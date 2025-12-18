Příští generace iPhonu Air by mohla přinést nečekaný cenový zvrat

Málokterý smartphone vzbudil v poslední době tolik pozornosti jako ultratenký iPhone Air. Apple s ním dokázal zaujmout nejen tloušťkou pouhých 5,6 milimetrů, ale také špičkovou odolností. Ostatně, jde o jediný aktuální model cupertinské společnosti, který sází na titan, zatímco zbytek základní řady iPhonů 17 využívá hliník.
Apple iPhone Air má nepochybně schopnost okamžitě strhnout pozornost, ale s extrémně tenkou konstrukcí se logicky pojí i některá negativa. Zřejmě nejvýraznějším ústupkem je omezená fotovýbava čítající jediný snímač na zádech, a druhým pak výdrž baterie. Ačkoliv je podle našeho testu výdrž srovnatelná s tou u iPhonu 16 Pro, uživatelé zvyklí na větší iPhony Max mohou u Airu strádat. Očekává se tedy, že druhá generace by měla některé z těchto problematických oblastí vyřešit. Podle všeho bychom se mohli dočkat minimálně příchodu druhého fotoaparátu, kterým by měl být ultraširokoúhlý objektiv. Primární kamera totiž již u první generace zvládá částečně nahradit teleobjektiv díky podpoře dvojnásobného výřezu z hlavního snímače.
Co by však mohlo být mnohem větším překvapením, je cena. Podle uniklých informací by totiž mohla být druhá generace paradoxně levnější než ta první, což ve světě smartphonů rozhodně není běžné. Tato zpráva, se kterou přišel server The Information (viz theinformation.com), je zajímavá i v kontextu zdražování paměťových čipů, což znamená, že bychom se měli dočkat plošného navyšování cen.
Zůstává otázkou, za kolik by se mohl budoucí iPhone Air 2 prodávat, pokud vůbec k takovému zlevnění dojde. Letošní generace vstoupila na trh s doporučenou cenou 29 990 Kč, aktuálně jej však můžete v mnoha renomovaných obchodech pořídit ještě o 1,5 tisíce Kč levněji. Dodejme rovněž, že na rozdíl od některých nedostatkových modelů z nové řady je Air od začátku běžně dostupný a zájemci na něj nemusí čekat. Zdá se tedy, že zákazníci skladové zásoby hned tak nevykoupí.
Jaká cena by podle vás byla u druhé generace iPhonu Air adekvátní? Váš názor můžete zanechat v komentářích.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
