Honor Magic8 Pro nabídne tři verze lišící se baterií. Černého Petra má Evropa

Vlajková loď Honoru, model Magic8 Pro, je již představena pro čínský trh, avšak brzy se dostane i na spoustu dalších trhů, včetně těch evropských. Zatímco vzhledově se telefon nebude lišit, stejně tak ve většině výbavy, u baterie odlišnosti budou. Ostatně není to poprvé, v loňském roce aplikoval Honor stejný postup.
Čínská varianta se pyšní kapacitou baterie 7 200 mAh, zatímco globální verze si bude muset vystačit s kapacitou 7 100 mAh. Je to sice méně, ale rozdíl je to opravdu nepatrný. Pokud už jásáte, tak bohužel předčasně. Evropská verze modelu Magic8 Pro bude v oblasti kapacity baterie osekána výrazněji, jak informuje GSMarena (viz gsmarena.com). Počítejte s kapacitou pouze 6 270 mAh, tedy téměř o 12 % méně ve srovnání s čínskou verzí. Na druhou stranu se můžeme utěšovat tím, že je to výrazně lepší než u loňského Magicu7 Pro, který měl kapacitu jen 5 270 mAh.
Aby toho nebylo málo, změny se promítly i do drátového nabíjení. Výkon 120 W bude vyhrazen jen čínské verzi. Evropská varianta si vystačí se 100 W. Na rozdíl od baterie je však rozdíl minimální a v praxi nemusí být ani v čase nabití ve velkém měřítku postřehnutelný. Bezdrátové nabíjení se lišit nebude, výkon všech verzí je 80 W.
Honor by měl již brzy oznámit, kdy se minimálně model Magic8 Pro, ale i případné další kousky řady Magic8 dostanou mimo čínský trh.
Honor Magic8 Pro
|Rozměry
|161,2 × 75 × 8,3 mm, 213 g
|Displej
|AMOLED, 6,71" (2 808 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB
|Akumulátor
|6 270 mAh