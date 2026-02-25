mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi 17 Ultra v akci: noční Praha jako plátno pro 200Mpx teleobjektiv a optiku Leica
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Kombinace jednopalcového senzoru a technologie LOFIC slibuje bezkonkurenční kvalitu fotografií
  • Snímky z noční Prahy ukazují sílu procesingu Leica i v situacích, kdy fotíte jen tak „z kapsy“
  • Posuďte sami kvalitu fotografií zachycených na různé objektivy

Xiaomi 17 Ultra je aktuálně regulérní vlajkovou lodí společnosti, která na letošním veletrhu MWC 2026 představila také chytré hodinky Xiaomi Watch 5, nové tablety, Xiaomi Tag, ale i powerbanku kompatibilní s iPhonem či našlapané koloběžky. Xiaomi 17 Ultra pak po fotografické stránce disponuje například technologií LOFIC pro zprostředkování špičkového dynamického rozsahu, ovšem kromě toho se chlubí také vysoce kvalitní sestavou snímačů, které by mohl novince nejeden vlajkový smartphone závidět. Výrobce nezapomněl na senzor typu jednoho palce, 200Mpx moderní teleobjektiv s funkcí makra, ale také zpracování obrazu vyladěné k pomyslné dokonalosti samotnou společností Leica. Ostatně pro příznivce Leicy je zde pak i samostatný speciál Leica Leitzphone s otočným kroužkem kolem fotomodulu sloužícím např. pro regulaci přiblížení.

50Mpx primární snímač 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv 200Mpx teleobjektiv (3,2× až 4,3×) 50Mpx selfie kamerka
Světelnost objektivu f/1.67 f/2.2 f/2.39 až f/2.96 f/2.2
Velikost senzoru typu 1" 1/2,76" 1/1,4" 1/2,88"
Označení senzoru Light Fusion 1050L (OmniVision OVX10500) Samsung ISOCELL JN5 Samsung ISOCELL HPE OmniVision OV50M
Ohnisko/rozsah 23 mm 14 stupňů 75 až 100 mm 21 mm
Velikost pixelů 1,6 µm 0,64 µm 0,56 µm 0,61 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace
Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF vícesměrové PDAF PDAF automatické ostření

A právě o tom, že je novinka více než schopným fotomobilem, jsme se mohli přesvědčit během noční procházky Prahou. Snímky byly navíc pořízeny ještě v únoru před samotným uvedením telefonu, který dnes (5. března) obdržel aktualizaci fotoaparátu. Přestože se tedy jedná o ukázku toho, jak Xiaomi 17 Ultra fotil ještě před finálním softwarem, lze obdivovat, jak si poradil s extrémně náročnými scénami. Naprostá většina záběrů navíc byla zachycena v pohybu a za nepříznivého světla. Zkrátka tak, jak běžně s telefony fotíme, kdy nečekáme na dokonalou scénu, ale prostě vytáhneme telefon z kapsy a „cvakneme“.

I tentokrát platí, že snímky nebyly nijak upravovány v rámci focení ani posléze, a jsou opatřeny vodoznakem s parametry dané scény. Do komentářů nám můžete napsat, jak jste s kvalitou spokojeni.

Portrétní snímky lidí, psů i loutek
Série záběrů 1. část
Série záběrů 2. část
Rozměry162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g
DisplejAMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GBne
Akumulátor6 000 mAh
,
Diskuze ke článku
Vojtěch Bučina
Vojtěch Bučina
Slušný.. Mám 15U a posun v kvalitě tam určitě je, v noci je to tele hodně dobrý..
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
No nevím. Recenze a porovnání ukazují, že to žádná sláva není. A ten teleobjektiv je jen gimmick. Raději měli zůstat u dvou tele. No až vylezou Ultry od Viva a OPPO, tak asi dostane Xiaomi slušně na zadek.
Odpovědět
Kafvv Rfbsgd
Kafvv Rfbsgd
Celkom pekné výsledky. Asi sa po rokoch odvážim opäť vyskúšať Xiaomi...
Odpovědět

