mobilenet.cz na sociálních sítích

Příští generace iPhonu Air by mohla přinést nečekaný cenový zvrat

Ioannis Papadopoulos
1
Příští generace iPhonu Air by mohla přinést nečekaný cenový zvrat
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Údajně se v rámci vylepšování dočkáme druhého fotoaparátu na zádech
  • Nabízí se také větší kapacita baterie či snad druhý reproduktor
  • Druhý Air by však také paradoxně mohl být levnější
Apple iPhone Air
Kde koupitApple iPhone Air 256GB
Koupit od 754 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Málokterý smartphone vzbudil v poslední době tolik pozornosti jako ultratenký iPhone Air. Apple s ním dokázal zaujmout nejen tloušťkou pouhých 5,6 milimetrů, ale také špičkovou odolností. Ostatně, jde o jediný aktuální model cupertinské společnosti, který sází na titan, zatímco zbytek základní řady iPhonů 17 využívá hliník.

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli
Přečtěte si také

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli

Apple iPhone Air má nepochybně schopnost okamžitě strhnout pozornost, ale s extrémně tenkou konstrukcí se logicky pojí i některá negativa. Zřejmě nejvýraznějším ústupkem je omezená fotovýbava čítající jediný snímač na zádech, a druhým pak výdrž baterie. Ačkoliv je podle našeho testu výdrž srovnatelná s tou u iPhonu 16 Pro, uživatelé zvyklí na větší iPhony Max mohou u Airu strádat. Očekává se tedy, že druhá generace by měla některé z těchto problematických oblastí vyřešit. Podle všeho bychom se mohli dočkat minimálně příchodu druhého fotoaparátu, kterým by měl být ultraširokoúhlý objektiv. Primární kamera totiž již u první generace zvládá částečně nahradit teleobjektiv díky podpoře dvojnásobného výřezu z hlavního snímače.

Apple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Na celou obrazovku

Co by však mohlo být mnohem větším překvapením, je cena. Podle uniklých informací by totiž mohla být druhá generace paradoxně levnější než ta první, což ve světě smartphonů rozhodně není běžné. Tato zpráva, se kterou přišel server The Information (viz theinformation.com), je zajímavá i v kontextu zdražování paměťových čipů, což znamená, že bychom se měli dočkat plošného navyšování cen.

Recenze Apple AirPods Pro 3 – Ochrání před hlukem i vodou
Přečtěte si také

Recenze Apple AirPods Pro 3 – Ochrání před hlukem i vodou

Zůstává otázkou, za kolik by se mohl budoucí iPhone Air 2 prodávat, pokud vůbec k takovému zlevnění dojde. Letošní generace vstoupila na trh s doporučenou cenou 29 990 Kč, aktuálně jej však můžete v mnoha renomovaných obchodech pořídit ještě o 1,5 tisíce Kč levněji. Dodejme rovněž, že na rozdíl od některých nedostatkových modelů z nové řady je Air od začátku běžně dostupný a zájemci na něj nemusí čekat. Zdá se tedy, že zákazníci skladové zásoby hned tak nevykoupí.

Jaká cena by podle vás byla u druhé generace iPhonu Air adekvátní? Váš názor můžete zanechat v komentářích.

Apple iPhone Air 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone Air 256 GB

Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh
The Information,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 17:41
Na snížení ceny rozhodně nedojde ne u Apple, to u nich nehrozí, spíš naopak zvedne cenu.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze