Česká vláda zvažuje zákaz sociálních sítí pro mladší 15 let

Fotografie: Charles Deluvio, unsplash.com
  • Vláda vážně zvažuje zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let
  • Premiér Andrej Babiš i ministr průmyslu Karel Havlíček mluví o ochraně dětí před negativními dopady online prostředí

Jak upozornily novinky.cz, Vláda České republiky zvažuje zavedení zákazu používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Inspirací je přitom především Francie, kde byl obdobný zákon schválen minulý měsíc. Kabinet by mohl návrh předložit ještě letos. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl ve videu na svém facebookovém profilu, že zákaz považuje za potřebný krok. Opírá se přitom o názory odborníků, podle nichž mají sociální sítě na děti výrazně negativní dopad. „Já jsem pro, protože ty odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé a my se musíme postarat o naše děti,“ řekl.


Jeho slova následně potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), podle něhož vláda aktuálně jedná s odborníky i mobilními operátory. „Vyjednáváme s odborníky. Rozhodně to nebudeme prodlužovat a chtěli bychom to tento rok navrhnout. Tady není čas ztrácet čas. Sociální sítě ničí život dětem, začíná to být opravdu mor,“ uvedl Havlíček v nedělní debatě na CNN Prima News.

Opatření však není bez kontroverzí. Europoslanec ODS Alexandr Vondra připustil, že důvody pro regulaci chápe, zároveň ale upozornil na možný střet se základními právy. Otázkou podle něj zůstává, jak zákaz technicky prosadit, aniž by byl narušen princip ochrany soukromí. Zákaz či omezení přístupu dětí na sociální sítě každopádně není ve světě ojedinělý, jak dokazuje nejen Francie, ale například i Dánsko a další evropské země.

Zda se návrh skutečně dostane do legislativního procesu a v jaké podobě, ukážou následující měsíce. Jsou podle vás podobná omezení nutná, nebo by mohla napáchat více škody než užitku? A jaká případná negativa v takovém kroku vidíte? Budeme rádi, když s námi podělíte o váš názor v diskuzi pod článkem.

Jasně. Zakázat. Vláda musí vychovávat naše děti. No a nadruhou stranu... ono vidět Dluženu na TT převlečenou za hranolky, tak může dětem způsobit doživotní následky..
