Byli byste pro i v Česku? Dánsko chce zakázat sociální sítě dětem pod 15 let

Dánsko se chystá stát jednou z prvních zemí na světě, která zakáže dětem mladším 15 let používat sociální sítě, jak informovala sama vláda v oficiální tiskové zprávě. Na plánu se podle agentury shodli poslanci napříč politickým spektrem – od pravice po levici. Vláda tím reaguje na rostoucí obavy z negativního vlivu sociálních sítí na psychiku dětí a teenagerů.
Ministryně digitalizace Caroline Stage uvedla: „Touto dohodou konečně nastavujeme jasný směr. Dánsko se nyní stává prvním státem v Evropě, který zavádí národní věkovou hranici pro používání sociálních sítí a zároveň komplexní přístup k posílení digitální pohody dětí a mladistvých. Pouštíme se do nezbytného střetu s vývojem, kdy měly velké technologické platformy až příliš dlouho volnou ruku v dětských pokojích. Takzvané sociální sítě žijí z toho, že kradou našim dětem čas, dětství a duševní pohodu – a tomu teď děláme přítrž. Chtěla bych poděkovat všem politickým stranám, které se k dohodě připojily, a především mnoha organizacím, nadšencům a rodičům, kteří léta bojovali za to, abychom společně mohli vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro digitální život dětí.“
Jak dodává engadget.com, zatím není jasné, které platformy se budou zákazem řídit, ani jak bude v praxi vymáhán. Očekává se nicméně, že vláda určí konkrétní seznam platforem a nastaví postupy pro ověřování věku uživatelů. Tyto kroky přitom bývají často kritizovány – například ověřování věku pomocí obličejové biometrie nebo dokladu totožnosti ve světě totiž vyvolává obavy o ochranu soukromí nezletilých.
Stinus Lindgreen z radikální levice uvedl: „Touto dohodou konečně přebíráme politickou odpovědnost za to, aby děti mohly být v digitálním světě v bezpečí. Je to téma, které vyžaduje rovnováhu a citlivý přístup, protože existují jak pozitivní, tak negativní dopady. Všichni vidíme problémy s tím, že děti příliš brzy používají sociální sítě a setkávají se s obsahem, který by vidět neměly – nebo že my všichni, mladí i dospělí, trávíme na sítích až příliš mnoho času. Na druhou stranu je to svět, ve kterém se dnes odehrává velká část komunikace a sociální interakce, takže je také důležité naučit se na internetu pohybovat. Tato dohoda proto obsahuje opatření k prosazování věkových hranic, ale také kroky, které posilují roli rodičů, podporují komunitní život a dávají lidem lepší nástroje pro každodenní život.“
Dánsko tak následuje Austrálii, která už v prosinci zavede celostátní zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let, i některé americké státy jako Utah či Florida. Česká republika zatím podle všeho obdobnou legislativu nepřipravuje, i když o dopadech sociálních sítí na mladistvé se diskutuje i zde.