Nothing Phone (1) získává první aktualizaci. Má řešit drobné problémy

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing posílá na svůj Phone (1) menší aktualizaci softwaru s označením 1.1.2, přičemž doposud telefon využíval verzi 1.1.0. Dle gsmarena.com přináší aktualizace hned několik novinek pro uživatele. Inovace se týká režimu Always-On, který může mít nativně nastaven plán použití, což znamená, že se na noc automaticky vypne.

Nově by se na zamčeném displeji měla objevit ikonka otisku prstu kdykoliv, kdy se telefonu dotknete, abyste měli přehled, kam prst ideálně umístit. Výrobce také zmiňuje vylepšení nabíjení nabíječkami třetích stran, avšak co si pod tím konkrétně představit, je otázkou. Nothing též opravil chyby Bluetooth, vylepšil stabilitu systému a vyřešil další drobné nedodělky, které však uživatelé nemuseli nezbytně pocítit.