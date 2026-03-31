huawei-watch-gt-runner-2

Počátkem roku 2022 nám Huawei představil hodinky specificky zaměřené na běžce. Ty vycházely z tehdy aktuálního modelu GT s několika povedenými úpravami. A po čtyřech letech se tato písnička opakuje. Model GT Runner 2 vychází z nejpopulárnější řady hodinek GT od Huawei, ale dělá několik vstřícných kroků právě směrem k běžcům. A díky silné specializaci mohou nabídnout opravdu maximum za cenu 10 tisíc korun.
Technické parametry Huawei Watch GT Runner 2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|43,5 × 43,5 × 10,7 mm, 34,5 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,32" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|540 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
|Dostupnost
|březen 2026, 9 999 Kč
Obsah balení: vše podstatné
Tradičně černá krabička v sobě ukrývá vedle hodinek samých také jedno milé překvapení. Tím je hned dvojice řemínků, u kterých se zastavíme později. Dále nechybí nabíjecí podložka, jejíž kabel je zakončen USB-A. Upřímně bych si v roce 2026 představoval spíš USB-C. A když nepočítáme nutné příručky pro první spuštění, tak je tím výčet balení kompletní. Upřímně bych ale ani víc nečekal.
- dva řemínky
- nabíjecí podložka s USB-A
Konstrukční zpracování: prémiové a lehké
Na výběr máte ze tří barevných variant, čímž se bude lišit zpracování těla i dodávaný řemínek. Midnight Black jsou tmavě šedé s červenými akcenty, Dusk Blue tmavě šedé s modrými akcenty a modrým páskem, a nakonec Dawn Orange světle šedé s oranžovými akcenty a zajímavým páskem s přechodem z oranžové přes fialovou až po bílou. Určitě chválím za unisex velikost 43,5 mm, takže se nemusíte rozhodovat mezi dámskou a pánskou variantou.
Huawei se u těchto hodinek zaměřil na kombinaci odolných a prémiových materiálů, ale zároveň chtěl docílit nízké hmotnosti. Mají proto „sendvičový“ design s výraznou anténou. Ta je v našem případě modrá a jsem rád, že se ji výrobce nesnažil nijak schovat. Sama luneta je z titanové slitiny a lehce vystupuje nad displej, čímž ho chrání. Pouzdro je pak kovové a spodní stranu pokrývá sklo, což bychom v této cenové hladině očekávali. Tělo hodinek přitom váží jen 34,5 g, což je velmi dobré. Je to mimochodem o 4 g méně než u předchozí generace.
Hodinky však excelují také díky novému textilnímu pásku, který je prodyšný a lehký. Má jen 9 g, a s ním tak celé hodinky váží pouze 43,5 g. To je citelně lepší než u řady konkurence se silikonovým páskem. Jistě, u té si lehčí pásek můžete dokoupit, ale opravdu mě těší, že ho Huawei přibalil rovnou k hodinkám. Pásek je opravdu pohodlný, neiritoval mě a díky zapínání na suchý zip si ho vždy upevníte přesně podle potřeby. To je něco, s čím u kožených a silikonových pásků často zápasím. Jistě se budete také ptát, jak je to s výdrží suchého zipu, ale na to zatím nemám odpověď. Hodinky jsem v době psaní recenze používal 20 dní a každý den je dvakrát sundaval kvůli sprchování a koupání dětí. Pásek vypadá jako nový s výjimkou otlačení v místě utažení. Druhý řemínek je pryžový a vedle nového barevného vypadá trochu nudně. Některým z vás ale třeba bude vyhovovat více.
Chválím za přítomnost dvojice tlačítek, přičemž to vrchní je zároveň otočnou korunkou. Upřímně jsem si na fyzické ovládání zvyknul a v menu či nabídkách se pohybuji převážně točením korunky. Spodní tlačítko slouží primárně pro přístup k sportovním aktivitám, ale lze ho upravit. To ovšem není příliš variabilní a na dvojstisk můžete nastavit jen peněženku, která u nás ovšem stále nefunguje.
Huawei uvádí tloušťku 10,7 mm, což je ovšem bez započítání vyboulení se senzory na spodní straně. I tak jsou hodinky příjemně tenké a pohodlně se nosí. Někteří výrobci zvládají příjemnější vibrační odezvu, což vás bude štvát hlavně ve chvíli, kdy sedíte v klidu u počítače a přijde vám řada notifikací. Při běhání jsem s ní ale neměl problém. Nechybí ani voděodolnost a s hodinkami se můžete v klidu potápět až do 40 m.
- titanová luneta
- hezký design
- pohodlný a lehký řemínek
- ovládání korunkou
- lehké a tenké tělo
- méně příjemné vibrace
Displej: téměř prémiový
Při běhání venku oceníte velký a jasný AMOLED displej. Ten má 1,32" a jas až 3 000 nitů. Není tedy tím nejlepším, co Huawei v hodinkách zvládne, ale rozhodně ani nejde o žádný kompromis. Na displej se skvěle dívá a nikdy mě nezklamal ani na přímém slunci.
Displej podporuje funkci Always-On, což samozřejmě zkracuje výdrž baterie. Podoba vychází z aktuálně používaného ciferníku, případně se může hodit zapnutí jen třeba během sportovní aktivity. Stejně jako u těla Huawei klade důraz na odolnost i u displeje. Nejedná se ovšem o safírové sklo jako v případě dražších hodinek. Výrobce zde nasadil vlastní Kunlun Glass, který využívá třeba v telefonech. Nebude tak odolný jako safír, ale zase je o něco lehčí.
Displej můžete pohodlně rozsvítit zvednutím ruky, což funguje víceméně spolehlivě. Hůře se to dělá, když máte něco v ruce, třeba děti. Pak se mi dostatečný pohyb často nepovedl. Při běhu jsem však s tímto nikdy neměl problém. Stejně tak funguje zhasnutí displeje překrytím dlaní. Někoho určitě může potěšit možnost nastavit si jako ciferník vlastní video.
- jasný AMOLED displej
- pěkný Always-On
- odolné sklo
- safírové sklo, jen Kunlun Glass
Systém a výkon: dostatečný základ
Zatímco ostatní výrobci se zaměřují na čím dál těsnější propojení hodinek s vaším telefonem i za cenu zkrácení výdrže, Huawei si razí vlastní cestu s proprietárním systémem. To má své výhody i nevýhody. Výhodou je určitě výdrž baterie, k čemuž se dostaneme. Nevýhodou je pak nutnost spolehnout se, že v hodinkách máte vše potřebné, protože dále je už moc nerozšíříte. Ano, hodinky Huawei již nějaký ten rok umožňují doinstalovat aplikace, ale je jich žalostně málo a drtivá většina z nich je k ničemu. Díky zaměření na běžce si však troufám tvrdit, že zde najdete vše, co byste mohli potřebovat. A to včetně možnosti exportovat získaná data do dalších aplikací.
Z nesportovních funkcí nechybí možnost telefonovat skrze připojený telefon, eSIM hodinky nepodporují. A samozřejmě můžete přijímat notifikace, dokonce na ně i odpovídat. Ne u všech aplikací to ovšem funguje (třeba v Telegramu ne). Buď vyberete předpřipravenou možnost, nebo klidně vyťukáte vlastní možnost na malé klávesnici. To ovšem moc pohodlné není. Hodinky mohou fungovat také jako vzdálená závěrka foťáku, ale na náhled focené scény zapomeňte.
Můžete prozvonit ztracený telefon, což velmi oceňuji, stejně jako používat časovač, stopky, svítilnu a ovládat hudbu. Tu lze dokonce do hodinek nahrát, ale jen v podobě souborů MP3, a poslouchat přes propojená sluchátka. Na integraci Spotify zapomeňte. Nakonec chci pochválit za funkci poznámkovníku, kdy si můžete nahrát hlasovou poznámku. Občas vyběhnu bez telefonu a hodí se to. Naopak mě zklamala navigace. Musíte si nainstalovat Petal Maps, které mi oproti Google Mapám prostě nevyhovují. Začnete v nich navigování na telefonu a následně ho pošlete do hodinek, kde se mohou ukazovat instrukce. Kdyby tohle fungovalo s libovolnou navigační aplikací, bylo by to fajn.
Jako nevýhodu musím stále uvést nemožnost hodinkami platit, přestože NFC mají a na Slovensku to již jde prostřednictvím služby Curve. Ostatně, k nám se tato možnost také chystá a údajně by měla začít fungovat v březnu nebo dubnu. Zda to nejsou plané sliby uvidíme brzy a budeme vás o tom informovat.
- nahrávání poznámek
- odpovídání na notifikace
- dostatečná základní výbava
- chybí propojení se Spotify
- dosud není možné platit
- slabý ekosystém
Výdrž a nabíjení: týden v pohodě
Velkou výhodou těchto hodinek a řady GT obecně je dlouhá výdrž na nabití. Huawei tvrdí, že při střídmém používání hodinky zvládnou až 14 dní na jedno nabití. Toho se mi nepodařilo dosáhnout a moje zkušenost říká, že to je spíš okolo týdne. To v případě, že nemáte zapnutý Always-On, nesportujete, pouze přijímáte notifikace, občas mrknete na čas, v noci zaznamenáte spánek a necháte si kontinuálně měřit pouze tepovku a samozřejmě kroky. Tomu já říkám lehké užívání. I tak je ale týden bez nutnosti nabíjet skvělý výsledek.
Při aktivním sportu se záznamem trasy přes GPS se samozřejmě hodinky vybíjí rychleji. I tak ale na jedno nabití zvládnou 32 hodin zaznamenávání sportovního výkonu, což je excelentní. A celkově to znamená, že i pokud s hodinkami sportujete každý den, nemusíte každý den nabíjet.
K nabíjení mám jednu zásadní výhradu. Hodinky sice podporují bezdrátový standard Qi, ale reálně jsem nenašel podložku, na které by se zvládly nabíjet. Nabíjení započne, ale po chvilce se ukončí. To dokonce i v případě stojánku, který má magnetickou kolébku určenou pro hodinky. Nakonec jsem tak byl donucen nabíjet na dodávané podložce, kde nabití z 0 do 100 % zabere přibližně hodinku, z 10 na 60 % se dostanete za pěkných 20 minut. Můžete si je tak hodit jednou za čas na nabíječku, když jdete do sprchy a výdrž vás nikdy nebude omezovat.
- dlouhá výdrž
- rychlé nabíjení
- Qi nabíjení nefunguje
Sportovní a zdravotní funkce: běžcův sen
Hlavní zaměření těchto hodinek je jasné, přesto vás nenechají ve štychu ani když chcete jezdit na kole, plavat, posilovat či cvičit jógu. Hodinky sice mají běhání v názvu, ale pohodlně zvládají vše, na co jste u chytrých hodinek Huawei zvyklí. Ze zdravotních funkcí nechybí tepovka, SpO2, analýza arytmie srdce, detekce ztuhlosti tepen, měření teploty kůže a také EKG. Vše se vám slučuje v Health Insights.
Ale pojďme se podívat na to, co dělají tyto hodinky volbou pro běžce. Na začátku zmiňovaná výrazná anténa má svůj smysl. Watch GT Runner 2 patří mezi vůbec nejpřesnější hodinky z hlediska zaznamenávání trasy. Lépe si poradí pod stromy, mezi vysokými domy a v tunelech. Výsledky mají být na stejné úrovni či dokonce ještě o něco lepší než třeba u Garmin Forerunner 970. Pro běhání okolo domu vás to asi nevytrhne, ale pokud máte ambice na dlouhé běhy a třeba dokonce maraton, rozdíl oproti konvenčním chytrým hodinkám je zásadní. Hodinky skutečně velmi dobře zaznamenají, na které straně cesty běžíte a naměřená vzdálenost je hodně přesná, i když řadu detailů také zahladí. Z legrace jsem jeden úsek dělal „hada“, ale nezbylo po něm ani stopy. Přesnost je však o úroveň výš, než na co jsem zvyklý třeba z Apple Watch. GPS se také velmi rychle fixuje.
Hodinky mají také speciální režim, který vám pomáhá držet správné tempo. Navíc nechybí výukové plány, které vás na maraton připraví. A to přímo v hodinkách, případně přidružené aplikaci. S tím souvisí obří výhoda hodinek Huawei, protože vám změří laktátový práh, abyste našli optimální tempo a zbytečně rychle neunavili svaly. Měření probíhá formou 30minutového intenzivního tréninku, kdy postupně přidáváte na intenzitě.
Věřím, že spousta lidí dovede běhat intuitivně, ale já mezi ně nepatřím. Jsem tak rád, že mám na ruce všechny potřebné informace. Vidím intenzitu běhu a snažím se držet v optimální hladině. Snadno se díky tomu zaměřím na zlepšování, protože si před během mohu navolit svůj poslední běh jako cíl k překonání a v moc hezké animaci vidím, zda jsem pozadu, nebo zda se zlepšuji.
Spoustu důležitých informací budete řešit až v cíli. Hodinky vám změří vydanou sílu ve wattech, ukáží jakou dobu strávíte nohami na zemi, porovnají vyvážení obou nohou, a také vertikální oscilaci. V aplikaci v telefonu pak máte všechny údaje vysvětlené a nechybí ani konkrétní cviky, pokud se chcete v dané oblasti zlepšit. Výhodou také je, že můžete naměřená data exportovat a nahrát do vámi preferované sportovní aplikace.
Huawei se také pokouší vaše výsledky z běhu sumírovat do nějakého jednoho čísla, kterému říká „Index běžeckého výkonu“ neboli RAI. To vám samo o sobě příliš neřekne, ale můžete se porovnávat s ostatními běžci a můžete díky tomu sledovat, jestli se zlepšujete nebo ne. Stejně tak snadno můžete sledovat dobu zotavení, měřit VO2max a nechat si odhadnout, jak dlouho byste asi běželi maraton. Ty výsledky jsou ovšem hodně optimistické.
Jestli bych chtěl někde kritizovat, bude to aplikace Huawei Zdraví, bez které se neobejdete. Hodinky lze spárovat jak s iPhony, tak s libovolným Androidem. Pokud však nemáte Samsung, musíte aplikaci pokoutně instalovat z webu, což se týká i aktualizací. Sama aplikace je ale podle mě dost nepřehledná a mám z ní takový ten „čínský pocit“. Na jednom místě je prostě všechno, od přehledu sportu, nabídek předplatného, kurzů, záznamů stravy, meditačních programů přes nabídky na nákup zvuků pro lepší usínání a jógových cvičení. A to vše v mixu češtiny, angličtiny... a rumunštiny? Detailní informace k zaznamenaným aktivitám kvituji, ale jinak bych si představoval mnohem čistší a přehlednější prostředí.
- robustní měření sportu
- všechny podstatné zdravotní funkce
- přesná a rychlá GPS
- režim pro běh maratonu
- laktátový práh
- aplikace Huawei Zdraví
Zhodnocení
Test hodinek jsem bral jako motivaci, abych opět začal aktivněji běhat a v tomto ohledu mě nadchly. Naměřená trasa i údaje jsou přesné a detailní, navíc mi pomáhají se zlepšovat. Hodinky jsou tenké, lehké a skvěle se ovládají. Nový výchozí pásek mi navíc připadá velmi povedený. Pokud však od hodinek chcete primárně lepší propojení s telefonem a sport vás tolik netankuje, raději bych vybíral jinde. Huawei spoustu funkcí má, ale jejich propojení je tristní i kvůli absenci širší nabídky aplikací. Ve výsledku si tak myslím, že v tomto ohledu vám hodinky nabídnou dostatek, pokud se jim zvládnete přizpůsobit (jako třeba s těmi mapami), ale osobně bych si spíše představoval, že se hodinky mají adaptovat na to, jak je chci používat já. Každopádně z hlediska sportu, zdraví a výdrže patří ke špičce.
Konkurence
Největším konkurentem jsou Garmin Forerunner 970, které ovšem stojí o 7 až 8 tisíc korun více. Za cenu okolo 10 tisíc můžete mít třeba Garmin Forerunner 265, které jsou ovšem snad ve všem o třídu horší. Tedy až na to, že podporují placení.
Garmin Forerunner 970
|Konstrukce
|42,5 × 42,5 × 12,9 mm, 56 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,4" (454 × 454 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: 32 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: proprietární kolébka
|Dostupnost
|, 18 790 Kč
Pokud chcete něco málo ušetřit a nepotřebujete takové zaměření na sport, určitě se podívejte na Huawei Watch GT 6 Pro, které jsou o něco větší a elegantnější.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
Pokud máte telefon od Samsungu a chcete těsnou integraci s telefonem, za podobné peníze můžete zvolit Samsung Galaxy Watch8, i když dostanete mnohem slabší výdrž a ne tak přesné a detailní měření sportovních aktivit.
Samsung Galaxy Watch8 44 mm
|Konstrukce
|46 × 43,7 × 8,6 mm, 34 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm)
|Displej
|Super AMOLED, 1,47" (480 × 480 px)
|Systém
|Wear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|435 mAh, nabíjení: bezdrátové
Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz