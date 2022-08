Testujeme Nothing Phone (1): extravagantní novinku s nostalgickým nádechem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nothing Phone (1) byl bezpochyby jedním z nejočekávanějších smartphonů letošního roku, zároveň se lze ale těžko ubránit dojmu, že (do rytmu) blikající sestava světelných diod a průhledná záda jsme už někde viděli. Jaké jsou naše první dojmy?

Nothing Phone (1): extravagantní novinka s nostalgickým nádechem (PREVIEW)

Větší, než se zdá

Kromě samotného zpracování obalu a celé „unboxing experience“ nás okamžitě zaujala velikost telefonu, která není zase tak daleko od velikosti regulerních vlajkových lodí. Samozřejmě neplatí, že zařízení střední třídy (kterým Nothing Phone (1) je) musí být nutně kompaktní, přesto nás rozměry mírně zaskočily a dokážeme si představit, že pro drobnou dámskou ruku je tento telefon zkrátka trochu velký.

Stran zpracování a dílenské kvality je Nothing Phone (1) důkazem toho, že ani ve střední třídě nemusí chybět hodnotné materiály. V případě rámečku se jedná o hliník, což prozrazují i plastové anténní předěly, kterých je po obvodu celkem sedm, záda a displej pak chrání sklo Corning Gorilla Glass 5. Na obrazovce je navíc předinstalovaná ochranná fólie již z výroby, která sahá téměř k rámečkům a nemá nepříjemně ostré ani zbytečné vysoké okraje. Zkrátka se jedná o kvalitnější ochranou fólii, kterou bohužel velké množství výrobců nahrazuje lacinější variantou.

Ploché rámečky a nezaoblený displej jsou pak hlavním důvodem, proč je Nothing Phone (1) tak často přirovnáván k novějším iPhonům, na rozdíl od nich má však pouze certifikaci zvýšené odolnosti IP53. Takový Samsung Galaxy A53, který lze považovat za jednoho z konkurentů, má podstatně vyšší odolnost IP67 a Xperia 10 IV hned dvě certifikace zvýšené odolnosti IP65 a IP68.

Záda, to je oč tu běží

Hlavním odlišovacím prvkem Nothing Phonu (1) jsou bezpochyby záda, která v sobě mají zabudovanou soustavu stovek malých LED na různých místech. Při aktivaci všech diod najednou se plocha pěkně rozsvítí a zařízení vypadá opravdu nevšedně, na druhou stranu jsme mohli již v minulosti vidět spoustu telefonů vybavených světelnými diodami, které uměly blikat do rytmu apod. Nothing Phone tak nepřichází s ničím revolučním, povedlo se mu však oživit (a možná i vylepšit) něco, co žádný jiný výrobce už dlouho nepoužil.

Diody umí samozřejmě blikat do rytmu vyzvánění, poslouží jako jemné přisvícení při focení, ale také umí signalizovat například nabíjení či příchozí notifikace. Kruhová dioda uprostřed navíc obtáčí cívku pro bezdrátové nabíjení (15 W). To je další z jednoznačně nadstandardních prvků pro smartphony v této cenové kategorii. Pokud by vás zajímalo, co se skrývá pod „krytkami“ komponent průhledných zad, můžete se podívat na video YouTube kanálu PBKreviews.

Ptejte se, co vás zajímá

Nothing Phone (1) začínáme právě testovat a vy se můžete těšit na fotočlánek, fotoduely s jinými smartphony i další obsah zaměřený na další aspekty. Do komentářů nám rovněž můžete psát, na co bychom se měli během testování zaměřit.