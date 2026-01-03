Tablet Honor MagicPad4 12,3'' šokuje rekordně nízkou tloušťkou

Zaujmout v nabídce tabletů je těžší než u chytrých telefonů, a tak se mnohdy sobě navzájem velice podobají. Honor Magic Pad 4 chce však být výjimkou, která toto pravidlo potvrzuje. Na začátek tedy údaj, který i Honor použil hned zkraje při představování: tloušťka 4,8 milimetru.
Ta se odrazila i na hmotnosti, která při nadprůměrném displeji s úhlopříčkou 12,3 palce činí jen 450 gramů. Je tak tenčí než iPad Air o tloušťce 6,1 mm a iPad Pro o tloušťce 5,1 mm nebo Samsung Galaxy Tab S11 o tloušťce 5,1 mm a překonává ho pouze tablet s elektronickým inkoustem, jako je reMarkable 2, s tloušťkou 4,7 mm.
Mohlo by se zdát, že se toto rekordní číslo negativně promítlo do jiných aspektů výbavy, ale není tomu tak. MagicPad 4 má o něco menší 12,3palcový displej než jeho 13,3palcový předchůdce. Ale to je jen drobná nevýhoda, protože nový tablet nyní používá 165Hz OLED displej namísto LCD. Jeho baterie je, jak se dalo očekávat, také o něco menší, má kapacitu 10 100 mAh. Nasazení jiné technologie displeje by však mohlo v určitých scénářích pomoci tuto ztrátu vyrovnat.
Při pohledu na další specifikace si už ale není na co stěžovat. Tablet je vybaven čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 spárovaným s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm nebo je k dispozici kombinace 16/512 GB. Na zadní straně najdete 13MPx fotoaparát a na přední straně 9MPx fotoaparát. Možná nebude pořizovat špičkové snímky, ale zase ohromí zvukem, který zajišťuje celkem osm reproduktorů poskytujících prostorový zvukový zážitek.
Tablet běží na systému MagicOS 10, který je založen na Androidu 16. Na stránkách výrobce (honor.com) bude již brzy oznámena dostupnost i cena.
Technické parametry Honor MagicPad4 12,3Kompletní specifikace
|Konstrukce
|273,4 × 178,8 × 4,8 mm, 450 g, konstrukce: klasická
|Displej
|OLED, 12,3" (1 920 × 3 000 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|10 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|, ?
Europe gets bundle offers too. You can get the 256GB tablet with the keyboard and the stylus for €50 more. The full combo of tablet plus keyboard, stylus and mouse is €100 more than the price of just the tablet, so €700 total. If you want the MagicPad 4 with 512GB storage, only the keyboard + stylus + mouse combo is available for the same €100 over the price of just the tablet.
Note that these bundle deals will be available throughout March. After that, the accessories will cost more.
