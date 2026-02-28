Kompaktní „velikán“ Xiaomi 17 boduje baterií, výkonem i fotovýbavou Leica

Xiaomi dnes neoficiálně odstartovalo příval novinek z MWC 2026 evropskou premiérou nové řady Xiaomi 17, kterou na našem trhu aktuálně tvoří dvojice zástupců. Xiaomi 17 Ultra tradičně nabídne tu nejlepší možnou fotovýbavu, zatímco Xiaomi 17 může pro mnohé představovat výhodnější balení a v případě poměru cena/výkon Ultru předčít. Jaké jsou naše dojmy z na dnešní poměry kompaktní novinky věhlasného výrobce?
Xiaomi 17: Leica fotovýbava a baterie, o které si může nechat iPhone 17 Pro jen zdát
První dojem tradičně vychází z designu a úrovně zpracování, která je v tomto případě příkladná a zařízení působí velmi prémiově. Xiaomi se povedlo trefit ideální rozměry, alespoň pokud budeme brát v potaz průměrně velkou mužskou dlaň, kdy vše krásně nahmatáte a palcem po displeji dosáhnete na většinu zobrazovací plochy. Stran rozměrů je pak novinka velmi podobná iPhonu 17, který bývá rovněž mnohdy považován za kompaktní, a příjemně se drží. Hmotnost 191 gramů je dobře rozložená a samozřejmostí je i kvalitní haptická odezva. V testované světle modré Ice Blue to novince sluší a obávat se nemusíte ani otisků na zádech.
Zajímavostí je, že ochrana je „jen“ IP68. Samozřejmě se jedná o zcela dostačující úroveň odolnosti vůči pevným částicím i vodě, přesto však existují již i vyšší druhy ochrany, které najdeme např. u Redmi Note 15 Pro+ 5G. Je proto trochu zvláštní, že vlajkový model nemá ještě o chlup vyšší odolnost, ačkoliv, jak již bylo zmíněno, v praxi to rozhodně nijak nepocítíte a ničemu to nevadí.
Novinka boduje rovněž v oblasti displeje, který má 6,3" úhlopříčku a slibuje špičkový jas až 3 500 nitů (naživo se tak nedostanete do situace, kdy by jas nestačil). Obnovovací frekvence se umí plynule měnit v rozsahu 1 až 120 Hz. Obrazovka působí skvostně také díky velmi tenkým rámečkům a chválíme i vyšší umístění čtečky otisků prstů ultrazvukového typu. Výrobce se navíc chlubí tím, že se jedná o jeho vlastní panel M10 s vyšší energetickou účinností. Také průstřel pro selfie kamerku je příkladně malý a ochranu zajišťuje Xiaomi Shield Glass i předinstalovaná ochranná fólie. Přímo v balení se pak nachází pouzdro z tvrdého průhledného plastu, které umožní kochat se estetikou telefonu.
Novinka také boduje v oblasti další hardwarové výbavy, kdy lze namátkou zmínit nasazení Snapdragonu 8 Elite Gen 5 s 12 GB RAM typu LPDDR5X a 256 nebo 512GB úložištěm UFS 4.1. Spolehnout se tak můžete na špičkový výkon za všech okolností. V rámci testování se zaměříme i na to, jak je na tom novinka s odvodem tepla a schopností se chladit i při těch nejnáročnějších úkonech.
Nad rámec toho bychom se měli dočkat skvostné výdrže, neboť výrobce nasadil 6 330mAh baterii s podporou 100W drátového a 50W bezdrátového doplňování energie. Oproti například konkurenčnímu Galaxy S26 se jedná o baterii větší o více než 2 000 mAh, a jsme tedy zvědaví na reálnou výdrž v rámci používání. Výrobce se konrkétně chlubí tím, že po celodenním používání (20 hodin), má zůstat novince k dobru ještě 40 % kapacity. baterie. Během uvedení byla také baterie Xiaomi 17 srovnávána s baterií iPhonu 17 Pro, který Xiaomi v oblasti výdrže naprosto dehonestoval. Ve srovnání s iPhonem 17 Pro zůstalo Xiaomi 17 po 11 hodinách a 17 minutách stále 23 %, přičemž iPhone musel být v průběhu nabíjen (konkrétně z 20 na 50 %) a po zmíněné době se vypnul.
Zvědaví jsme rovněž na fotoschopnosti, neboť na zadní straně najdeme trojici 50Mpx snímačů. Primárním je snímač s označením Light Fusion 950 s clonou f/1.67, dále zde najdeme 60mm teleobjektiv (Samsung JN5) s f/2.0 a schopností pořizovat makro snímky ze vzdálenosti 10 centimetrů. Nakonec nechybí 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv (OV50M) se spíše menším rozsahem 102 stupňů. Pro zajímavost uveďme, že selfie kamerka, rovněž 50Mpx, má rozsah 90 stupňů, novinkou je rovněž automatické ostření.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17 je dostupné ve čtyřech barevných variantách: Black, Venture Green, Alpine Pink a Ice Blue, a to ve verzích s úložištěm 12 + 256 GB a 12 + 512 GB. Doporučená maloobchodní cena činí 22 999 Kč a 25 499 Kč.
V rámci zaváděcí akce, která probíhá od 28. února 2026 do 29. března 2026 nebo do vyprodání zásob, mohou zákazníci při nákupu modelů Xiaomi 17 nebo Xiaomi 17 Ultra u autorizovaných prodejců získat bonus za výkup starého zařízení až do výše 4 500 Kč. Současně je možné získat dárek za recenzi v podobě kávovaru Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine.
Xiaomi 17 a 17 Ultra můžete v prvních dnech koupit se slevou až 2 500 Kč, s bonusem až 4 500 Kč a navíc získat dárky v hodnotě až 7 400 Kč, včetně skvělého fotokitu. Vše získáte nákupem na mp.cz
Xiaomi 17
|Rozměry
|151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 330 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor