Neomezená data pro studenty? Vodafone startuje zajímavou školní kampaň

S koncem prázdnin přichází každoroční shon spojený s nákupem školních pomůcek a přípravou dětí na nový školní rok. Vodafone i proto představil aktualizovanou kampaň „Zpátky do školy“, která rodičům i studentům nabízí cenově dostupné tarify, zvýhodněné smartphony i praktické lokátory za symbolickou cenu.
Zajímavou novinkou v nabídce je Dětská karta, předplacenka navržená přímo pro rodiny s dětmi od 6 do 15 let. Za jednorázovou cenu 399 Kč má dítě k dispozici každý měsíc 2,5 GB dat a neomezené volání v síti Vodafone. Měsíční cena v rámci prvního půl roku tak vychází pouze na 67 Kč (399 Kč za 6 měsíců), rodiče přitom mají jistotu, že se jim dítě vždy dovolá, a nemusí se půl roku starat o dobíjení ani aktivaci balíčků. Po šesti měsících se balíček automaticky obnoví za 149 Kč měsíčně, pokud je na kartě dostatečný kredit. Případně mohou také využít službu Chytré dobíjení, která umožňuje pravidelné dobíjení předplacené karty týdně, měsíčně nebo při poklesu zůstatku pod 60 Kč. Dobitá částka se automaticky strhne z bankovního účtu zákazníka dle zvolené frekvence. Volání do ostatních sítí je zpoplatněno 4,50 Kč za minutu a SMS za 1,90 Kč.
„S komplexní nabídkou Zpátky do školy chceme rodičům usnadnit náročné období předškolních příprav. Ať už jde o novou Dětskou kartu pro nejmenší školáky, nebo neomezené tarify pro studenty, naše cíle jsou jasné, jednoduchost, cenová dostupnost a důraz na kvalitu služeb,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve společnosti Vodafone Czech Republic.
Zvýhodněné tarify a smartphony
Pro větší děti Vodafone rozšířil dětský tarif na dvě varianty:
- 3 GB dat – 324 Kč/měsíc
- 5 GB dat – 375 Kč/měsíc
Oba tarify přitom zahrnují už neomezené volání i SMS a současně přinášejí slevy na telefony:
- TCL 501 za 77 Kč
- Samsung Galaxy A16 5G za 3 177 Kč
- Xiaomi Redmi 13C 5G za 1 477 Kč
Studenti a mladí do 26 let pak mohou sáhnout po tarifech #jetovtobě s neomezenými daty. Ceny začínají od 486 Kč měsíčně a s kartou ISIC lze aktuálně získat tarif Neomezený Super+ za 549 Kč.
Chytré lokátory za korunu
Součástí kampaně je i zvýhodněná nabídka lokátorů AirTag a Galaxy SmartTag2. Rodiče díky nim získají přehled o školních batozích, klíčích nebo peněženkách dětí. Lokátor lze pořídit už za 1 Kč při zřízení nového čísla, případně při přechodu k Vodafonu od jiného operátora. Nabídka přitom platí do vyprodání zásob.