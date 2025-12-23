mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsungy Galaxy A57 a A37 mají dorazit za 2 měsíce. Očekávají se lepší foťáky

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vybavenější Galaxy A57 má mít lepší ultraširokoúhlý objektiv
  • Levnější Galaxy A37 zlepší hlavní snímač

Samsung kromě vlajkové řady samozřejmě pilně připravuje i další modely. Pozornost se soustředí na tradičně velmi úspěšné duo řady Galaxy A, které v příštím roce ponese označení Galaxy A57 a Galaxy A37. Nejnovější informace od Smartprix naznačují (viz smartprix.com), že by měl Samsung vylepšit oblast fotoaparátů, byť to rozhodně neplatí o všech objektivech.

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A37 bude mít hlavní 50megapixelový fotoaparát ISOCELL S5KGNJ o velikosti 1/1,56", což je výrazný posun oproti současné velikosti 1/1,96 u Galaxy A36. Samozřejmostí bude nadále optická stabilizace obrazu. další objektivy již mají být identické, tedy 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 5megapixelový makro snímač.

V případě Samsungu Galaxy A57 změnu u hlavního snímače očekávat nemáme. Půjde o 50megapixelový objektiv ISOCELL S5KGNJ o velikosti 1/1,56" s optickou stabilizací. Naopak u ultraširokoúhlého objektivu má být 13megapixelové rozlišení (typ ISOCELL S5K3L6) namísto 12megapixelového. Vše doplní 5megapixleový makro fotoaparát. Bohužel se tak zřejmě ani v roce 2026 nedostane do modelové řady Galaxy A5x teleobjektiv.

Očekává se, že oba modely budou zvládat záznam videa ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřiny prostřednictvím hlavních fotoaparátů, přičemž toto rozlišení by si mohl model Galaxy A57 uchovat i pro ultraširokoúhlý objektiv. Na další informace o novinkách si ještě budeme muset počkat. Představení se očekává nejdříve koncem února 2026.

