvětluje Prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., předseda České pediatrické společnosti.

Logopedi také upozorňují na vliv obrazovek na vývoj jazyka. „Malé děti se učí mluvit především v přímé komunikaci s rodiči a lidmi ve svém okolí. Sledují mimiku, reagují na tón hlasu a postupně napodobují nové zvuky i slova. Pokud však velkou část času tráví u obrazovky, tyto přirozené komunikační situace se výrazně omezují. Digitální obsah může být pro dítě atraktivní, ale skutečný dialog, který je pro rozvoj jazyka zásadní, nahradit nedokáže,“ vysvětluje Barbora Richtrová, předsedkyně Asociace klinických logopedů České republiky.

Nejde jen o čas strávený u obrazovek. Zásadní je také kontext a především obsah. Ten by měl být přiměřený věku dítěte a ideálně bez velkých stimulů. Což je však v rozporu s realitou, protože dle průzkumu sleduje čtvrtina dětí krátká videa typu YouTube Shorts, TikTok či Instagram Reels.

Chcete to začít řešit, ale nevíte jak?

Organizace Zvedni hlavu a Nadace O2 přinášejí rodičům řadu nástrojů a materiálů, které jim pomáhají lépe se orientovat v digitálním světě dětí a nastavovat zdravé digitální návyky v rodině. Rodiče mohou využít například:

  • podcasty s odborníky
  • Desatero dětského digitálního zdraví
  • vzdělávací články na webu O2 Chytrá škola
  • inspirace pro rodiče v aplikaci Moje O2

Obě organizace zároveň zvou rodiče na bezplatný webinář o digitálním rodičovství, který se uskuteční 8. dubna 2026 od 17:00 do 18:30. Registrace jsou otevřené zde.

O2.cz, O2chytraskola.cz, stem.cz, zvednihlavu.cz, ,
