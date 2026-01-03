mobilenet.cz na sociálních sítích

Tablet Honor MagicPad4 12,3'' šokuje rekordně nízkou tloušťkou

Ondřej Pohl
Tablet Honor MagicPad4 12,3'' šokuje rekordně nízkou tloušťkou
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Tablet se pyšní rekordně nízkou tloušťkou
  • Přesto však nabídne velice dobrou výbavu zaměřenou na obraz a zvuk

Zaujmout v nabídce tabletů je těžší než u chytrých telefonů, a tak se mnohdy sobě navzájem velice podobají. Honor Magic Pad 4 chce však být výjimkou, která toto pravidlo potvrzuje. Na začátek tedy údaj, který i Honor použil hned zkraje při představování: tloušťka 4,8 milimetru.

Mobil, nebo robot? Honor Robot Phone nahradí gimbal i osobního asistenta
Přečtěte si také

Mobil, nebo robot? Honor Robot Phone nahradí gimbal i osobního asistenta

Ta se odrazila i na hmotnosti, která při nadprůměrném displeji s úhlopříčkou 12,3 palce činí jen 450 gramů. Je tak tenčí než iPad Air o tloušťce 6,1 mm a iPad Pro o tloušťce 5,1 mm nebo Samsung Galaxy Tab S11 o tloušťce 5,1 mm a překonává ho pouze tablet s elektronickým inkoustem, jako je reMarkable 2, s tloušťkou 4,7 mm.

Honor MagicPad4 12,3'' je extrémně tenký

Mohlo by se zdát, že se toto rekordní číslo negativně promítlo do jiných aspektů výbavy, ale není tomu tak. MagicPad 4 má o něco menší 12,3palcový displej než jeho 13,3palcový předchůdce. Ale to je jen drobná nevýhoda, protože nový tablet nyní používá 165Hz OLED displej namísto LCD. Jeho baterie je, jak se dalo očekávat, také o něco menší, má kapacitu 10 100 mAh. Nasazení jiné technologie displeje by však mohlo v určitých scénářích pomoci tuto ztrátu vyrovnat.

Honor MagicPad4

Při pohledu na další specifikace si už ale není na co stěžovat. Tablet je vybaven čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 spárovaným s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm nebo je k dispozici kombinace 16/512 GB. Na zadní straně najdete 13MPx fotoaparát a na přední straně 9MPx fotoaparát. Možná nebude pořizovat špičkové snímky, ale zase ohromí zvukem, který zajišťuje celkem osm reproduktorů poskytujících prostorový zvukový zážitek.

Honor MagicPad4

Tablet běží na systému MagicOS 10, který je založen na Androidu 16. Na stránkách výrobce (honor.com) bude již brzy oznámena dostupnost i cena.

Technické parametry Honor MagicPad4 12,3

Konstrukce273,4 × 178,8 × 4,8 mm, 450 g, konstrukce: klasická
DisplejOLED, 12,3" (1 920 × 3 000 px)
Fotoaparát13 Mpx
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ne, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ne
Operační systémAndroid 16
Akumulátor10 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
Dostupnost, ?
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
For the EU, the base price for the 12/256GB model is €700 and the 16/512GB upgrade is €800. However, the prices will be €100 lower until the end of March, so you’re looking at €600 and €700, respectively.

Europe gets bundle offers too. You can get the 256GB tablet with the keyboard and the stylus for €50 more. The full combo of tablet plus keyboard, stylus and mouse is €100 more than the price of just the tablet, so €700 total. If you want the MagicPad 4 with 512GB storage, only the keyboard + stylus + mouse combo is available for the same €100 over the price of just the tablet.

Note that these bundle deals will be available throughout March. After that, the accessories will cost more.
Jan Kasik
Jan Kasik
Honění se za tloušťkou u tabletu a naměřenou kolem 0,3 mm mě také šokuje (schválně jestli si to autor dokáže představit) - zvlášť když se zapomene připočítat hrb fotoaparátu
Ben Ben
Ben Ben
Moc pěkný. Za 600 euro by to bylo fajn. Jen doufám, že tomu zas nechybí čtečka otisků prstu.
