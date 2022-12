Nothing na cestě do Ameriky. Tamní zákazníky chce oslovit novým telefonem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Výrobce Nothing, který se kromě intenzivního působení na sociálních sítích proslavil především bezdrátovými sluchátky a v letošním roce představil svůj první smartphone s příznačným označením Nothing Phone (1), se řadí mezi malé procento výrobců, kterým se podařilo úspěšně prosadit na saturovaném trhu s chytrými telefony a zároveň se nepodbízet cenou. Nothing Phone (1) jsme ostatně i v naší recenzi pochválili za podporu bezdrátového nabíjení, kvalitní haptickou odezvu, displej či minimalistickou nadstavbu jinak takřka čistého operačního systému Android. Navzdory úspěchům značky však nedošlo k představení na americkém trhu, a to kvůli nutnosti vyjednat podmínky s tamními operátory a zejména povinnosti zajistit kompatibilitu se všemi frekvencemi/pásmy, i když by podle všeho Nothing Phone (1) spíše shodou okolností měl fungovat u amerického operátora T-Mobile.

So even though US sales are a no-go, one could still hypothetically purchase a NP(1) on Flipkart and use on @TMobile - - and get some coverage - do wonder how that scenario would impact future updates though?!? — Amplified.By.The.80s (@PrdctofCa) June 23, 2022

Nyní zakladatel společnosti, Carl Pei, jenž se podílel i na vzniku OnePlus, potvrdil v rozhovoru pro CNBC a také na Twitteru, že Nothing Phone (2) hned tak nedorazí, nicméně diskutuje se zástupci amerických mobilních operátora o zpřístupnění chystaného telefonu na tamním trhu. V současnosti je podle všeho na pořadu dne vylepšování Nothing Phonu (1), a to například zpřístupněním nového operačního systému Android 13.

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.



Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond. — Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022