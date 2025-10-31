mobilenet.cz na sociálních sítích

Apple láme rekordy. Dosáhl historických tržeb z pohledu služeb

Marek Vacovský
Fotografie: Apple
  • Apple vykázal rekordní zářijový kvartál s tržbami 102,5 miliardy dolarů, meziročně jsou vyšší o 8 %
  • iPhone dosáhl historického kvartálu – služby společnosti zaznamenaly nejvyšší tržby v historii

Apple dnes zveřejnil finanční výsledky za čtvrtý fiskální kvartál roku 2025, který skončil 27. září. Společnost vykázala kvartální tržby ve výši 102,5 miliard dolarů, což představuje meziroční růst o 8 %. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,85 dolarů, meziročně je tedy o 13 % vyšší.

Dnes je Apple velmi hrdý, že může oznámit rekordní zářijový kvartál s tržbami 102,5 miliard dolarů, včetně rekordních zářijových tržeb za iPhony a historicky nejvyšších tržeb za služby,“ řekl Tim Cook, generální ředitel Applu. „V září jsme s nadšením představili naši nejlepší řadu iPhonů vůbec, včetně iPhonu 17, iPhonu 17 Pro a Pro Max a iPhonu Air. K tomu jsme uvedli fantastická AirPods Pro 3 a zcela novou řadu Apple Watch. V kombinaci s nedávno oznámeným MacBookem Pro a iPadem Pro s výkonným čipem M5 se těšíme, že můžeme zákazníkům nabídnout naši nejvýjimečnější sestavu produktů před začátkem svátkové sezóny.

Čisté tržby podle regionu (v milionech dolarů)

3 měsíce
27. 9. 2025		 3 měsíce
28. 9. 2024		 9 měsíců
27. 9. 2025		 9 měsíců
28. 9. 2024
Amerika44 19241 664178 353167 045
Evropa28 70324 924111 032101 328
Čína14 49315 03364 37766 952
Japonsko6 6365 92628 70325 052
Ostatní Asie a Pacifik8 4427 38333 69630 658
Celkové tržby102 46694 930416 161391 035

Naše výsledky za zářijový kvartál završily rekordní fiskální rok, kdy tržby dosáhly 416 miliard dolarů a EPS rostlo dvojciferně,“ uvedl Kevan Parekh, finanční ředitel Applu. „A díky velmi vysoké spokojenosti a loajalitě našich zákazníků dosáhla naše aktivní základna zařízení napříč všemi produktovými kategoriemi a geografickými segmenty historického maxima.

Správní rada z Cupertina pak rozhodla o vyplacení dividendy 0,26 dolarů na akcii, splatná bude 13. listopadu 2025 pro akcionáře evidované k 10. listopadu 2025.

,
