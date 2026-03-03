Hollywoodská kamera v kapse? Honor oznámil spolupráci s uznávanou značkou ARRI

Na MWC 2026 oznámily firmy Honor a ARRI strategicky-technickou spolupráci, která má za cíl propojit know-how obou značek.
Pro ty, kdo by ARRI neznali, se sluší zmínit, že jde o společnost založenou už v roce 1917. Tento celosvětově uznávaný výrobce profesionálních kamer, objektivů a filmového osvětlení je držitelem 20 ocenění od Americké filmové akademie za vědecké a technické přínosy. Její technologie zásadně ovlivnily vizuální jazyk filmů, jak je známe, a i dnes stojí za nejpokročilejšími digitálními kamerami používanými v hollywoodských produkcích.
„Smartphony fungují za zcela odlišných podmínek: mají menší senzory, integrované SoC, odlišné optické systémy a jiné limity šířky pásma. Výzvou není replikovat filmový hardware, ale převést jeho základní principy do mobilní architektury,“ řekl Dr. Benedikt von Lindeiner, viceprezident ARRI odpovědný za technickou spolupráci s Honorem.
Cílem partnerství je každopádně umožnit uživatelům zachytit videa v kinematické kvalitě přímo z kapsy, i když je třeba tuto formulaci brát s jistou nadsázkou — část toho jde pochopitelně i na vrub marketingu, podobně jako tomu je například u partnerství Xiaomi s Leicou a v minulosti jsme to viděli i u dalších spojení. „ARRI po generace definovala vizuální jazyk filmu. Díky této spolupráci přinášíme tyto filmové standardy a profesionální workflow do mobilů, čímž umožňujeme tvůrcům tvořit příběhy s větší autentičností a emocionální hloubkou,“ dodává James Li, CEO Honoru.
Prvním výsledkem této spolupráce každopádně bude Honor Robot Phone, který nabídne robotickou gimbalovou stabilizaci a 200Mpx senzor. Více se o něm každopádně dozvíme později v tomto roce.