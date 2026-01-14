Vlajkové smartphony společnosti Honor v minulosti zabodovaly nasazením ultrazvukové čtečky či pokročilého biometrického rozpoznávání obličeje. Kromě toho se však výrobce zaměřil také na další disciplíny hodné vlajkových modelů, jako je špičkový výkon či ambiciózní fotovýbava. Jak si v tomto kontextu vede nejnovější přírůstek s označením Magic8 Pro?
Technické parametry Honor Magic8 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,2 × 75 × 8,3 mm, 213 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,71" (2 808 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 270 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q4 2025, ?
Obsah balení: zkrátka moderní
V balení se nachází moderní USB-C/USB-C kabel, nástroj na vytažení SIM slotu a manuály, na pouzdro se bohužel zapomnělo.
- konkurence nabídne i pouzdro
Konstrukce a zpracování: špičkově odolný
Honor Magic8 Pro se drží designového jazyka, který u vlajkových lodí tohoto výrobce vídáme už několik let, přesto jsme se samozřejmě dočkali několika změn. Hlavní dominantou je fotomodul, který působí velmi hodnotně, a pěkným detailem je i vroubkování po obvodu „kroužku“. Telefon se navíc pyšní špičkovou odolností splňující normy IP68, IP69 i IP69K, takže si poradí například i se stříkající horkou vodou. Zajímavostí jsou rovněž záda, která na dotyk působí jako sklo (zde chválím matnou povrchovou úpravu), ve skutečnosti se však má jednat o speciální vysoce odolný kompozit.
Pokud hledáte absolutního krále odolnosti, Magic8 Lite je na tom s ohledem na certifikace ještě o něco lépe, avšak ani Honor Magic8 Pro nezaostává. Ostatně samotné pokyny k testování obsahovaly výzvu, abychom v redakci telefon jednoduše nechali spadnout. V loňském roce jsme ve Slovinsku mohli telefony Honor bez újmy přejet čtyřkolkou nebo je nechat padat z relativně velkých výšek, což u konkurence rozhodně není standardem. Testovaný Magic8 Pro si nakonec vyzkoušel i jeden zcela nezamýšlený pád z výšky cca jednoho metru na kamennou dlažbu. Když jsem telefon ležící na displeji se zadrženým dechem zvedal, velmi se mi ulevilo – sklo zůstalo naprosto netknuté, stejně jako hliníkový rám, kde najdeme i obligátní (programovatelné) AI tlačítko. Jediným důkazem nehody bylo malé místo na zádech, která naštěstí nebylo skleněné, jinak by pravděpodobně prasklo. Tento neplánovaný drop-test tedy „dopadl“ skvěle.
Dovolím si tvrdit, že novinka se povedla také rozměrově. S 8,3 mm se logicky o žádný ultratenký smartphone nejedná, ale do ruky padne skvěle a pohodlně se drží i po delší dobu. Hmotnost necelých 220 g je pak vzhledem k úhlopříčce displeje naprosto v pořádku. Slušná je rovněž haptická odezva, avšak subjektivně bych řekl, že například konkurenční Vivo X300 Pro je na tom ještě o něco lépe – o Applu, který v tomto směru stále vede, nemluvě. Z praktického hlediska pak chválím volbu matných zad i rámečků.
- špičková odolnost
- povedený design
- programovatelné AI tlačítko
- příjemně padne do dlaně
Displej: s vysokým jasem a spolehlivou čtečkou
Ke kompromisům nedošlo ani v oblasti displeje, který vyniká nadprůměrným jasem až 6 000 nitů. V rámci běžného používání rozhodně nenarazíte na situaci, kdy by čitelnost nebyla dostatečná. Chválím také příkladnou automatickou regulaci i velmi nízkou minimální hodnotu jasu, kterou oceníte v noci. Displeji o úhlopříčce 6,71" nelze v podstatě nic vytknout – ať už jde o jemnost 458 PPI nebo odolnost, kterou zajišťuje sklo NanoCrystal Shield. Přestože při mém pádu dopadl telefon přímo na obrazovku, nedošlo k poškození, natož k prasknutí skla.
Obrazovka pochopitelně podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, citlivější jedince potěší 4 320Hz PWM stmívání a nechybí ani podpora Dolby Vision či HDR. Panel je po všech stranách mírně zaoblený, což napomáhá snadnému používání gest. Velkou pochvalu si zaslouží také ultrazvuková čtečka otisků prstů. Ta si poradí i s mokrými či prokřehlými prsty a je dostatečně vysoko, takže kvůli odemknutí nemusíte nepřirozeně posouvat palec níž. Další možností je pokročilé 3D rozpoznávání obličeje, které funguje velmi dobře i ve tmě, přitom je spolehlivé a bezpečné.
- špičkový jas
- ultrazvuková čtečka
- pokročilé rozpoznání obličeje
- odolné sklo
Zvuk: nemá se za co stydět
Honor Magic8 Pro samozřejmě disponuje stereo zvukem, který má velmi slušnou maximální hlasitost, ale také relativně hutné basy. V tomto ohledu si tak novinka vede velmi dobře a nelze si na nic stěžovat.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: tentokrát bez problémů
Novinka je osazena tím nejlepším z dílny Qualcommu, což znamená 3nm čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, který je brutálně výkonný a oproti loňskému vlajkovému modelu jsem u telefonu nezaznamenal ani žádné problémy s výraznějším zahříváním ani v rámci spuštění náročného testu Wild Life Extreme Stress. Novinka za to zřejmě vděčí velké odpařovací komoře, resp. efektivnímu chladícímu systému. Dále v zařízení najdeme 12 GB RAM a 512GB úložiště typu UFS 4.1.
- špičkový výkon
- 12 GB RAM a 512GB úložiště
Výdrž baterie: křemík s kompromisem
Novinka je osazena křemíkovou baterií, což je technologie, které se Honor věnuje již velmi dlouho a byl jeden z prvních výrobců, který se Si/C články pochlubil. Bohužel pro nás si však nevychutnáme „to nejlepší“, neboť má baterie kapacitu 6 270 mAh, nikoli 7 100 mAh jako na některých jiných trzích, resp. 7 200 mAh v Číně. Je férové zmínit, že konkurenční Vivo X300 Pro má kapacitu baterie nižší (5 440 mAh) a Magic8 Pro si oproti loňské generaci (5 270 mAh) polepšil o pěkných 1 000 mAh. Přesto je škoda, že novinka nemá stejnou kapacitu jako na jiných trzích. Výdrž je nicméně i tak zcela bezproblémová – klidně se můžete pohybovat kolem dvou dnů na nabití.
Podobně jako u čínských konkurentů, ani zde není podporován magnetický profil Qi2, zvládá však reverzní bezdrátové nabíjení, například pro doplnění energie u sluchátek, chytrých hodinek apod. Zaujme také rychlé nabíjení – až 100 W po kabelu a 80 W bezdrátově. Cca za půl hodiny nabíjení skrze kabel se tak můžete dostat na 80 % kapacity baterie.
- dlouhá výdrž na nabití
- rychlé nabíjení
- reverzní bezdrátové nabíjení
- bez magnetického nabíjení Qi2
Konektivita: bez problémů?
Novinka disponuje Bluetooth 6, Wi-Fi 7, NFC i běžným výčtem navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani eSIM, 5G či infraport, oproti jiné vlajkové konkurenci však schází technologie UWB.
- moderní konektivita
- schází UWB
Fotoaparát: hlavní lákadlo?
Novinka sází také tradičně na silnou fotovýbavu, která se v tomto případě skládá z 200Mpx 1/1,4" teleobjektivu s clonou f/2.6 a ohniskovou vzdáleností 85 mm, která zprostředkuje 3,7× optický zoom. Dále je k dispozici 50Mpx primární snímač o velikosti 1/1,3" s clonou f/1.6, a ultraširokoúhlý objektiv o stejném rozlišení, rozsahu záběru 122 stupňů a velikosti 1/2,88". Všechny zmíněné senzory podporují PDAF ostření (vícesměrové u hlavního a teleobjektivu a Dual Pixel u ultraširokoúhlého) a s výjimkou ultraširokoúhlého také OIS. Aby toho nebylo málo, ve fotomodulu se navíc nachází laserové ostření.
Jak vidno, samotné senzory nabízejí solidní parametry a naštěstí nezůstalo jen u nich. Zachycené fotografie potěší například pěkným barevným podáním i špičkovou úrovní detailů. S využitím AI je dokonce v některých případech docela dobře použitelný i maximální 100násobný zoom. Pochválit lze také správně nastavený kontrast, dobře fungující HDR i absenci šumu.
Novinka se také osvědčila jako schopný portrétní telefon, ačkoliv lze při zachycování lidí pozorovat trend mírného „vylepšování“, což je patrné například u obočí. Stejně tak se můžete těšit na kvalitní makro snímky, které lze pořídit jak teleobjektivem, tak ultraširokoúhlým objektivem. Jedná se zkrátka o celkově schopný fotomobil, který nezklame v žádných podmínkách. V jednom případě jsem sice narazil na problém se světelnými artefakty ve větvích stromu, na druhou stranu se jednalo o software dostupný ještě předtím, než telefon dorazil na trh. Video lze natáčet max. v rozlišení 4K se 120 FPS, a to jak na hlavní, tak zoomovací objektiv, kvalita záznamu i stabilizace je přitom velmi slušná.
Honor Magic8 Pro 4K 60 FPS
- kvalitní fotovýbava do všech situací
- občasné světelné artefakty
Software: podpora, jak má být
Novinka běží na Androidu 16 a nadstavbě MagicOS 10, která přináší různé vychytávky, ať už se jedná o generickou AI pro tvorbu obrázků nebo umělou inteligenci, která má různě shrnovat informace, vylepšovat obrazovou kvalitu a další. Pozitivní rozhodně je, že novinka nabídne relativně hodně AI, například již jen samotný editor obrázků, který je pěkně propracovaný. Chvalitebná je rovněž sedmiletá softwarová podpora a svižnost celého prostředí, méně pak přítomnost zbytečného balastu.
- svižnost systému
- dlouhá podpora
- velké množství balastu
Zhodnocení
Honor Magic8 Pro je celkově povedeným smartphonem, kterému neschází nic zásadního. Někoho by mohla zamrzet absence magnetů, což však Honor vynahrazuje podporou velmi rychlého drátového i bezdrátového nabíjení a slušnou, ačkoliv nijak rekordní, kapacitou baterie. Velmi dobře si novinka vede také v oblasti displeje, konstrukce (s velmi vysokou odolností) či výkonu.
Konkurence
Vivo X300 Pro nabídne ještě o něco lepší fotovýbavu včetně možnosti pořídit si externí teleobjektiv, ale také má menší baterie a o něco méně výkonný čipset. Oba smartphony se chlubí rychlým nabíjením a kvalitním displejem.
Vivo X300 Pro 512GB
|Rozměry
|162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 440 mAh
Oppo Find X9 Pro poskytuje obdobně schopnou fotovýbavu, baterie má však vyšší kapacitu 7 500 mAh. Oppo nezklame ani v oblasti výkonu, ačkoliv je o něco menší, stejně tak nabídne povedený systém i displej.
Oppo Find X9 Pro
|Rozměry
|161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 500 mAh
Apple iPhone 17 Pro Max přináší integrované magnetické nabíjení, špičkový čipset a zajímavý design. Oproti Honoru má čtyřnásobný teleobjektiv, avšak v přímém srovnání pokulhává ve velikosti baterie, rychlosti nabíjení i AI. Výhodou iPhonu je pak tradičně bohatý ekosystém a možnost ještě většího úložiště, avšak s tučným příplatkem.
Apple iPhone 17 Pro Max
|Rozměry
|163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g
|Displej
|OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 832 mAh
Konkurencí může být i Pixel 10 Pro XL, jenž má pětinásobný teleobjektiv s možností 100× zoomu, avšak v základu stále jen 128GB úložiště. I u Pixelu čekejte povedený design či kvalitní haptickou odezvu, Honor má však navrch v oblasti výkonu a výdrže, stejně tak se nabíjí výrazně rychleji.
Google Pixel 10 Pro XL 1 TB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
špičková odolnost
povedený design
programovatelné AI tlačítko
příjemně padne do dlaně
Nelíbilo nebo líbilo?
Jak bude za dvacku, tak bude zajímavej, no. 😁
Jinak super recenze... taková podrobná.
Načíst všechny komentářePřidat názor