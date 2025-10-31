Apple láme rekordy. Dosáhl historických tržeb z pohledu služeb

Apple dnes zveřejnil finanční výsledky za čtvrtý fiskální kvartál roku 2025, který skončil 27. září. Společnost vykázala kvartální tržby ve výši 102,5 miliard dolarů, což představuje meziroční růst o 8 %. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,85 dolarů, meziročně je tedy o 13 % vyšší.
„Dnes je Apple velmi hrdý, že může oznámit rekordní zářijový kvartál s tržbami 102,5 miliard dolarů, včetně rekordních zářijových tržeb za iPhony a historicky nejvyšších tržeb za služby,“ řekl Tim Cook, generální ředitel Applu. „V září jsme s nadšením představili naši nejlepší řadu iPhonů vůbec, včetně iPhonu 17, iPhonu 17 Pro a Pro Max a iPhonu Air. K tomu jsme uvedli fantastická AirPods Pro 3 a zcela novou řadu Apple Watch. V kombinaci s nedávno oznámeným MacBookem Pro a iPadem Pro s výkonným čipem M5 se těšíme, že můžeme zákazníkům nabídnout naši nejvýjimečnější sestavu produktů před začátkem svátkové sezóny.“
Čisté tržby podle regionu (v milionech dolarů)
|3 měsíce
27. 9. 2025
|3 měsíce
28. 9. 2024
|9 měsíců
27. 9. 2025
|9 měsíců
28. 9. 2024
|Amerika
|44 192
|41 664
|178 353
|167 045
|Evropa
|28 703
|24 924
|111 032
|101 328
|Čína
|14 493
|15 033
|64 377
|66 952
|Japonsko
|6 636
|5 926
|28 703
|25 052
|Ostatní Asie a Pacifik
|8 442
|7 383
|33 696
|30 658
|Celkové tržby
|102 466
|94 930
|416 161
|391 035
„Naše výsledky za zářijový kvartál završily rekordní fiskální rok, kdy tržby dosáhly 416 miliard dolarů a EPS rostlo dvojciferně,“ uvedl Kevan Parekh, finanční ředitel Applu. „A díky velmi vysoké spokojenosti a loajalitě našich zákazníků dosáhla naše aktivní základna zařízení napříč všemi produktovými kategoriemi a geografickými segmenty historického maxima.“
Správní rada z Cupertina pak rozhodla o vyplacení dividendy 0,26 dolarů na akcii, splatná bude 13. listopadu 2025 pro akcionáře evidované k 10. listopadu 2025.