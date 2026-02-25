Motorola Signature je neuvěřitelně tenká vlajka útočící na vaše smysly i rozum

Ten, kdo holduje netuctovým telefonům, je jistě důvěrně seznámen s nabídkou společnosti Motorola. Ikonická „Žiletka“, ale také používání netradičních materiálů, jako je dřevo či Alcantara, spolu s dlouholetým partnerstvím s Pantone, a tedy i schopností se výrazně odlišit líbivými barvami, jsou věci, kterými se Motorola odlišuje od konkurence. A i na novou vlajkovou Motorolu Signature je v tomto ohledu spoleh.
Tenká, přesto s ultimátní výbavou
Každý, kdo si pořídí Signature, rozhodně nebude ochuzen o první „útok na smysly“ spojený s unboxingem. V elegantním balení se nachází moderní USB-C/USB-C kabel, telefon i praktické plastové pouzdro s magnetickým úchytem, a samozřejmě že je krabička parfémovaná. Jak se krabička parfémuje a kdo je dodavatelem vůně, se můžete dočíst v samostatném článku, viz odkaz níže.
Novinku testujeme v šedo-černé barvě se zády z tkaniny inspirované tzv. keprem (pokud jste o kepru až doposud neslyšeli, jedná se o typ vazby tkaniny), která vypadá velmi prakticky a lze předpokládat, že záda budou odolná proti ušpinění. Oproti zmíněné Alcantaře nicméně působí materiál na dotyk syntetičtějším dojmem. Co vás také rozhodně zaujme, je samotná tloušťka 7 milimetrů. Ano, Motorola má sice ještě tenčího zástupce, na druhou stranu ne s regulérní vlajkovou výbavou stran výkonu či fotovýbavy, a právě i proto stojí extrémně nízká tloušťka modelu Signature za zmínku. Velmi pěkným detailem jsou například také „mřížky“ reproduktorů nahoře a dole či hliníkové rámečky a dle našeho názoru i decentní fotomodul. Celkově zařízení působí oproti některým jiným kouskům od Motoroly spíše konzervativně, ale právě to mají čeští zákazníci rádi. O něco designově výraznější verzí je pak varianta khaki.
Motorola Signature, jak již bylo zmíněno, představuje regulérní vlajkový smartphone. Sluší se tak zmínit, že do takto tenkého těla s hmotností 186 gramů se vměstnala například 5 200mAh křemíková baterie s podporou 90W drátového a 50W bezdrátového nabíjení, 6,8" 165Hz obrazovka s ultrazvukovou čtečkou, ale také extrémně výkonný čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 s 512GB úložištěm a rovnou 16 GB operační paměti. Navíc nechybí 1/1,28" primární snímač s clonou f/1.6 i OIS, trojnásobný teleobjektiv (1/1,95"), rovněž s OIS, i ultraširokoúhlý objektiv s PDAF ostřením a rozsahem 122 stupňů. Všechny tyto tři snímače pak nabídnou shodné 50Mpx rozlišení.
Novinku pro vás již několik dní testujeme a brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi. Již nyní je však jasné, že pokud prahnete po aspektech, jako je špičkový výkon, displej, nabíjení či fotoaparáty, představuje Signature velmi zajímavou volbu vzhledem k aktuální cenovce cca 22 tisíc Kč a možnosti získat bonusy ke koupi, které výslednou nabídku učiní ještě atraktivnější. Pokud vás ohledně telefonu cokoli zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích pod článkem.
Motorola Signature
|Rozměry
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
