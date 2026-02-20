Sluchátka s mobilem a fotoaparátem? Honor překvapil bláznivým konceptem

Barcelonský veletrh MWC 2026 je plný novinek, ale mnohdy i zařízení, kterými jednotliví výrobci ukazují technologické možnosti v různých odvětvích. Často se tak setkáváme s méně či více zajímavými prototypy. Na jeden takový jsme narazili na stánku Honoru a jmenuje se Honor Choice AI Calling Buds.
Název by mohl dávat tušit, že půjde o nějaká nová bezdrátová sluchátka. První pohled na zařízení to potvrzuje. Zaujme snad jen displej, ale to není nic nového, sluchátka někdy na pouzdře displej mají. Vrchní strana je výklopná a uvnitř se nachází samotná bezdrátová sluchátka. Jakmile však začnete více zkoumat samotný displej, zjistíte, že je dotykový a že nejde jen tak o nějaké obyčejné proprietární prostředí. Jedná se o takřka klasický Android.
V zařízení o velikosti pouzdra od klasických bezdrátových sluchátek je nasazen operační systém Android a nechybí kompletní konektivita jako je Bluetooth, Wi-Fi nebo mobilní přenosy. Ano, na boku je šuplíček pro nano SIM kartu. To však stále není vše. Pokud budete v prohlídce pokračovat dále, narazíte na integrovaný fotoaparát na zadní straně.
Prototyp Honoru jsme si samozřejmě vyzkoušeli. Fotoaparát funguje, skutečně fotí, prostředí je uzpůsobené velmi malému displeji. Základní obsluha skrze dotykový displej pracuje dobře. Nechybí aplikace, hudební přehrávač i klasická lišta s notifikacemi či zástupci rychlého nastavení. V klasickém nastavení se ve spodní části displeje dokonce objeví i standardní tlačítka známa z Androidu. Ty jsou však velice titěrná a tisknou se obtížně. Celkově je zařízení sice zajímavé, ale v praxi nepříliš dobře použitelné. Otázkou také je, komu by takový telefon (nebo taková sluchátka?) byl určen.