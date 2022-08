Chystá se Nothing Phone (1) Lite? Zřejmě přijde o LED

Fotografie: Nothing

Nováčkem na trhu je značka Nothing se svým telefonem Phone (1), který se prodává také na českém trhu. Hlavním lákadlem je nejen zajímavá výbava, ale především originální vzhled, kdy je zadní strana poseta různě tvarovanými LED. Zdá se, že u jednoho telefonu příliš dlouho nezůstane, naznačují to informace themobileindian.com, který hovoří o telefonu Nothing Phone (1) Lite, tedy o jakési odlehčené verzi.

Lze očekávat, že výbava bude muset být trochu okleštěna. Menším šokem však je, že by se úspory měly dotknout lákavých diod, ty mají ze zadní zcela zmizet, což by byla určitě škoda. Verzi Lite má chybět i bezdrátové nabíjení, což už naopak pochopitelné je. Oproti tomu by mělo dojít k nárůstu baterie, která zřejmě využije vzniklý prostor po diodách a cívce bezdrátového nabíjení. Nabíjení má být podporováno maximálním výkonem 33 W. Na potvrzení případných ústupků a další informace si však nyní musíme ještě počkat.