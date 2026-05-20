Huawei si vybudoval reputaci výrobce wearables s velmi dlouhou výdrží na nabití, špičkovým zpracováním i pokročilými zdravotními a sportovními funkcemi. S příchodem Huawei Watch Fit 5 Pro se výrobci navíc podařilo vyřešit oprávněně vytýkaný neduh v podobě absence bezkontaktního placení. Jak Huawei Watch Fit 5 Pro hodnotím po zhruba třítýdenním používání?
Obsah balení: USB-A ještě neřeklo poslední slovo
V krabičce se nacházejí samotné hodinky s řemínkem a také nabíjecí „puk“. Ten je i nadále zakončen USB-A, což sice může být pro někoho výhodou, ale mnohem více by novince slušelo moderní USB-C. Díky tomu by bylo možné hodinky rychle nabíjet přímo za využití USB-C v telefonu.
- nic důležitého nechybí
- kabel zakončený starším USB-A
Konstrukční zpracování: titan, hliník i skoro keramika
Huawei Watch Fit 5 Pro se dodávají v několika odstínech, letošní „hero“ barvou je však aktuálně velmi populární oranžová. V tomto provedení přitom dostanete nejen oranžový elastický řemínek, ale dočkáte se i sladěného oranžového lemování rámečku okolo displeje. Výrobce se chlubí, že právě tato komponenta je z titanu, zatímco zbývající část šasi (pochopitelně vyjma spodní sklokeramické strany) tvoří hliník letecké kvality. Naživo tak hodinky vypadají velmi atraktivně. Navíc váží jen 30 g a jsou odolné vůči potápění až do hloubky 40 m.
Zařízení si také zachovává mírně vystouplou část mezi korunkou a tlačítkem na pravém boku, kterou jsme viděli již u loňského modelu. Korunka tradičně slouží k procházení menu, ale plní i roli potvrzovacího prvku. Spodní tlačítko pak tradičně vyvolává primárně sportovní funkce a využijete jej mimo jiné při měření EKG či ztuhlosti tepen. Za zmínku stojí také extrémně jednoduchý systém výměny řemínku. Nemusíte řešit žádné trefování se osičkou do otvoru, stačí pouze zmáčknout tlačítko na spodní straně a řemínek se okamžitě odpojí.
Přestože jsem testoval oranžové provedení, pozornost si zaslouží také bílá varianta, která by mohla oslovit zejména dámy. U ní Huawei použil speciální proces úpravy, konkrétně takzvanou mikroobloukovou oxidaci, která má připomínat keramiku. Tento model působí velmi zajímavě a jeho povrch si skutečně snadno spletete s keramikou.
Musím pochválit i velmi příjemný textilní elastický řemínek, který je nadprůměrně prodyšný a pohodlně se s ním spí, což oceníte, pokud chcete neustále sledovat veškeré zdravotní metriky. Když už jsem na začátku několikrát zmínil Apple Watch, s nimiž se Huawei sám rád srovnává, sluší se také dodat, že po stránce haptické odezvy má čínský výrobce ještě co dohánět. Haptika je sice na slušné úrovni a rozhodně neurazí, avšak haptický engine od Applu má stále navrch.
- vysoká odolnost
- prémiové zpracování
- zajímavá úprava bílé varianty
- velmi pohodlný řemínek
- haptický engine od Applu má navrch
Displej: safírový obdélník
Huawei umí připravit i parádní displej a model Fit 5 Pro v tomto ohledu není výjimkou. Nabídne například velmi tenké rámečky, díky nimž dosahuje 83% poměru displeje k tělu (loňská generace měla dle výrobce 79 % a Apple Watch 11 jen 78 %). Jedná se přitom o 1,92" LTPO AMOLED panel s rozlišením 480 × 408 px, variabilní obnovovací frekvencí v rozsahu 1 až 60 Hz a ochranou v podobě 2,5D safírového skla. Po třech týdnech intenzivního používání jsem na skle nezaznamenal jediné škrábnutí, což hodnotím jednoznačně pozitivně.
Zmíněné 2,5D zaoblení pak přispívá k pohodlnému používání gest, přičemž obrazovka vyniká špičkovým jasem až 3 000 nitů. V praxi jsem nenarazil na situaci, kdy bych měl s viditelností problém. I na přímém slunci, například během jízdy na kole, si bez potíží přečtete veškeré informace. Samotný obdélníkový formát je navíc pro čtení textu vhodnější než klasický kruhový displej. Zobrazovací panel je velmi responzivní, a to i ve chvílích, kdy plavete v bazénu. Zatímco u některých hodinek je oříšek donutit mokrý displej začít reagovat na dotyk, zde to funguje velmi dobře.
Rozhraní lze oživit celou řadou ciferníků. V nabídce najdete velké množství bezplatných variant, další si pak můžete dokoupit. Ciferníky se navíc dají upravovat (například barevně) a nechybí ani povedený režim AoD (Always-on), který může být aktivní neustále, nebo pouze během spuštěného cvičení. Hodinky rovněž velmi pohotově rozsvítí obrazovku při zvednutí zápěstí, co víc si tedy přát.
- kvalitní LTPO AMOLED obrazovka
- velké množství ciferníků i Always-On
- safírové sklo
Systém a výkon: bezkontaktní platby dorazily
Středobodem hodinek je systém HarmonyOS (aktuálně ve verzi 6.1), jehož největší novinkou je podpora bezkontaktního placení. Huawei se rozhodl, podobně jako u svých telefonů, využít spolupráce se společností Curve. Spuštění placení/peněženky pak probíhá dvojstiskem spodního tlačítka.
Zbytek systému se drží toho, na co jsme zvyklí z předešlých modelů. Prostředí je svižné a přehledné. Zastřešující mobilní aplikace je dostupná v App Store i Galaxy Store, nicméně u většiny ostatních smartphonů s Androidem pravděpodobně sáhnete po přímé instalaci APK souboru, což znamená mírně krkolomnější řešení. Aplikace nabízí podrobné přehledy různých sportovních a zdravotních metrik, funguje svižně a má spoustu vychytávek. Záznam EKG například můžete snadno vyexportovat do PDF a sdílet se svým lékařem.
Do hodinek lze doinstalovat také několik dodatečných aplikací. Za skutečně důležitou se dá ale považovat víceméně jen zmíněná služba Curve, další aplikace, jako je například vietnamský lunární kalendář či kalkulačka, běžného uživatele asi příliš neoslní. Systém dokáže také upozornit na zapomenuté nasazení hodinek na zápěstí (formou notifikace na displeji telefonu), umožňuje prozvonit spárovaný telefon (i naopak) a podporuje nahrávání hudby přímo do vnitřní paměti (ačkoliv stále chybí ukazatel zbývajícího volného místa). Samozřejmostí je příjem notifikací s možností na ně také reagovat, pakliže zrovna nepoužíváte iPhone. Naopak možnost eSIM byste u těchto hodinek hledali marně, což však není výtka, a najdete ji u vyšších modelů.
- svižný chod systému a dostačující výkon
- nově podpora bezkontaktních plateb
- krkolomnější instalace Huawei Zdraví
- doinstalovatelné aplikace příliš neoslní
Výdrž a nabíjení: nabíjíme jednou za týden
Tradiční předností hodinek Huawei je dlouhá výdrž, přičemž u modelu Fit 5 Pro slibuje výrobce dokonce až 10 dní na nabití. Zařízení také disponuje speciálně tvarovanou baterií s křemíkovou technologií, která nabídne o 14 % vyšší energetickou hustotu. To se odráží na celkové kapacitě, jež je o 12 % vyšší než u předchozí generace. Díky 471mAh akumulátoru by přitom hodinky měly zvládnout například 24hodinový trailový běh, případně obvyklých 7 dnů používání a až 10 dnů v úspornějším režimu, i když k takovéto hodnotě se zřejmě podaří přiblížit jen velmi nenáročným.
V mém případě jsem dosahoval zhruba pětidenní výdrže na nabití. Všechny dostupné metriky jsem přitom měřil s maximální možnou intenzitou/frekvencí a zpravidla každý den jsem aktivně monitoroval nějakou sportovní aktivitu. Zřejmě není potřeba zdůrazňovat, že pět dnů je výrazně déle, než kolik nabídne většina přímé konkurence. Nechybí navíc ani podpora rychlého nabíjení. Během měření jsem zaznamenal přírůstek 30 % každých 15 minut. Z úplného vybití se tak dostanete na 60 % za půl hodiny a na 85 % za 45 minut. V praxi tak stačí hodinky dvakrát týdně na chvíli odložit na nabíjecí puk a máte vystaráno.
Velkou výhodou je rovněž schopnost doplňovat energii i pomocí bezdrátového nabíjení Qi, pokud máte alespoň trochu štěstí. Záleží totiž na konkrétním modelu bezdrátové podložky, hodinky se však většinou začnou nabíjet, byť pomalejším tempem, které navíc mnohdy doprovází i přerušování. Stále se však jedná o výrazný benefit oproti konkurenčním zařízením, která bez proprietárního puku zkrátka nenabijete.
- dlouhá výdrž
- velmi rychlé nabíjení
- doplní energii i skrze bezdrátové nabíječky s technologií Qi
Sportovní a zdravotní funkce: pro každého něco
Huawei Watch Fit 5 Pro přinášejí vylepšení snad ve všech myslitelných sportovních disciplínách, a to třeba i včetně zdokonalené detekce pádu. Na své si přitom přijdou běžci, cyklisté, ale třeba i golfisté. Oceníte i inovovanou duální GPS, která se v rámci mého testování osvědčila. Signál spolehlivě držel i v podmínkách s hustou vegetací, kde hodinky neměly přímý výhled na oblohu, což jsem si vyzkoušel například v některých úsecích pražské Stromovky. Cyklisté se zase mohou těšit na měření virtuálního výkonu a kadence šlapání, což jsou pokročilé a stále ještě ne tak běžné metriky.
Během běžeckého tréninku dokážou hodinky vyhodnocovat dobu kontaktu chodidel se zemí, vertikální oscilaci či celkové vyvážení těla. Zároveň ale v aplikaci najdete i možnost placeného fitness členství Health+, který vám zpřístupní další vychytávky a je k dispozici zdarma v rámci testovacího období. V této sekci naleznete různé tréninkové plány se slavnými osobnostmi fitness světa, nechybí třeba ani jídelníčky. V rámci běhu si můžete vytvořit rovněž chytrý tréninkový plán, kdy vám hodinky/aplikace podle zadaných kritérií připraví plán na míru. Všechny naměřené údaje pak v aplikaci najdete velmi hezky a přehledně graficky zpracované a důležité je rovněž zmínit, že hodinky umí i exportovat data v GPX a také se výrobce postaral o propojení s platformami, jako je Strava, Komoot, Kotcha, Clue, Naviki, URUNN, RacePace nebo FiiT. Veškeré podrobnosti z měření si pak můžete prohlédnout na přiložených screenshotech.
- velké množství sportovních režimů
- pěkně zpracovaná aplikace
- mnohé zdravotní a sportovní funkce
- schopná GPS
Zhodnocení
Huawei Watch Fit 5 Pro v mnoha ohledech osloví i ty nejnáročnější: mají velký a kvalitní displej s tenkými rámečky, odolné tělo, možnost bezkontaktních plateb či pokročilé zdravotní a sportovní funkce. Zaujmou i dlouhou výdrží, rychlým nabíjením i možností nabíjení skrze Qi, což se jen tak nevidí. Škoda jen, že nabídka doinstalovatelných aplikací stále příliš neoslní, což zamrzí dvojnásob v kontextu toho, že konečně máme k dispozici vymodlené bezkontaktní placení. Celkově se však jedná o velmi povedené chytré hodinky, a pokud jste ochotni odpustit pár drobností, mohu vám nákup vřele doporučit.
Konkurence
Mezi konkurenci můžeme zařadit Apple Watch SE 3, které sice mohou být vybaveny eSIM, mají výrazně pestřejší nabídku doinstalovatelných aplikací a těží z bohatého ekosystému Applu, jejich výdrž na nabití je však také výrazně horší. Stejně tak nemohou nabídnout tak povedený displej ani mnohé zdravotní/sportovní funkce.
Apple Watch SE3 44 mm, GPS + Cellular
|Konstrukce
|44 × 38 × 10,7 mm, 33 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|AMOLED, ?" (368 × 448 px)
|Systém
|watchOS, kompatibilní s: iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: proprietární kolébka
Pokud vás láká spíše kruhový displej a máte slabost pro Huawei, můžete zvážit nákup modelů Huawei Watch GT 6 Pro či Huawei Watch 5. I tyto hodinky bodují dlouhou výdrží, vysokou odolností či širokou nabídkou sportovních/zdravotních funkcí.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
Huawei Watch 5
|Konstrukce
|46 × 46,7 × 11,3 mm, 58 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,5" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz