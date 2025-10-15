Špičkový Honor Magic8 Pro má nové AI tlačítko. Baterii však dostaneme osekanou

Velký den měl dnes Honor, neboť představil pravděpodobně nejdůležitější model pro následující měsíce (viz honor.com/cn). Prozatím čínskou premiéru si odbyl očekávaný Magic8 Pro, který svým vzhledem navazuje na loňský model. Dílčí změny však zpozorovat samozřejmě lze, na první pohled působí novinka poněkud baculatějším dojmem a modul s fotoaparáty se ustálil v takřka klasický kruh. Přesto je telefon o něco tenčí než Magic7 Pro (8,3 mm vs. 8,8 mm) a dokonce lehčí (213 gramů vs. 223 gramů).
Zachována zůstala zvýšená odolnost vůči vodě a prachu se stupni krytí IP68, IP69 a IP69K. Naopak zcela nové je další tlačítko sídlící na pravém boku. Jde v podstatě o konfigurovatelnou AI klávesu, která spouští asistenta Yogo, avšak lze předpokládat, že na českém trhu půjde například o Gemini apod. AI tlačítko však bude možné různě nastavit na různé druhy stisku – krátký, dlouhý či dvojitý.
Hardwarovou stránku neponechal Honor náhodě a osadil novinku tím nejlepším možným, tedy procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Operační paměť nabídne 12 GB nebo 16 GB. U interní paměti budete moci volit mezi 256 GB, 512 GB a 1 TB. Potěší nejnovější prostředí MagicOS 10.0, které je založeno na nejnovějším Androidu 16.
Magic8 Pro disponuje 6,71" LTPO AMOLED displejem s lehkým zakřivením, který má jemné rozlišení a až 120Hz obnovovací frekvenci. Jas může dosáhnout úctyhodných 6 000 nitů. Do displeje je integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů a rovněž 3D skener obličeje, který je v podlouhlém průstřelu vedle čelní kamerky. O ochranu celého panelu se stará sklíčko Rhino Glass.
Již tradičně je vlajkový model Honoru špičkově vybaven v oblasti fotoaparátů. Hlavní 50megapixelový snímač o velikosti 1/1,3" disponuje optickou stabilizací obrazu a světelností f/1.6. Dále je připraven 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s širokým záběrem 122°. Největším lákadlem však bude zřejmě 200megapixelový teleobjektiv s možností 3,7krát optického přiblížení a celkově až 100násobného digitálního zoomu. Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu, což platí pro všechny zadní fotoaparáty i čelní 50megapixelovou kamerku.
Honor Magic8 Pro je osazen křemíko-uhlíkovou baterií s kapacitou 7 200 mAh, což je skvělá a působivá hodnota. Rovnou na ni ale zapomeňte, nám v Evropské unii bude zapovězena. My se budeme muset smířit s výrazně nižší hodnotou 6 270 mAh. I tu lze označit jako nadprůměrnou, ale závistivý pocit vás asi jen tak neopustí. Dobíjení bude svižné, Magic8 Pro zvládá 100W drátové nabíjení a 80W bezdrátové.
Nový Honor Magic8 Pro je již na čínském trhu možné předobjednat a samotný prodej bude zahájen v příštím týdnu. Základní verze 256+12 GB vyjde v přepočtu na 20 tisíc korun i s daní. Na opačném konci cenového spektra bude 1TB varianta, jejíž cena činí v přepočtu 25 tisíc korun s daní. Do konce roku by se novinka měla dostat i na globální trhy, včetně toho českého.
Technické parametry Honor Magic8 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,2 × 75 × 8,3 mm, 213 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,71" (2 808 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 270 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q4 2025, ?
Ale po zkušenosti s Honor 400 Pro by mohla být výdrž hodně slušná. Sem s 5.3k aku dával podobné nebo o špetku lepší hodnoty než u OnePlus 13 s 6k.
